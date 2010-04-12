Василь-Рівне написав:Це позитив для нас всіх, а не негатив в який Ви намагаєтесь перевести ревальвацію нац. валюти.
Это позитив с точки зрения нынешних достижений, укрепление гривны является следствием некоторого укрепления экономики. И в то же время, это негатив с точки зрения темпов дальнейшего укрепления. Вот такой дуализм. В экономике процессы имеют свойство тормозить сами себя.
Я почти точно предсказал вчерашний объем покупки НБУ ))
Кстати,смотрел отчет по кредитованию населения, среднегодовой прирост был под 3 млрд, в декабре темп упал . За год выдали населению 33 млрд.грн , из них в декабре всего 0,7 млрд. В ноябре 2,5 млрд. Вообще темпы кредитования населения затормозились. В отчете НБУ указал что основные кредиты потребительские. Это хорошо что меньше всякий айфонов будут покупать. Для сравнения в прошлом декабре населению выдали 8,3 млрд.грн кредитов.
Василь-Рівне написав:Це позитив для нас всіх, а не негатив в який Ви намагаєтесь перевести ревальвацію нац. валюти.
Это позитив с точки зрения нынешних достижений, укрепление гривны является следствием некоторого укрепления экономики. И в то же время, это негатив с точки зрения темпов дальнейшего укрепления. Вот такой дуализм. В экономике процессы имеют свойство тормозить сами себя.
Я почти точно предсказал вчерашний объем покупки НБУ ))
Кстати,смотрел отчет по кредитованию населения, среднегодовой прирост был под 3 млрд, в декабре темп упал . За год выдали населению 33 млрд.грн , из них в декабре всего 0,7 млрд. В ноябре 2,5 млрд. Вообще темпы кредитования населения затормозились. В отчете НБУ указал что основные кредиты потребительские. Это хорошо что меньше всякий айфонов будут покупать. Для сравнения в прошлом декабре населению выдали 8,3 млрд.грн кредитов.
Пусть лучше айфоны, чем б.у.шные вертолёты, и паровозы по накрученной цене Пусть пересичный хоть немного порадуется
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,000/28,025 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 54 648,5 млн. грн. к отметке 53 504,7 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Отрицательная динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».
Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, «отрабатывая» сжатие гривневого ресурса, просели к уровню 27,98/28,02 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.
До 10.27 Киева безналичная пара доллар-гривня на торгах межбанка не покидала отметку 27,98/28,02 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием спроса и предложения.
С 10.40 котировки безналичного «американца» просели к 27,97/28,00 UAH/USD на возобновившихся продажах СКВ из-за нехватки гривни, не покидая эту цифру до 10.47 Киева.
Не исключено, утренняя коррекция долларовых цен на валютном межбанке напрямую связана с дефицитом гривни, характерным для бюджетного периода. Кроме того, не стоит забывать, что накануне регулятор «связал» 15,686 млрд. грн. размещением своих депозитных сертификатов на эту сумму.
Тем временем, к 10.58 котировки безналичного «американца» пробили вниз уровень 28,00 UAH/USD, оказавшись на отметке 27,96/27,99 UAH/USD. «Торги на открытии сессии идут в нисходящем тренде, доллар продают ради гривни, которой пока не хватает», - обрисовал ситуацию наш консультант.
До 11.21 котировки безналичного доллара оставались на отметке 27,96/27,99 UAH/USD, удерживаясь от перемен ситуативным балансом спроса и предложения СКВ.
Дополуденное «порционное» (поэтапное) снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Попытки регулятора остановить коррекцию «американца» пока безуспешны, с утра НБУ уже успел с платформы Matching выкупить до $10,0 млн., но это не удержало пару доллар-гривня от снижения.
Активизация действий регулятор на межбанке наконец-то возымела успех – по состоянию на 11.56 котировки доллара, прекратив коррекцию, консолидировались на отметке 27,97/27,99-28,00 UAH/USD.
Спустя 16 минут, на 12.22 котировки «американца», сузив спред, консолидировались на отметке 27,97/27,99 UAH/USD. Не исключено, регулятор на время оставил межбанк, где СКВ снова попыталась понизиться.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9808 UAH/USD, потеряв 5,57 коп.
На 13.10 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,97/27,99 UAH/USD.
Около 13.12 цены доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 17 января по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 17 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1390, повысившись до $1,1397 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1391 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/28,02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера потеряли по 4,0-7,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 18 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/28,02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера потеряли по 4,0-7,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились). На старте торгов 18 января в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.
На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,80/27,90 UAH/USD, евро – 31,60/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице преобладание клиентского предложения валюты, низкая ликвидность сделок и дефицит «бумаги».
По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса», сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются дисконтировать курсы из-за потерь клиентского «приноса». Объемы сделок – розничные.
Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Дефицит нацвалюты, особенно значимый в бюджетный период, на пятничном рынке «зеленого» безнала в Украине предопределил исход сессии 18 января, констатировавшей, несмотря на «вмешательство» регулятора, проводившего уже с самого утра гривневые интервенции с платформы Matching, укрепление нацвалюты.
Наличный доллар достаточно сдержанной коррекцией «поддержал» снижение цен своего безналичного «родственника».
Сенсации не состоялось, и, судя по всему, скучная сессия 21-го также будет бедна сюрпризами. Как по причине торговли безналичным долларом в непопулярном у нас режиме валютирования «завтра» (tom) из-за выходного дня в Америке, так и по истечению остроты бюджетного периода.
Во вторник, также на межбанковском валютном рынке будет «скучновато», а вот 23-го двойная порция экспортной выручки по причине длинных выходных в США, может оживить сессию, призвав на межбанка регулятора с «долларовым пылесосом».
... ну що ж, нарешті дійшли руки до річного підрахуя! - і, зробивши підрахуя, виявилось, що мій "міні-бізнесочок", дав ЧИСТОГО доходу, відносно минулорічного, на 19% більше!(у гривні)
... а підрахуя, я робив, як і минулоріч: - від загальної річної виручки, відняв загальні річні витрати на товар, тоді відняв ЄСВ І ЄП, і ще відняв оренду/охорону/прибирання, і отримав ЧИСТИЙ прибуток за рік! - відповідно, розділивши на 12 - дізнавсь свою місячну зарплату!
п. с. ... і хоч відняти %% по інфляції(наприклад, на харчі і комуналку) і курсу(хоч, дорожче 26,3 я купив, хіба пару сотень за весь рік! ) - думаю, що я таки в ПЛЮСІ! - хоч якихось 2-3% залишилось в плюсі, відносно минулого року!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
zzzzzz написав:Декабрь в плане покупок всяких телевизоров,айфонов с новогодними скидками в кредит ,это самый сладкий месяц.
Понять я это не могу, но объяснить попробую Падение кредитования совпало с появлением дефицита ликвидности у некоторых банков. Есть подозрение, что это связано с введением новых нормативов. Подробно с датами я это не отслеживал, но какая-то инфа мимо меня пробегала. Возможно, банки оказались ограничены в средствах для кредитования. Каких-то глобальных экономических причин для такого спада я не вижу.
Спустя 16 минут, на 12.22 котировки «американца», сузив спред, консолидировались на отметке 27,97/27,99 UAH/USD. Не исключено, регулятор на время оставил межбанк, где СКВ снова попыталась понизиться.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9808 UAH/USD, потеряв 5,57 коп.
US
Нормуль, по 5копеечек в день и много не надо. Стабильно до выборов
Вы кричали про ракету,теперь стали ярым южным путешественником??
Если следовать вашей логике,укрепление гривны к доллару на 5 копеек в день,а до первого тура выборов 71 календарный день,то выходит курс будет 24 с хвостиком,вы точно этого хотели,когда писали про ракеты?? Если даже взять исключительно рабочие дни,то 50 дней тоже покажет цифирь курса на уровне 25 с хвостиком,так что вы аккуратнее там с "много не надо",может и сбудется
От валютчики хитрые,сначала написали котировки 27.80 на 27.90,при одинаковом и замершем МБ,а потом рукотворно нарисовали разворот и светят в Харькове 92 на 00,причём делали даже вид,что принимают по 96,вот уже как приходится вылавливать оленей будеттолькодорожателей,финтами ушами,бери,уже ракета пошла,а то некому продавать,на вас рогатые одна надежда А чего НБУ не сделает такого как он в конце декабря замутил? 27.3 почему не засветит на МБ сразу,или будем мучаться? Будем ждать крестьян с тракторами в полях,никакой НБУ не выдержит их закромов и натиска,придётся идти на укрепление,не будет же он гривну вёдрами печатать? А вот ставка да,могут понизить и поломать нам все планы,но до окончания выборов думаю не рискнут,кто ещё ждёт 28.50,наверное тоже уже сдали по 28.30??
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.