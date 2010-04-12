Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:18

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,51 коп., на торгах пятницы укрепился на 5,28 коп., оказавшись на уровне 27,9808 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,57 коп., составил 27,9808 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 16 января с уровней предыдущего закрытия 28,000/28,025 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ понизилась в цене к 27,98/28,02 UAH/USD на локальных продажах бизнеса, у которого наблюдается пик фискальных платежей в Казну. После периода относительной курсовой стабильности пара доллар-гривня около 10.40 Киева возобновила нисходящий тренд, оказавшись на отметке 27,97/28,00, а спустя 17 минут, на цифре 27,96/27,99 UAH/USD. Пробитие ценами СКВ вниз отметки 28,00 UAH/USD привлекло внимание НБУ, появившегося на рынке с гривневыми интервенциями, еще до 11.15 Киева успевшего выкупить с платформы Matching до $10,0 млн. избыточной долларовой ликвидности по 27,99 UAH/USD.



Вмешательство регулятора было своевременным – на пике бюджетного периода, требовавшего значительных гривневых сумм, на рынке наблюдалась нехватка нацвалюты. Отчасти в этом была «вина» самого НБУ, накануне «связавшего» 15,686 млрд. грн. своими депозитными сертификатами. На проблемы с гривневым ресурсом указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 648,5 млн. грн. к отметке 53 504,7 млн. грн.



Появление на рынке НБУ «заморозило» коррекцию безналичного «американца». цена которого по состоянию на 11.54 Киева консолидировалась на уровне 27,97/27,99-28,00 UAH/USD.



Впрочем, судя по всему, регулятор вскоре покинул рынок, о чем дало понять незначительное (к 27,97/27,99 UAH/USD) снижение долларовых цен по состоянию на 12.22 Киева.

На обеденный перерыв валютный межбанк при этих же котировках «американца», которые оставались действующими до 13.35 Киева.

Вероятно, с этого часа возобновились покупки «лишней» СКВ с платформы Matching регулятором, и курс доллара приподнялся к 27,975/28,000 UAH/USD. С 14.25 НБУ снова покинул рынок, оставив его припозднившимся продавцам валюты, которые своими оферами поэтапно уронили курс СКВ до 27,940/27,965 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.



С этого часа пара доллар-гривня на опустевшем МЕЖБАНКЕ замерла на отметке 27,940/27,965 UAH/USD UAH/USD, не покидая ее, по сути, до самого завершения сессии.



В районе цифры 27,940/27,965 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 18 января.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9808 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 1,06% с 27,6883 UAH/USD до 27,9808 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 18 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.12 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий»

потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, нынче пик фискальных платежей, требующий изрядных объемов гривни, которой на рынке явно было недостаточно, заставляя бизнес расставаться с долларами на межбанке.



Во-вторых, на выросшее предложение СКВ не нашлось достаточного количества покупателей, исключая казенные банки и регулятора. У импортеров не пришло время закрывать этапы внешнеторговых контрактов, а у нерезидентов не наступил очередной сезон репатриации дивидендов.



В-третьих, наряду с бюджетным периодом, у отечественного бизнеса выросла потребность в гривне на текущие расходы.



В-четвертых, коррекция безналичного «американца» была поддержана сдержанным нисходящим трендом на рынке наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 18 января выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.



Во-вторых, в пятницу пик фискальных платежей, поэтому бизнес активно продавал СКВ ради дефицитной гривни.



В-третьих, 21 января США отмечает День Мартина Лютера Кинга, обрекая наш межбанк на торги безналичным «американцев» в непопулярном у нас режиме валютирования «завтра». Поэтому игроки старались по возможности реализовать свои валютные проекты 18-го, не откладывая их на понедельник.



В-четвертых, если накануне торги межбанка прошли без «вмешательства» НБУ, нынче он своими гривневыми интервенциями добавил толику ликвидности.



Рынок наличных до обеда следовал в кильватере курсовой динамики своего безналичного «родственника», довольно сдержанно снижаясь в цене по парам доллар-гривня и евро-гривня.

После обеда на «спартанский» (в контексте наличия гривневого инструмента, монетарный агрегат М0 или наличные вне банка) «пролился» гривневый дождик, дав повод клиентам и самим дилерам «налички» предфинишный незначительный отскок курса доллара в рамках «пятничного синдрома».



Пути наличного и безналичного доллара после обеда разошлись посредством календаря и появления «свежей» наличной гривни.



Подавляющее большинство рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) констатировали сохранение итогового равновесия покупок и продаж, которое в значительной степени способствовало сохранению оборотов на приличном уровне, как минимум повторивших показатели предыдущей сессии. Валютчики Днепра, Харькова, Одессы и Запорожья похвалились прогрессом на этом поприще. Причем росту итоговой ликвидности на рынке Запорожья не помешал сложившийся в результате появления на местном рынке порции гривневой ликвидности, перекос в сторону спроса на доллар.



Итак, к вечеру пятницы наличный «неформальный» рынок продемонстрировал отскок от полуденных локальных минимумов. Заметим, что наличный рынок проигнорировал послеобеденное довольно динамичное снижение безналичной пары доллар-гривня на межбанке, сосредоточившись на гривневой ликвидности и грядущих выходных.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 6,0 коп. (Киев), либо не изменилась (Одесса, Днепр, Крыжополь), либо выросла на 1,0-5,0 коп. (Харьков, Запорожье). Офера либо потеряли 2,0-8,0 коп. (Днепр, Харьков, Киев), либо выросли на 5,0 коп. (Запорожье), либо не изменились (Одесса, Крыжополь).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» понизились на 1,0-6,0 коп., позиция «предложение» потеряла 1,0-7,0 коп.



В контексте выходного дня в США 21 января говорить на тему объективности «прогноза» от «неформального» наличного рынка на ближайшую сессию валютного межбанка не имеет смысла. У торгов «завтрашним» безналичным долларом свои сюжеты.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 18 января в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 18 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня из-за отсутствия покупателей доллара, а также его текущей коррекции на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского «приноса», вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро сменили нисходящий тренд на рост из-за появившейся в городе гривни. Кроме того, думается. сработал «пятничный синдром», предполагавший вхождение значительной части клиентов и дилеров рынка накануне выходных в «старый надежный» доллар.



Меж тем баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя определенному прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «твердую четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 18 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 4,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,93/28,00 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 18-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, которое из-за нежелания клиентов покупать СКВ, нуждались в ценовой поддержке. Дисконтирование цен требовалось также из-за коррекции курса безналичного «американца» на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



В результате к полудню в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.

По состоянию на 12.12 Киева в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



После обеда на местном рынке наличных оптовый доллар сменил тренд, инициировав рост на появившейся в городе толике «свежей» гривни, вызвавшей клиентские покупки, катализированные так называемым «пятничным синдромом» (значительная часть клиентов наличного рынка и, собственно, сами дилеры предпочитают проводить субботу и воскресенье, пребывая в «старом надежном» долларе).

Активизация покупок СКВ заставила оптовиков поднимать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по балансировке рынка.



В результате баланс спроса и предложения оптовикам удалось сберечь до самого финиша сессии. Последнее в немалой степени способствовало росту ликвидности.



Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 18 января биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 17 января позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 4,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 января уровнями 31,80/32,00 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечное снижение бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре упали на 10,0 коп., позиция «предложение» потеряла 8,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 18-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в первой половины пятницы «медвежьими» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 18-го почти не интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1390 к $1,1366 потеряв в течение этого промежутка времени скромные 24 пункта.



Полагаю, наши дилеры, немного понизив в течение в течение пятницы более значимые биды наличного евро, учли эту «зарубежную» потерю пары евро-доллар.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 18 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1390, пара евро-доллар неспешно поднималась, оказавшись к 03.00 Киева на уровне $1,1395, который не покидала до 07.00, вернувшись около 08.00 Киева на цифру $1,1390.



Европейская сессия рынка forex стартовала около 09.30 с цифры $1,1395 и последовавшим с 10.00 ралли пары, сумевшее «вознести» пару к $1,1408 по состоянию на 14.00 Киева. Район отметки $1.1407 пара не покидала до 15.00 Киева, инициировав с этого часа динамичную коррекцию, уронившую евро около 17.30 Киева в диапазон $1,1353-1,1367, который пара евро-доллар не покидала до 20.50 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США растет к большинству мировых валют в ходе торгов в пятницу, поднимаясь четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с октября.



Евро торгуется в 15.05 Киева в районе $1,1405 против $1,1390 на закрытие прошлой сессии.



Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе ¥124,77 по сравнению со ¥124,44 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥109,40 против ¥109,26 в четверг.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,04%.



Инвесторы позитивно отреагировали на заявления зампредседателя Федеральной резервной системы Рэндала Куорлза о том, что американская экономика находится в очень хорошем состоянии. Он указал на то, что в декабре увеличение числа рабочих мест в стране составило 312 тыс., и это очень значительный подъем.

Декабрьские темпы роста количества рабочих мест были максимальными за последние 10 месяцев, аналитики в среднем ожидали повышения всего на 184 тыс.



По словам Р.Куорлза, признаки ослабления экономики наблюдаются в Китае и Европе, но возможно, это временное явление. По его словам, основной сценарий развития ситуации в экономике США по-прежнему очень сильный.



Тем временем фунт стерлингов дешевеет после значительного роста в предыдущие две сессии. Эксперты полагают, что это связано с тем, что инвесторы начали фиксировать прибыль.



Британская валюта торгуется около $1,2942 против $1,2986 днем ранее и €1,1347 по сравнению с €1,1402 в четверг. Фунт вырос к доллару на 1,1% на этой неделе, подъем за последние пять недель составляет более 3%.



Намедни европейская инфляция немного порадовала в месячном исчислении, но данный позитив скорее всего связан с новогодними праздниками и дешевизной самого евро.

В целом, общая картина остается прежней, экономика еврозоны замедляется быстрее, чем США.

Где достаточно сильный рынок труда не может не радовать, как минимум, в краткосрочной перспективе.



К этому стоит добавить, что уже начались на рынке разговоры о том, что совсем скоро Президент США Дональд Трамп возьмется за Европу. А пошлины на автомобили будут основным рычагом давления не лидеров ЕС.



Рынок ждал выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, третьего человека в FOMC ФРС.



Из самых волатильных индикаторов конца недели будут публикации ожиданий и настроений потребителей от университета Мичигана. Это опережающий индикатор и на фоне растущих фондовых индексов США, можно ожидать их роста на оптимизме. Также немаловажным будет и объем промышленного производства за декабрь. К концу торговой пятидневки мы решили рассмотреть дневной график главной пары. Четко виден умеренно «бычий» среднесрочный тренд с финиша декабря внутри долгосрочного нисходящего тренда.



Котировки пары евро-доллар приближались к кульминации и именно 18-го, как и предполагалось, после 15.20 Киева состоялась фиксация прибыли в основной валютой паре, уронившая ее заметно ниже $1,1400.



Если негатив из Европы усилится, а в США напротив улучшатся настроения (в идеале Трамп подпишет федеральный бюджет), пробой локальной поддержки с последующим походом вниз будет более логичен.



У «модного» нынче фунта стерлингов неделя выдалась очень волатильной и насыщенной. Начало недели отличилось отклонением британским парламентом сделки по Brexit, за ним последовал очередной вотум недоверия своему премьер-министру Терезе Мэй. Мэй мужественно отстояла голосование, уже второй раз. А теперь неясно, каким же будет выход Великой Британии из ЕС 29 марта?



Премьер снова пытается разговаривать с парламентариями Лондона, в надежде найти консенсус. Следующее голосование пройдет 29 января.



Если посмотреть на дневной график пары фунт-доллар, на нем слишком явно рисуется бычье настроение в паре, очень даже слишком.



Нас особенно настораживает «свеча» от 15 января с длинными тенями и очень коротким телом самой свечи. Такие «свечи» обычно сигнализируют о том, что очень крупный участник рынка набрал позицию с большими объемами. Поэтому не помешает известная аккуратность при открытии бай-ордеров по фунтовым парам в принципе, поскольку это может быть «бычьей ловушкой».



Даже в таком напряжении не стоит игнорировать экономические новости. Около полудня вышли данные о розничных продажа в Великобритании.



Консенсус-прогноз подразумевает рост базового индикатора в годовом исчислении, но падение в декабре в месячном исчислении. Объемы должны остаться прежними в годовом и сократиться в месячном исчислении. Как мы уже знаем, розничные продажи показывают участникам рынка насколько много население тратит денег внутри страны. Рост свидетельствует о оптимистическом настроении потребителей, которые не боятся тратить свои деньги. Напротив, уменьшение индикатора говорит нам, что потребитель больше склонен экономить средства.



Как оказалось, розничные продажи в Великобритании в декабре упали на 0,9% м/м, показал отчет Национального бюро статистики. Ноябрьский рост был основан на распродажах в «Черную пятницу», которыми воспользовались потребители. Импульс роста экономики Великобритании снижается в IV квартале 2018 года на фоне неясных будущих связей Великобритании и ЕС.



Меж тем пара евро-доллар продолжает торговаться под отметкой $1,14. Утром в четверг новый минимум был показан на отметке $1,1370, затем пара еще раз вернулась к $1,1407 снизу. Таким образом, от максимума 10 января на отметке $1,1570 пара снижалась уже на 2 фигуры.



Впрочем, в последние сутки падение замедлилось. При этом фактически до конца месяца каких-то важных событий уже не будет, а 30-ого января пройдет заседание ФРС.



По итогам этого заседания не запланировано публикации прогнозных материалов (не будет «точечного графика» с прогнозами по ставкам), но намечено выступление глава ФРС Джерома Пауэлла.



В этом году после каждого заседания будет выступать глава ФРС.



Из данных можно упомянуть публикацию промышленного производства США за декабрь в пятницу, а вот розничные продажи США пока даже непонятно когда будут опубликованы из-за временного прекращения финансирования правительства. В общем, острые события, связанные с Brexit, уже прошли (в четверг вечером правительство Терезы Мэй выдержало вотум о доверии правительству), и сейчас на рынке наступает период информационного затишья. Как правило, именно в такие периоды и происходят самые сильные движения.



Если у пары евро-доллар и есть шанс вырваться из многомесячной консолидации, то это должно произойти в ближайшие две недели, до заседания ФРС 30 января.



Мы ждем, что такой выход из консолидации состоится, и он реализуется в виде прорыва отметки $1,12 вниз. Причем само снижение скорее будет в этом случае выглядеть как некий парадокс, поскольку в последние недели ФРС действительно резко смягчила риторику, фактически частично отказавшись даже от тех двух повышений ставки в 2019 году, которые были спрогнозированы в «точечном графике» по результатам заседания FOMC ФРС в декабре.



Поэтому по идее доллар должен ослабляться в ожидании заседания ФРС 30 января. Однако крупные трендовые движения, как мы неоднократно подчеркивали, происходят именно в моменты, когда никто не ждет их начала.



В этом контексте, если открыть недельный график пары евро-доллар, можно легко убедиться, что эта пара является трендовой. Движения в 20-30 фигур за год-полтора являются рутиной для пары евро-доллар.



Поэтому даже если пара упадет в I-ом квартале этого года до отметки $1,05, в этом не будет ничего необычного с «исторической» точки зрения, это будет лишь снижением на 20 фигур от максимума, показанного в феврале 2017 года в районе отметки $1,25. Но пока о столь низких уровнях как $1,05 говорить преждевременно, вначале надо набраться терпения, и дождаться пробоя вниз цифры $1,12.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,80/32,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 18 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с минусом», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницу пытались работать по упавшему на 10,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 8,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 января по спросу и по предложению не изменились.



Дефицит нацвалюты, особенно значимый в бюджетный период, на пятничном рынке «зеленого» безнала в Украине предопределил исход сессии 18 января, констатировавшей, несмотря на «вмешательство» регулятора, проводившего уже с самого утра гривневые интервенции с платформы Matching, укрепление нацвалюты.



Наличный доллар достаточно сдержанной коррекцией «поддержал» снижение цен своего безналичного «родственника».



Сенсации не состоялось, и, судя по всему, скучная сессия 21-го также будет бедна сюрпризами. Как по причине торговли безналичным долларом в непопулярном у нас режиме валютирования «завтра» (tom) из-за выходного дня в Америке, так и по истечению остроты бюджетного периода.



Во вторник, также на межбанковском валютном рынке будет «скучновато», а вот 23-го двойная порция экспортной выручки по причине длинных выходных в США, может оживить сессию, призвав на межбанка регулятора с «долларовым пылесосом».



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