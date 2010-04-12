Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:16

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,000/28,025 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 54 648,5 млн. грн. к отметке 53 504,7 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Отрицательная динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».



Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, «отрабатывая» сжатие гривневого ресурса, просели к уровню 27,98/28,02 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.



До 10.27 Киева безналичная пара доллар-гривня на торгах межбанка не покидала отметку 27,98/28,02 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием спроса и предложения.



С 10.40 котировки безналичного «американца» просели к 27,97/28,00 UAH/USD на возобновившихся продажах СКВ из-за нехватки гривни, не покидая эту цифру до 10.47 Киева.



Не исключено, утренняя коррекция долларовых цен на валютном межбанке напрямую связана с дефицитом гривни, характерным для бюджетного периода. Кроме того, не стоит забывать, что накануне регулятор «связал» 15,686 млрд. грн. размещением своих депозитных сертификатов на эту сумму.



Тем временем, к 10.58 котировки безналичного «американца» пробили вниз уровень 28,00 UAH/USD, оказавшись на отметке 27,96/27,99 UAH/USD. «Торги на открытии сессии идут в нисходящем тренде, доллар продают ради гривни, которой пока не хватает», - обрисовал ситуацию наш консультант.



До 11.21 котировки безналичного доллара оставались на отметке 27,96/27,99 UAH/USD, удерживаясь от перемен ситуативным балансом спроса и предложения СКВ.



Дополуденное «порционное» (поэтапное) снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.



Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



Попытки регулятора остановить коррекцию «американца» пока безуспешны, с утра НБУ уже успел с платформы Matching выкупить до $10,0 млн., но это не удержало пару доллар-гривня от снижения.



Активизация действий регулятор на межбанке наконец-то возымела успех – по состоянию на 11.56 котировки доллара, прекратив коррекцию, консолидировались на отметке 27,97/27,99-28,00 UAH/USD.



Спустя 16 минут, на 12.22 котировки «американца», сузив спред, консолидировались на отметке 27,97/27,99 UAH/USD. Не исключено, регулятор на время оставил межбанк, где СКВ снова попыталась понизиться.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9808 UAH/USD, потеряв 5,57 коп.



На 13.10 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,97/27,99 UAH/USD.



Около 13.12 цены доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 17 января по обеим позициям не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 17 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1390, повысившись до $1,1397 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1391 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/28,02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера потеряли по 4,0-7,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 18 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/28,02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера потеряли по 4,0-7,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 18 января в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.



На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,80/27,90 UAH/USD, евро – 31,60/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице преобладание клиентского предложения валюты, низкая ликвидность сделок и дефицит «бумаги».



По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса», сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются дисконтировать курсы из-за потерь клиентского «приноса».

Объемы сделок – розничные.



Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,91/28,04 UAH/USD, евро – 31,82/32,02 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,418 UAH/RUB, Киев опт 27,98/28,03 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,98/28,03 UAH/USD, евро (опт) 31,80/32,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,80/32,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,85/28,05 UAH/USD, евро – 31,60/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,85/27,93 UAH/USD, розница – 27,80/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/28,00 UAH/USD; евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,418 RUB/USD.



Дефицит нацвалюты, особенно значимый в бюджетный период, на пятничном рынке «зеленого» безнала в Украине предопределил исход сессии 18 января, констатировавшей, несмотря на «вмешательство» регулятора, проводившего уже с самого утра гривневые интервенции с платформы Matching, укрепление нацвалюты.



Наличный доллар достаточно сдержанной коррекцией «поддержал» снижение цен своего безналичного «родственника».



Сенсации не состоялось, и, судя по всему, скучная сессия 21-го также будет бедна сюрпризами. Как по причине торговли безналичным долларом в непопулярном у нас режиме валютирования «завтра» (tom) из-за выходного дня в Америке, так и по истечению остроты бюджетного периода.



Во вторник, также на межбанковском валютном рынке будет «скучновато», а вот 23-го двойная порция экспортной выручки по причине длинных выходных в США, может оживить сессию, призвав на межбанка регулятора с «долларовым пылесосом».



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