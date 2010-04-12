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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 292293294295

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 88
1. меньше 27
13%
11
2. 27 - 28.50
57%
50
3. 28.50 - 30
22%
19
4. 30-35
6%
5
5. больше 35
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:12

  BiBiGo написав:
  Перес де Куэльяр написав:Зараз у валютчика, здивував мене трохи, працює 00/05 . Розраховував я що буде нижче, звісно що віддав йому зеленого, раз таке діло.

*Відправлено з Чату

зачем отдал? думаешь что откупишь дешевле?


"Оленячі" забіги в пошуках найгарнішої :mrgreen:
antichamber
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:12

Re: Валютный рынок в контексте

... але, як добре, що я злив свої долярчики! - і вже гривники пріють у банці..... а-банці))

.... а то потім бігай, язик на бороду, і впихуй/впарюй той нікомунепотрібний перед виборами!(на ремонт - вже в березні потрібно буде! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:14

Просьба. Кто-нибудь может запостить сюда статью с UBR по-поводу перспектив межбанка на начало след. недели. Именно запостить целиком, а не ссылку дать - у меня на виндоусфон она не открывается полностью из-за рекламы. Заранее спасибо))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:21

zzzzzz

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - 155 913 117 тыс грн
АТ "ОЩАДБАНК" - 95 611 617 тыс грн
АТ "Укрексімбанк" - 59 773 829 тыс грн
АБ "УКРГАЗБАНК" - 23 237 633 тыс грн

докапитализация НБУ госсов
http://finbalance.com.ua/news/Parashchiy-55-OVDP-yaki-v-obihu-buli-vipushcheni-dlya-trokh-derzhbankiv-FHVFO-Naftohazu
antichamber
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