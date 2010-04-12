RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 291292293294

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 87
1. меньше 27
13%
11
2. 27 - 28.50
57%
50
3. 28.50 - 30
22%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
3%
3
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:47

  сірий написав:
  zzzzzz написав:Пенсы очень часто покупают для длительного сохранения сбережений.Иногда они эти деньги называют - гробовыми.

У виктории на черниговской в Киеве 88/98.НЕ ПО НИ МА Ю :?
БАБУШКИ ,АУУУУ.


Бабушки курс не вытянут. Суммарные выплаты ПФУ в месяц 33,1 млрд.грн. Кол-во пенсий - 11,5 млн.( там все, и пенсии по возрасту, и военные, и судьи , и инвалиды и пенсии за потерю кормильца )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30372
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2984 раз.
Подякували: 5068 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:59

  asti написав:Что будет с понедельника на Межбанке у кого какие мысли?
Так что, ни у кого нет идей?
asti
 
Повідомлень: 414
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 291292293294
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Вкладчик1234, ТИХИЙ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6529 1393983
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 18:50
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1419, 1420, 1421
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14202 1639151
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 13:16
Аlександр
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 263476
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.