J
Точно, а так же есть возможно пообщаться с менеджерами , для пенсов это тоже важно )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:47
J
Точно, а так же есть возможно пообщаться с менеджерами , для пенсов это тоже важно )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:53
Первичные покупатели облигаций:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44236 ... obligatsij
Интересно, выставляют ли госы завышенную доходность в заявках? Судя по некоторым размещениям, иногда выставляют.
Интересно было бы еще посмотреть, сколько из купленных облигаций они оставляют себе?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:01
Если вы как физ.лицо или юр.лицо , или брокер или другой банк покупаете через первичного дилера , вы можете выставлять любую цену.
Завышенные цены это просто хотелки покупателей.
Сколько госы оставляют себе можно посмотреть по квартальным отчетам.Там есть раздел по кол-ву ОВГЗ на балансе каждого банка Украины.
Например на 01.10.2018 на балансе банков было
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - 155 913 117 тыс грн
АТ "ОЩАДБАНК" - 95 611 617 тыс грн
АТ "Укрексімбанк" - 59 773 829 тыс грн
АБ "УКРГАЗБАНК" - 23 237 633 тыс грн
36 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 5 882 575
299 АТ "СБЕРБАНК" 0
272 АТ "АЛЬФА-БАНК" 2 785 647
136 АТ "УкрСиббанк" 945 000
3 ПАТ "Промінвестбанк" 75 000
5 АТ "УКРСОЦБАНК" 141
296 АТ "ОТП БАНК" 1 086 496
171 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 966 140
42 АТ "ВТБ БАНК" 0
297 АТ "СІТІБАНК" 2 728 685
298 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 0
88 ПАТ "КРЕДОБАНК" 3 200 936
295 ПАТ "ІНГ Банк Україна" 0
142 АТ "Ідея Банк" 198 088
153 АТ "ПРАВЕКС БАНК" 304 558
407 ПАТ "Дойче Банк ДБУ" 0
251 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 148 654
325 АТ "БАНК ФОРВАРД" 0
455 ПАТ"СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 162 854
331 ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" 0
329 ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 0
321 АТ "БМ БАНК" 0
129 АТ "БТА Банк" 122 343
Усього по банках іноземних банківських груп 18 607 117
Банки з приватним капіталом
115 ПАТ "ПУМБ" 8 669 511
106 Акціонерний банк"Південний" 1 653 919
62 АТ "ТАСКОМБАНК" 482 524
270 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 282 700
126 ПАТ "МЕГАБАНК", Харків 45 311
305 ПАТ "БАНК ВОСТОК" 94
242 ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 280 000
389 АТ "МІБ" 3 180 695
96 АТ "А - БАНК" 0
105 ПАТ "МТБ БАНК" 1 023 392
101 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 195 534
320 БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 101 908
386 ПАТ "КБ "ГЛОБУС" 77 683
288 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 112 364
97 ПАТ "ВіЕс Банк" 0
191 АТ АКБ "АРКАДА" 0
113 АТ "Полтава-банк" 225 086
29 АТ "БАНК АЛЬЯНС" 113 193
206 АТ "Місто Банк" 192 619
91 ПАТ АКБ "Львів" 0
553 АТ "БАНК АВАНГАРД" 854 961
392 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 0
286 ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 144 321
694 АТ "КРИСТАЛБАНК" 144 686
123 АТ "БАНК "ГРАНТ" 0
381 АТ "МОТОР-БАНК" 0
143 АТ "КОМІНВЕСТБАНК" 0
290 "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 0
231 АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ 0
377 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 30 000
394 ПАТ "БАНК 3/4" 333 193
774 ПАТ "РВС БАНК" 57 134
460 АТ "БАНК СІЧ" 181 332
133 АТ "АСВІО БАНК" 0
326 АТ "АКБ "КОНКОРД" 0
146 ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ" 56 597
240 АТ "КІБ" 67 067
241 АТ "АЙБОКС БАНК" 0
205 АТ "МетаБанк" 124 368
387 ПАТ "АП БАНК" 0
49 Полікомбанк 0
243 ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 5 660
395 АТ "ЄПБ" 0
95 ПАТ "ОКСІ БАНК" 0
402 ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" 70 746
128 АТ "СКАЙ БАНК" 0
43 АТ "АЛЬТБАНК" 40 149
311 ПАТ "АКБ "Траст-капітал" 750
72 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" 129 597
430 ПАТ КБ "Центр" 0
634 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 0
512 АТ "АЛЬПАРІ БАНК" 58 000
313 Укр.банк реконстр.та розв. 123 560
Усього по банках з приватним капіталом 19 058 651
Усього по платоспроможним банкам 372 261 963
Неплатоспроможні банки
317 ПАТ КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 2 171 909
Усього по неплатоспроможних банках 2 171 909
УСЬОГО 374 433 872
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 18 січ, 2019 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:06
Чи в мене лижі не їдуть ,чи може я тей ТОГО
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:08
сірий
Привыкли работать с корешками и кирпичами )))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:12
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:19
Пенсы очень часто покупают для длительного сохранения сбережений.Иногда они эти деньги называют - гробовыми.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:40
У виктории на черниговской в Киеве 88/98.НЕ ПО НИ МА Ю
БАБУШКИ ,АУУУУ.
Востаннє редагувалось сірий в П'ят 18 січ, 2019 18:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:41
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