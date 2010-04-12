Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:03

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,51 коп., на торгах пятницы укрепился на 5,28 коп., оказавшись на уровне 27,9808 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,57 коп., составил 27,9808 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 16 января с уровней предыдущего закрытия 28,000/28,025 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке понизилась в цене к 27,98/28,02 UAH/USD на локальных продажах бизнеса, у которого наблюдается пик фискальных платежей в Казну. После периода относительной курсовой стабильности пара доллар-гривня около 10.40 Киева возобновила нисходящий тренд, оказавшись на отметке 27,97/28,00, а спустя 17 минут, на цифре 27,96/27,99 UAH/USD. Пробитие ценами СКВ вниз отметки 28,00 UAH/USD привлекло внимание НБУ, появившегося на рынке с гривневыми интервенциями, еще до 11.15 Киева успевшего выкупить с платформы Matching до $10,0 млн. избыточной долларовой ликвидности по 27,99 UAH/USD.



Вмешательство регулятора было своевременным – на пике бюджетного периода, требовавшего значительных гривневых сумм, на рынке наблюдалась нехватка нацвалюты. Отчасти в этом была «вина» самого НБУ, накануне «связавшего» 15,686 млрд. грн. своими депозитными сертификатами. На проблемы с гривневым ресурсом указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 648,5 млн. грн. к отметке 53 504,7 млн. грн.



Появление на рынке НБУ «заморозило» коррекцию безналичного «американца». цена которого по состоянию на 11.54 Киева консолидировалась на уровне 27,97/27,99-28,00 UAH/USD.



Впрочем, судя по всему, регулятор вскоре покинул рынок, о чем дало понять незначительное (к 27,97/27,99 UAH/USD) снижение долларовых цен по состоянию на 12.22 Киева.

На обеденный перерыв валютный межбанк при этих же котировках «американца», которые оставались действующими до 13.35 Киева.

Вероятно, с этого часа возобновились покупки «лишней» СКВ с платформы Matching регулятором, и курс доллара приподнялся к 27,975/28,000 UAH/USD. С 14.25 НБУ снова покинул рынок, оставив его припозднившимся продавцам валюты, которые своими оферами поэтапно уронили курс СКВ до 27,940/27,965 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.



С этого часа пара доллар-гривня на опустевшем межбанке замерла на отметке 27,940/27,965 UAH/USD UAH/USD, не покидая ее, по сути, до самого завершения сессии.



В районе цифры 27,940/27,965 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 18 января.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9808 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,06% с 27,6883 UAH/USD до 27,9808 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 18 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.12 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий»

потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, нынче пик фискальных платежей, требующий изрядных объемов гривни, которой на рынке явно было недостаточно, заставляя бизнес расставаться с долларами на межбанке.



Во-вторых, на выросшее предложение СКВ не нашлось достаточного количества покупателей, исключая казенные банки и регулятора. У импортеров не пришло время закрывать этапы внешнеторговых контрактов, а у нерезидентов не наступил очередной сезон репатриации дивидендов.



В-третьих, наряду с бюджетным периодом, у отечественного бизнеса выросла потребность в гривне на текущие расходы.



В-четвертых, коррекция безналичного «американца» была поддержана сдержанным нисходящим трендом на рынке наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 января выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.



Во-вторых, в пятницу пик фискальных платежей, поэтому бизнес активно продавал СКВ ради дефицитной гривни.



В-третьих, 21 января США отмечает День Мартина Лютера Кинга, обрекая наш межбанк на торги безналичным «американцев» в непопулярном у нас режиме валютирования «завтра». Поэтому игроки старались по возможности реализовать свои валютные проекты 18-го, не откладывая их на понедельник.



В-четвертых, если накануне торги межбанка прошли без «вмешательства» НБУ, нынче он своими гривневыми интервенциями добавил толику ликвидности.



Дата: 18 января 2019 г. 16.26



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,93/28,00 UAH/USD (с утра – 27,93/28,02 UAH/USD, к полудню - 27,92/27,98 UAH/USD)

€ – 31,80/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,85/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,85/32,00 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня из-за отсутствия покупателей доллара, а также его текущей коррекции на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского «приноса», вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро сменили нисходящий тренд на рост из-за появившейся в городе гривни. Кроме того, думается. сработал «пятничный синдром», предполагавший вхождение значительной части клиентов и дилеров рынка накануне выходных в «старый надежный» доллар.



Меж тем баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя определенному прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», немного улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.





Дата: 18 января 2019 г. 16.16

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,92/27,95 UAH/USD (с утра 27,90/28,03 UAH/USD, к полудню 27,80/27,90 0UAH/USD)

€ 31,80/31,95 UAH/EUR (с утра 31,80/32,05 UAH/EUR, к полудню 31,60/32,00 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня из-за более активного клиентского «приноса» в сопровождении нехватки гривни.



На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,80/27,90 UAH/USD, евро – 31,60/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице преобладание клиентского предложения валюты, низкая ликвидность сделок и дефицит «бумаги».



После обеда на киевском наличном рынке курсовая динамика замедлилась, а рынок выровнялся в баланс спроса и предложения. Это произошло из-за появления на местном рынке толики «свежей» гривневой ликвидности.



Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, позволив сохранить обороты на приличном уровне, аккурат, на «четверку с минусом», повторив показатели предыдущей сессии.



Дата: 18 января 2019 г. 16.26



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,95/28,05 UAH/USD (с утра - 27,90/28,00 UAH/USD, к полудню – 27,90/28,00 UAH/USD)

€ – 31,80/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,95 UAH/EUR, к полудню – 31,80/31,95 UAH/EUR)

RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,417 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах. В городе «поголовные» продажи СКВ по 28,00 и дефицит гривни.



До полудня это настроение не менялось, обостряя дефицит нацвалюты.



По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса», сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются дисконтировать курсы из-за потерь клиентского «приноса».

Объемы сделок – розничные.



После обеда на рынке Запорожья произошли перемены, связанные с появлением на местном рынке гривневой ликвидности. Это стимулировали клиентские покупки, объем которых заметно вырос.



Клиентский спрос в конечном счете, перекосил рынок в свою пользу, вызвав предфинишный рост цен и оборотов. Последние, заслужив по итогам дня «тройку с плюсом», улучшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 18 января 2019 г. на 16.07



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,92/28,00 UAH/USD (с утра - 27,91/28,04 UAH/USD, к полудню - 27,87/27,96 UAH/USD)

€ – 31,80/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,82/32,02 UAH/EUR, к полудню - 31,75/31,95 UAH/EUR)

RUB 0,413/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,416 UAH/RUB)



US



