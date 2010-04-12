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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:42
Re: Валютный рынок в контексте
а как может повлиять на курс гривны в марте монетизация субсидий? там порядка 6 млрд грн может выброситься для этого дела, по сути под шумок выборов. куда эта гривна пойдет?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:47
Бабушки курс не вытянут. Суммарные выплаты ПФУ в месяц 33,1 млрд.грн. Кол-во пенсий - 11,5 млн.( там все, и пенсии по возрасту, и военные, и судьи , и инвалиды и пенсии за потерю кормильца )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:50
Re: Валютный рынок в контексте
как может повлиять монетизация субсидий в марте на курс гривны?будут снова печатать гривну?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:59
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:05
Нічого страшного, психологічно ринок вже налаштований вниз, тому у випадку якихось потуг вгору, це тільки для того, щоб дорожче прилаштувати. Готівковий буде мляво реагувати на всякого роду підскоки МБ. Гривня буде в ціні, до кінця березня, звісно при відсутності форс-мажор.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:06
Угадайка
Сьогодні у сусідів:
"Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход"
Не впізнали, тоді тиць сюди :
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:30
Re: Валютный рынок в контексте
... стільки клонів/обліківок?
... з вікна!- було б не погано!
п. с.
(вибачайте колеги, не втримався)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:32
... будемо топтатись на місці.... +/-10коп. в ту, чи іншу сторону... імхо
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:41
29.99 я так думаю
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:03
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