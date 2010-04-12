Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:12
... але, як добре, що я злив свої долярчики! - і вже гривники пріють у банці..... а-банці))
.... а то потім бігай, язик на бороду, і впихуй/впарюй той нікомунепотрібний перед виборами!(на ремонт - вже в березні потрібно буде! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:14
Просьба. Кто-нибудь может запостить сюда статью с UBR по-поводу перспектив межбанка на начало след. недели. Именно запостить целиком, а не ссылку дать - у меня на виндоусфон она не открывается полностью из-за рекламы. Заранее спасибо))
asti
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:21
zzzzzz
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - 155 913 117 тыс грн
АТ "ОЩАДБАНК" - 95 611 617 тыс грн
АТ "Укрексімбанк" - 59 773 829 тыс грн
АБ "УКРГАЗБАНК" - 23 237 633 тыс грн
докапитализация НБУ госсов
http://finbalance.com.ua/news/Parashchiy-55-OVDP-yaki-v-obihu-buli-vipushcheni-dlya-trokh-derzhbankiv-FHVFO-Naftohazu
antichamber
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