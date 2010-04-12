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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:50
fler написав:Долярчик
Вітаю з Покращенням!
В динаміці його не аналізували?
Дякую!
... та що там аналізувати.... - ціни зросли, а ще, пів року старавсь по-мінімуму закуплятись! - а слабоходові речі, майже, не брати...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:54
Сибарит написав:дядя Caша
Наличию "лишней" СКВ факт повышения средневзвешенного не противоречит.
Накануне похулиганил Рыжик, и котировки окончания торгов были значительно выше средневзвешенного. Соответственно, вчера котировки имели куда падать.
Т.о. речь может идти о преждевременном
выкупе излишков. Меня это тоже удивило - раньше давали просесть средневзвешенному, и только потом выходили с интервенцией.
Последние 2 дня НБУ препятствует укреплению гривны очень жестко и, похоже, правильно делает. Сегодня тоже вышли с интервенцией по фиксированному курсу очень рано, отсекая поползновения к серьезному укреплению.
Похоже, отсутствие в этом году серьезного январского роста стало неожиданностью даже для НБУ.
ДС , все верно описал коллега. Валюту сливают очень красиво, под конец торгов курс подкидывают вверх. Если курс сразу не залилили,очевидно что НБУ вышел с покупками. Сегодня тоже НБУ покупал ( 11:10 - 11:45 ) что видно по выкупленному проливу, а под конец торгов НБУ ушел.
ПДВ сегодня налили 298,6 млн грн
Всего с начала месяца вернули - 4 035,2
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:59
О каком преждевременном выкупе излишков 17-го можно говорить, если промежуточный справочный курс СКВ показывал рост на 3,23 коп.?
Сибарит написав:дядя Caша
Наличию "лишней" СКВ факт повышения средневзвешенного не противоречит.
Накануне похулиганил Рыжик, и котировки окончания торгов были значительно выше средневзвешенного. Соответственно, вчера котировки имели куда падать.
Т.о. речь может идти о преждевременном
выкупе излишков. Меня это тоже удивило - раньше давали просесть средневзвешенному, и только потом выходили с интервенцией.
Последние 2 дня НБУ препятствует укреплению гривны очень жестко и, похоже, правильно делает. Сегодня тоже вышли с интервенцией по фиксированному курсу очень рано, отсекая поползновения к серьезному укреплению.
Похоже, отсутствие в этом году серьезного январского роста стало неожиданностью даже для НБУ.
Думаю, итоговая сводка ликвидности за четверг удивит.
US
PS
Впрочем, на текущее состояние подготовки ко всеобщему омовению в полыньях (где они имеются), это не оказывает сколь-нибудь заметного влияния.
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дядя Caша
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:08
Сегодня был в одном банке пока сидел ждал около получаса , бабушки-сотницы тарили бакс + вояки-сотники тоже (1человек здал 300$; остальные 10 человек только покупали )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:10
Прикол в том что покупали по /28.10*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:12
sani_2012 написав:
Прикол в том что покупали по /28.10*Відправлено з Чату
Допустим в обменке 27,99
за 100 баксов разница составит АЖ 11 грн.
Для деловых людей время дороже чем беготня по городу ради 11 грн. Пенсионерам может быть физически тяжело бегать.
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zzzzzz
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:13
дядя Caша
Котировки в начале торгов были много выше, чем средневзвешенный накануне.
Котировки падали, что говорит об избытке валюты. Упасть до уровней, позволяющих ути вниз средневзвешенному не дали интервенцией.
Анализ ликвидности за четверг уже есть. Явно видна интервенция на 10 млн. Факт интервенции публично подтвержден не последним человеком в НБУ.
Да, выход очень необычный, но это не повод его отрицать.
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Сибарит
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:20
ЛАД написав: zzzzzz написав:
НБУ ожидает замедления роста экономики Украины в 2019 году до 2,5% при снижении инфляции до 6,3%
"Говорите и Вы"
, особенно об инфляции.
Предъявите свои цифры инфляции. С расчетом и обоснованием.
Иначе это пустое и постоянное
балабольство.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:25
aleksvan2020 написав:
Украинский бизнес ожидает среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 29,99 грн/долл. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий.
78,6% респондентов считают, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет выше 29,00 грн/долл.
Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29,00-30,00 грн/долл.
Подобные результаты опроса мы слышим каждый год.
Типа оправдание, почему в стоимость продукции закладывается завышенный курс доллара.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:26
zzzzzz написав:
Сегодня тоже НБУ покупал ( 11:10 - 11:45 ) что видно по выкупленному проливу, а под конец торгов НБУ ушел.
Сегодня я верю Искателю, сообщившему об интервенции уже в 10.29.
Дойти до предложенного курса могли и к 11, но забор был построен много раньше.
ЗЫ Есть подозрение, что доступные нам графики рисуются с некоторым запозданием.
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