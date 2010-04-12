Включите логику: если 17-го средневзвешенный курс доллара на межбанке вырос на 2,51 коп. и на столько же поднялся официальный курс на 18-е, о каком выкупе "лишней" СКВ регулятором может идти речь?
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:18
Включите логику: если 17-го средневзвешенный курс доллара на межбанке вырос на 2,51 коп. и на столько же поднялся официальный курс на 18-е, о каком выкупе "лишней" СКВ регулятором может идти речь?
US
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:42
дядя Caша
Наличию "лишней" СКВ факт повышения средневзвешенного не противоречит.
Накануне похулиганил Рыжик, и котировки окончания торгов были значительно выше средневзвешенного. Соответственно, вчера котировки имели куда падать.
Т.о. речь может идти о преждевременном выкупе излишков. Меня это тоже удивило - раньше давали просесть средневзвешенному, и только потом выходили с интервенцией.
Последние 2 дня НБУ препятствует укреплению гривны очень жестко и, похоже, правильно делает. Сегодня тоже вышли с интервенцией по фиксированному курсу очень рано, отсекая поползновения к серьезному укреплению.
Похоже, отсутствие в этом году серьезного январского роста стало неожиданностью даже для НБУ.
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