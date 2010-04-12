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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:47
сірий написав: zzzzzz написав:
Пенсы очень часто покупают для длительного сохранения сбережений.Иногда они эти деньги называют - гробовыми.
У виктории на черниговской в Киеве 88/98.НЕ ПО НИ МА Ю
БАБУШКИ ,АУУУУ.
Бабушки курс не вытянут. Суммарные выплаты ПФУ в месяц 33,1 млрд.грн. Кол-во пенсий - 11,5 млн.( там все, и пенсии по возрасту, и военные, и судьи , и инвалиды и пенсии за потерю кормильца )
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:59
asti написав:
Что будет с понедельника на Межбанке у кого какие мысли?
Так что, ни у кого нет идей?
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