... але, як добре, що я злив свої долярчики! - і вже гривники пріють у банці..... а-банці))
.... а то потім бігай, язик на бороду, і впихуй/впарюй той нікомунепотрібний перед виборами!(на ремонт - вже в березні потрібно буде! )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:12
Re: Валютный рынок в контексте
... але, як добре, що я злив свої долярчики! - і вже гривники пріють у банці..... а-банці))
.... а то потім бігай, язик на бороду, і впихуй/впарюй той нікомунепотрібний перед виборами!(на ремонт - вже в березні потрібно буде! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:14
Просьба. Кто-нибудь может запостить сюда статью с UBR по-поводу перспектив межбанка на начало след. недели. Именно запостить целиком, а не ссылку дать - у меня на виндоусфон она не открывается полностью из-за рекламы. Заранее спасибо))
Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:21
zzzzzz
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - 155 913 117 тыс грн
АТ "ОЩАДБАНК" - 95 611 617 тыс грн
АТ "Укрексімбанк" - 59 773 829 тыс грн
АБ "УКРГАЗБАНК" - 23 237 633 тыс грн
докапитализация НБУ госсов
Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:41
Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:48
:arrow:
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 18 січ, 2019 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:00
Re: Валютный рынок в контексте
ДС прошу Вас застосувати до невігласа міри у вигляді ізоляції, для подальшого конструктивного діалогу на Вашій гілці. Дякую.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:18
Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.
Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,51 коп., на торгах пятницы укрепился на 5,28 коп., оказавшись на уровне 27,9808 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,57 коп., составил 27,9808 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 16 января с уровней предыдущего закрытия 28,000/28,025 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ понизилась в цене к 27,98/28,02 UAH/USD на локальных продажах бизнеса, у которого наблюдается пик фискальных платежей в Казну. После периода относительной курсовой стабильности пара доллар-гривня около 10.40 Киева возобновила нисходящий тренд, оказавшись на отметке 27,97/28,00, а спустя 17 минут, на цифре 27,96/27,99 UAH/USD. Пробитие ценами СКВ вниз отметки 28,00 UAH/USD привлекло внимание НБУ, появившегося на рынке с гривневыми интервенциями, еще до 11.15 Киева успевшего выкупить с платформы Matching до $10,0 млн. избыточной долларовой ликвидности по 27,99 UAH/USD.
Вмешательство регулятора было своевременным – на пике бюджетного периода, требовавшего значительных гривневых сумм, на рынке наблюдалась нехватка нацвалюты. Отчасти в этом была «вина» самого НБУ, накануне «связавшего» 15,686 млрд. грн. своими депозитными сертификатами. На проблемы с гривневым ресурсом указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 648,5 млн. грн. к отметке 53 504,7 млн. грн.
Появление на рынке НБУ «заморозило» коррекцию безналичного «американца». цена которого по состоянию на 11.54 Киева консолидировалась на уровне 27,97/27,99-28,00 UAH/USD.
Впрочем, судя по всему, регулятор вскоре покинул рынок, о чем дало понять незначительное (к 27,97/27,99 UAH/USD) снижение долларовых цен по состоянию на 12.22 Киева.
На обеденный перерыв валютный межбанк при этих же котировках «американца», которые оставались действующими до 13.35 Киева.
Вероятно, с этого часа возобновились покупки «лишней» СКВ с платформы Matching регулятором, и курс доллара приподнялся к 27,975/28,000 UAH/USD. С 14.25 НБУ снова покинул рынок, оставив его припозднившимся продавцам валюты, которые своими оферами поэтапно уронили курс СКВ до 27,940/27,965 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.
С этого часа пара доллар-гривня на опустевшем МЕЖБАНКЕ замерла на отметке 27,940/27,965 UAH/USD UAH/USD, не покидая ее, по сути, до самого завершения сессии.
В районе цифры 27,940/27,965 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 18 января.
Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9808 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 1,06% с 27,6883 UAH/USD до 27,9808 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 18 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.12 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 18 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий»
потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, нынче пик фискальных платежей, требующий изрядных объемов гривни, которой на рынке явно было недостаточно, заставляя бизнес расставаться с долларами на межбанке.
Во-вторых, на выросшее предложение СКВ не нашлось достаточного количества покупателей, исключая казенные банки и регулятора. У импортеров не пришло время закрывать этапы внешнеторговых контрактов, а у нерезидентов не наступил очередной сезон репатриации дивидендов.
В-третьих, наряду с бюджетным периодом, у отечественного бизнеса выросла потребность в гривне на текущие расходы.
В-четвертых, коррекция безналичного «американца» была поддержана сдержанным нисходящим трендом на рынке наличного доллара.
Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 18 января выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.
Во-вторых, в пятницу пик фискальных платежей, поэтому бизнес активно продавал СКВ ради дефицитной гривни.
В-третьих, 21 января США отмечает День Мартина Лютера Кинга, обрекая наш межбанк на торги безналичным «американцев» в непопулярном у нас режиме валютирования «завтра». Поэтому игроки старались по возможности реализовать свои валютные проекты 18-го, не откладывая их на понедельник.
В-четвертых, если накануне торги межбанка прошли без «вмешательства» НБУ, нынче он своими гривневыми интервенциями добавил толику ликвидности.
Рынок наличных до обеда следовал в кильватере курсовой динамики своего безналичного «родственника», довольно сдержанно снижаясь в цене по парам доллар-гривня и евро-гривня.
После обеда на «спартанский» (в контексте наличия гривневого инструмента, монетарный агрегат М0 или наличные вне банка) «пролился» гривневый дождик, дав повод клиентам и самим дилерам «налички» предфинишный незначительный отскок курса доллара в рамках «пятничного синдрома».
Пути наличного и безналичного доллара после обеда разошлись посредством календаря и появления «свежей» наличной гривни.
Подавляющее большинство рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) констатировали сохранение итогового равновесия покупок и продаж, которое в значительной степени способствовало сохранению оборотов на приличном уровне, как минимум повторивших показатели предыдущей сессии. Валютчики Днепра, Харькова, Одессы и Запорожья похвалились прогрессом на этом поприще. Причем росту итоговой ликвидности на рынке Запорожья не помешал сложившийся в результате появления на местном рынке порции гривневой ликвидности, перекос в сторону спроса на доллар.
Итак, к вечеру пятницы наличный «неформальный» рынок продемонстрировал отскок от полуденных локальных минимумов. Заметим, что наличный рынок проигнорировал послеобеденное довольно динамичное снижение безналичной пары доллар-гривня на межбанке, сосредоточившись на гривневой ликвидности и грядущих выходных.
В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 6,0 коп. (Киев), либо не изменилась (Одесса, Днепр, Крыжополь), либо выросла на 1,0-5,0 коп. (Харьков, Запорожье). Офера либо потеряли 2,0-8,0 коп. (Днепр, Харьков, Киев), либо выросли на 5,0 коп. (Запорожье), либо не изменились (Одесса, Крыжополь).
По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» понизились на 1,0-6,0 коп., позиция «предложение» потеряла 1,0-7,0 коп.
В контексте выходного дня в США 21 января говорить на тему объективности «прогноза» от «неформального» наличного рынка на ближайшую сессию валютного межбанка не имеет смысла. У торгов «завтрашним» безналичным долларом свои сюжеты.
Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 18 января в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.
На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.
Торги 18 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.
Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня из-за отсутствия покупателей доллара, а также его текущей коррекции на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского «приноса», вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.
Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
После обеда на местном рынке наличный доллар и евро сменили нисходящий тренд на рост из-за появившейся в городе гривни. Кроме того, думается. сработал «пятничный синдром», предполагавший вхождение значительной части клиентов и дилеров рынка накануне выходных в «старый надежный» доллар.
Меж тем баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя определенному прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «твердую четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.
В течение 18 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.
По сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 4,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,93/28,00 UAH/USD.
Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 18-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, которое из-за нежелания клиентов покупать СКВ, нуждались в ценовой поддержке. Дисконтирование цен требовалось также из-за коррекции курса безналичного «американца» на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.
В результате к полудню в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.
По состоянию на 12.12 Киева в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
После обеда на местном рынке наличных оптовый доллар сменил тренд, инициировав рост на появившейся в городе толике «свежей» гривни, вызвавшей клиентские покупки, катализированные так называемым «пятничным синдромом» (значительная часть клиентов наличного рынка и, собственно, сами дилеры предпочитают проводить субботу и воскресенье, пребывая в «старом надежном» долларе).
Активизация покупок СКВ заставила оптовиков поднимать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по балансировке рынка.
В результате баланс спроса и предложения оптовикам удалось сберечь до самого финиша сессии. Последнее в немалой степени способствовало росту ликвидности.
Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.
На протяжении 18 января биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием 17 января позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 4,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 января уровнями 31,80/32,00 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечное снижение бидов на фоне стабильности оферов.
По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре упали на 10,0 коп., позиция «предложение» потеряла 8,0 коп.
Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 18-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в первой половины пятницы «медвежьими» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.
Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 18-го почти не интересовал клиентов.
Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.
Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1390 к $1,1366 потеряв в течение этого промежутка времени скромные 24 пункта.
Полагаю, наши дилеры, немного понизив в течение в течение пятницы более значимые биды наличного евро, учли эту «зарубежную» потерю пары евро-доллар.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 18 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1390, пара евро-доллар неспешно поднималась, оказавшись к 03.00 Киева на уровне $1,1395, который не покидала до 07.00, вернувшись около 08.00 Киева на цифру $1,1390.
Европейская сессия рынка forex стартовала около 09.30 с цифры $1,1395 и последовавшим с 10.00 ралли пары, сумевшее «вознести» пару к $1,1408 по состоянию на 14.00 Киева. Район отметки $1.1407 пара не покидала до 15.00 Киева, инициировав с этого часа динамичную коррекцию, уронившую евро около 17.30 Киева в диапазон $1,1353-1,1367, который пара евро-доллар не покидала до 20.50 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара США растет к большинству мировых валют в ходе торгов в пятницу, поднимаясь четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с октября.
Евро торгуется в 15.05 Киева в районе $1,1405 против $1,1390 на закрытие прошлой сессии.
Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе ¥124,77 по сравнению со ¥124,44 в предыдущий рабочий день.
Курс доллара составляет ¥109,40 против ¥109,26 в четверг.
Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,04%.
Инвесторы позитивно отреагировали на заявления зампредседателя Федеральной резервной системы Рэндала Куорлза о том, что американская экономика находится в очень хорошем состоянии. Он указал на то, что в декабре увеличение числа рабочих мест в стране составило 312 тыс., и это очень значительный подъем.
Декабрьские темпы роста количества рабочих мест были максимальными за последние 10 месяцев, аналитики в среднем ожидали повышения всего на 184 тыс.
По словам Р.Куорлза, признаки ослабления экономики наблюдаются в Китае и Европе, но возможно, это временное явление. По его словам, основной сценарий развития ситуации в экономике США по-прежнему очень сильный.
Тем временем фунт стерлингов дешевеет после значительного роста в предыдущие две сессии. Эксперты полагают, что это связано с тем, что инвесторы начали фиксировать прибыль.
Британская валюта торгуется около $1,2942 против $1,2986 днем ранее и €1,1347 по сравнению с €1,1402 в четверг. Фунт вырос к доллару на 1,1% на этой неделе, подъем за последние пять недель составляет более 3%.
Намедни европейская инфляция немного порадовала в месячном исчислении, но данный позитив скорее всего связан с новогодними праздниками и дешевизной самого евро.
В целом, общая картина остается прежней, экономика еврозоны замедляется быстрее, чем США.
Где достаточно сильный рынок труда не может не радовать, как минимум, в краткосрочной перспективе.
К этому стоит добавить, что уже начались на рынке разговоры о том, что совсем скоро Президент США Дональд Трамп возьмется за Европу. А пошлины на автомобили будут основным рычагом давления не лидеров ЕС.
Рынок ждал выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, третьего человека в FOMC ФРС.
Из самых волатильных индикаторов конца недели будут публикации ожиданий и настроений потребителей от университета Мичигана. Это опережающий индикатор и на фоне растущих фондовых индексов США, можно ожидать их роста на оптимизме. Также немаловажным будет и объем промышленного производства за декабрь. К концу торговой пятидневки мы решили рассмотреть дневной график главной пары. Четко виден умеренно «бычий» среднесрочный тренд с финиша декабря внутри долгосрочного нисходящего тренда.
Котировки пары евро-доллар приближались к кульминации и именно 18-го, как и предполагалось, после 15.20 Киева состоялась фиксация прибыли в основной валютой паре, уронившая ее заметно ниже $1,1400.
Если негатив из Европы усилится, а в США напротив улучшатся настроения (в идеале Трамп подпишет федеральный бюджет), пробой локальной поддержки с последующим походом вниз будет более логичен.
У «модного» нынче фунта стерлингов неделя выдалась очень волатильной и насыщенной. Начало недели отличилось отклонением британским парламентом сделки по Brexit, за ним последовал очередной вотум недоверия своему премьер-министру Терезе Мэй. Мэй мужественно отстояла голосование, уже второй раз. А теперь неясно, каким же будет выход Великой Британии из ЕС 29 марта?
Премьер снова пытается разговаривать с парламентариями Лондона, в надежде найти консенсус. Следующее голосование пройдет 29 января.
Если посмотреть на дневной график пары фунт-доллар, на нем слишком явно рисуется бычье настроение в паре, очень даже слишком.
Нас особенно настораживает «свеча» от 15 января с длинными тенями и очень коротким телом самой свечи. Такие «свечи» обычно сигнализируют о том, что очень крупный участник рынка набрал позицию с большими объемами. Поэтому не помешает известная аккуратность при открытии бай-ордеров по фунтовым парам в принципе, поскольку это может быть «бычьей ловушкой».
Даже в таком напряжении не стоит игнорировать экономические новости. Около полудня вышли данные о розничных продажа в Великобритании.
Консенсус-прогноз подразумевает рост базового индикатора в годовом исчислении, но падение в декабре в месячном исчислении. Объемы должны остаться прежними в годовом и сократиться в месячном исчислении. Как мы уже знаем, розничные продажи показывают участникам рынка насколько много население тратит денег внутри страны. Рост свидетельствует о оптимистическом настроении потребителей, которые не боятся тратить свои деньги. Напротив, уменьшение индикатора говорит нам, что потребитель больше склонен экономить средства.
Как оказалось, розничные продажи в Великобритании в декабре упали на 0,9% м/м, показал отчет Национального бюро статистики. Ноябрьский рост был основан на распродажах в «Черную пятницу», которыми воспользовались потребители. Импульс роста экономики Великобритании снижается в IV квартале 2018 года на фоне неясных будущих связей Великобритании и ЕС.
Меж тем пара евро-доллар продолжает торговаться под отметкой $1,14. Утром в четверг новый минимум был показан на отметке $1,1370, затем пара еще раз вернулась к $1,1407 снизу. Таким образом, от максимума 10 января на отметке $1,1570 пара снижалась уже на 2 фигуры.
Впрочем, в последние сутки падение замедлилось. При этом фактически до конца месяца каких-то важных событий уже не будет, а 30-ого января пройдет заседание ФРС.
По итогам этого заседания не запланировано публикации прогнозных материалов (не будет «точечного графика» с прогнозами по ставкам), но намечено выступление глава ФРС Джерома Пауэлла.
В этом году после каждого заседания будет выступать глава ФРС.
Из данных можно упомянуть публикацию промышленного производства США за декабрь в пятницу, а вот розничные продажи США пока даже непонятно когда будут опубликованы из-за временного прекращения финансирования правительства. В общем, острые события, связанные с Brexit, уже прошли (в четверг вечером правительство Терезы Мэй выдержало вотум о доверии правительству), и сейчас на рынке наступает период информационного затишья. Как правило, именно в такие периоды и происходят самые сильные движения.
Если у пары евро-доллар и есть шанс вырваться из многомесячной консолидации, то это должно произойти в ближайшие две недели, до заседания ФРС 30 января.
Мы ждем, что такой выход из консолидации состоится, и он реализуется в виде прорыва отметки $1,12 вниз. Причем само снижение скорее будет в этом случае выглядеть как некий парадокс, поскольку в последние недели ФРС действительно резко смягчила риторику, фактически частично отказавшись даже от тех двух повышений ставки в 2019 году, которые были спрогнозированы в «точечном графике» по результатам заседания FOMC ФРС в декабре.
Поэтому по идее доллар должен ослабляться в ожидании заседания ФРС 30 января. Однако крупные трендовые движения, как мы неоднократно подчеркивали, происходят именно в моменты, когда никто не ждет их начала.
В этом контексте, если открыть недельный график пары евро-доллар, можно легко убедиться, что эта пара является трендовой. Движения в 20-30 фигур за год-полтора являются рутиной для пары евро-доллар.
Поэтому даже если пара упадет в I-ом квартале этого года до отметки $1,05, в этом не будет ничего необычного с «исторической» точки зрения, это будет лишь снижением на 20 фигур от максимума, показанного в феврале 2017 года в районе отметки $1,25. Но пока о столь низких уровнях как $1,05 говорить преждевременно, вначале надо набраться терпения, и дождаться пробоя вниз цифры $1,12.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.
Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,80/32,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 18 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с минусом», немного улучшила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницу пытались работать по упавшему на 10,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 8,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 января по спросу и по предложению не изменились.
Дефицит нацвалюты, особенно значимый в бюджетный период, на пятничном рынке «зеленого» безнала в Украине предопределил исход сессии 18 января, констатировавшей, несмотря на «вмешательство» регулятора, проводившего уже с самого утра гривневые интервенции с платформы Matching, укрепление нацвалюты.
Наличный доллар достаточно сдержанной коррекцией «поддержал» снижение цен своего безналичного «родственника».
Сенсации не состоялось, и, судя по всему, скучная сессия 21-го также будет бедна сюрпризами. Как по причине торговли безналичным долларом в непопулярном у нас режиме валютирования «завтра» (tom) из-за выходного дня в Америке, так и по истечению остроты бюджетного периода.
Во вторник, также на межбанковском валютном рынке будет «скучновато», а вот 23-го двойная порция экспортной выручки по причине длинных выходных в США, может оживить сессию, призвав на межбанка регулятора с «долларовым пылесосом».
US
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:27
...на місяць-два?
- мені не треба на липень!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:30
Трохи коментаря до зелених букв.
Як бачите - курс долара знижувався всюди,крім Одеси і Крижополя.
Причина по Одесі - вони (курси) й так зранку були занизькі.
По Крижополю ситуація трохи інша.Два куми-валютчики достроково,на день раніше, вийшли з запою,в якому перебували з 31 грудня,і тому в них баланс попит-пропозиція.А так,як в Крижополі їх,валютчиків,всього двоє,то у бабусь,які з 31 грудня торгували укропом і петрушкою,накопичилась гривня.Тому й був баланс попит-пропозиція.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:36
ты получил 0,5% надбавки?
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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