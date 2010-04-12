Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:06

Сьогодні у сусідів:"Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход"Не впізнали, тоді тиць сюди