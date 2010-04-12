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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 292293294295>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 88
1. меньше 27
13%
11
2. 27 - 28.50
57%
50
3. 28.50 - 30
22%
19
4. 30-35
6%
5
5. больше 35
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:42

Re: Валютный рынок в контексте

а как может повлиять на курс гривны в марте монетизация субсидий? там порядка 6 млрд грн может выброситься для этого дела, по сути под шумок выборов. куда эта гривна пойдет?
vitpovad2020
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:47

  сірий написав:
  zzzzzz написав:Пенсы очень часто покупают для длительного сохранения сбережений.Иногда они эти деньги называют - гробовыми.

У виктории на черниговской в Киеве 88/98.НЕ ПО НИ МА Ю :?
БАБУШКИ ,АУУУУ.


Бабушки курс не вытянут. Суммарные выплаты ПФУ в месяц 33,1 млрд.грн. Кол-во пенсий - 11,5 млн.( там все, и пенсии по возрасту, и военные, и судьи , и инвалиды и пенсии за потерю кормильца )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:50

Re: Валютный рынок в контексте

как может повлиять монетизация субсидий в марте на курс гривны?будут снова печатать гривну?
vitpovad2020
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:59

  asti написав:Что будет с понедельника на Межбанке у кого какие мысли?
Так что, ни у кого нет идей?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:05

  asti написав:Что будет с понедельника на Межбанке у кого какие мысли?
Нічого страшного, психологічно ринок вже налаштований вниз, тому у випадку якихось потуг вгору, це тільки для того, щоб дорожче прилаштувати. Готівковий буде мляво реагувати на всякого роду підскоки МБ. Гривня буде в ціні, до кінця березня, звісно при відсутності форс-мажор.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:06

Угадайка

Сьогодні у сусідів:
"Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход"
Не впізнали, тоді тиць сюди :arrow: : https://www.belta.by/president/view/luk ... 3225-2019/
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:30

Re: Валютный рынок в контексте

  vitpovad2020 написав:а как может повлиять на курс гривны
... стільки клонів/обліківок?
  vitpovad2020 написав:может выброситься
... з вікна!- було б не погано! :lol:

п. с.
(вибачайте колеги, не втримався) :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:32

  asti написав:
  asti написав:Что будет с понедельника на Межбанке у кого какие мысли?
Так что, ни у кого нет идей?

... будемо топтатись на місці.... +/-10коп. в ту, чи іншу сторону... імхо
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:41

  asti написав:Так что, ни у кого нет идей?

29.99 я так думаю

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:03

  asti написав:
  asti написав:Что будет с понедельника на Межбанке у кого какие мысли?
Так что, ни у кого нет идей?

Какие идеи.Кто-то поставил на чёрное,кто-то на красное кто вообще на зеро.Сидим в ожидании :mrgreen:
сірий
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