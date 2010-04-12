Василь-Рівне написав:Це позитив для нас всіх, а не негатив в який Ви намагаєтесь перевести ревальвацію нац. валюти.
Это позитив с точки зрения нынешних достижений, укрепление гривны является следствием некоторого укрепления экономики. И в то же время, это негатив с точки зрения темпов дальнейшего укрепления. Вот такой дуализм. В экономике процессы имеют свойство тормозить сами себя.
Я почти точно предсказал вчерашний объем покупки НБУ ))
Кстати,смотрел отчет по кредитованию населения, среднегодовой прирост был под 3 млрд, в декабре темп упал . За год выдали населению 33 млрд.грн , из них в декабре всего 0,7 млрд. В ноябре 2,5 млрд. Вообще темпы кредитования населения затормозились. В отчете НБУ указал что основные кредиты потребительские. Это хорошо что меньше всякий айфонов будут покупать. Для сравнения в прошлом декабре населению выдали 8,3 млрд.грн кредитов.
Василь-Рівне написав:Це позитив для нас всіх, а не негатив в який Ви намагаєтесь перевести ревальвацію нац. валюти.
Это позитив с точки зрения нынешних достижений, укрепление гривны является следствием некоторого укрепления экономики. И в то же время, это негатив с точки зрения темпов дальнейшего укрепления. Вот такой дуализм. В экономике процессы имеют свойство тормозить сами себя.
Я почти точно предсказал вчерашний объем покупки НБУ ))
Кстати,смотрел отчет по кредитованию населения, среднегодовой прирост был под 3 млрд, в декабре темп упал . За год выдали населению 33 млрд.грн , из них в декабре всего 0,7 млрд. В ноябре 2,5 млрд. Вообще темпы кредитования населения затормозились. В отчете НБУ указал что основные кредиты потребительские. Это хорошо что меньше всякий айфонов будут покупать. Для сравнения в прошлом декабре населению выдали 8,3 млрд.грн кредитов.
Пусть лучше айфоны, чем б.у.шные вертолёты, и паровозы по накрученной цене Пусть пересичный хоть немного порадуется
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,000/28,025 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 54 648,5 млн. грн. к отметке 53 504,7 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Отрицательная динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».
Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, «отрабатывая» сжатие гривневого ресурса, просели к уровню 27,98/28,02 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.
До 10.27 Киева безналичная пара доллар-гривня на торгах межбанка не покидала отметку 27,98/28,02 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием спроса и предложения.
С 10.40 котировки безналичного «американца» просели к 27,97/28,00 UAH/USD на возобновившихся продажах СКВ из-за нехватки гривни, не покидая эту цифру до 10.47 Киева.
Не исключено, утренняя коррекция долларовых цен на валютном межбанке напрямую связана с дефицитом гривни, характерным для бюджетного периода. Кроме того, не стоит забывать, что накануне регулятор «связал» 15,686 млрд. грн. размещением своих депозитных сертификатов на эту сумму.
Тем временем, к 10.58 котировки безналичного «американца» пробили вниз уровень 28,00 UAH/USD, оказавшись на отметке 27,96/27,99 UAH/USD. «Торги на открытии сессии идут в нисходящем тренде, доллар продают ради гривни, которой пока не хватает», - обрисовал ситуацию наш консультант.
До 11.21 котировки безналичного доллара оставались на отметке 27,96/27,99 UAH/USD, удерживаясь от перемен ситуативным балансом спроса и предложения СКВ.
Дополуденное «порционное» (поэтапное) снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Попытки регулятора остановить коррекцию «американца» пока безуспешны, с утра НБУ уже успел с платформы Matching выкупить до $10,0 млн., но это не удержало пару доллар-гривня от снижения.
Активизация действий регулятор на межбанке наконец-то возымела успех – по состоянию на 11.56 котировки доллара, прекратив коррекцию, консолидировались на отметке 27,97/27,99-28,00 UAH/USD.
Спустя 16 минут, на 12.22 котировки «американца», сузив спред, консолидировались на отметке 27,97/27,99 UAH/USD. Не исключено, регулятор на время оставил межбанк, где СКВ снова попыталась понизиться.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9808 UAH/USD, потеряв 5,57 коп.
На 13.10 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,97/27,99 UAH/USD.
Около 13.12 цены доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 17 января по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 17 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1390, повысившись до $1,1397 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1391 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/28,02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера потеряли по 4,0-7,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 18 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/28,02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера потеряли по 4,0-7,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились). На старте торгов 18 января в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.
На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,80/27,90 UAH/USD, евро – 31,60/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице преобладание клиентского предложения валюты, низкая ликвидность сделок и дефицит «бумаги».
По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса», сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются дисконтировать курсы из-за потерь клиентского «приноса». Объемы сделок – розничные.
Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Дефицит нацвалюты, особенно значимый в бюджетный период, на пятничном рынке «зеленого» безнала в Украине предопределил исход сессии 18 января, констатировавшей, несмотря на «вмешательство» регулятора, проводившего уже с самого утра гривневые интервенции с платформы Matching, укрепление нацвалюты.
Наличный доллар достаточно сдержанной коррекцией «поддержал» снижение цен своего безналичного «родственника».
Сенсации не состоялось, и, судя по всему, скучная сессия 21-го также будет бедна сюрпризами. Как по причине торговли безналичным долларом в непопулярном у нас режиме валютирования «завтра» (tom) из-за выходного дня в Америке, так и по истечению остроты бюджетного периода.
Во вторник, также на межбанковском валютном рынке будет «скучновато», а вот 23-го двойная порция экспортной выручки по причине длинных выходных в США, может оживить сессию, призвав на межбанка регулятора с «долларовым пылесосом».
... ну що ж, нарешті дійшли руки до річного підрахуя! - і, зробивши підрахуя, виявилось, що мій "міні-бізнесочок", дав ЧИСТОГО доходу, відносно минулорічного, на 19% більше!(у гривні)
... а підрахуя, я робив, як і минулоріч: - від загальної річної виручки, відняв загальні річні витрати на товар, тоді відняв ЄСВ І ЄП, і ще відняв оренду/охорону/прибирання, і отримав ЧИСТИЙ прибуток за рік! - відповідно, розділивши на 12 - дізнавсь свою місячну зарплату!
п. с. ... і хоч відняти %% по інфляції(наприклад, на харчі і комуналку) і курсу(хоч, дорожче 26,3 я купив, хіба пару сотень за весь рік! ) - думаю, що я таки в ПЛЮСІ! - хоч якихось 2-3% залишилось в плюсі, відносно минулого року!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4