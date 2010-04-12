Vitl
... я раніше стовпці понабивав! - і до кожного отримав +1%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:39
Vitl
... я раніше стовпці понабивав! - і до кожного отримав +1%
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:41
Никто не препятствует изложению своего видения проблемы. И не требует справки о поверке измерительного прибора в областной метрологии.
В более цивилизованной форме, разумеется.
US
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:43
Молоток А как подтверждаешь крупные суммы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:00
.... а я зразу вношу малі суми і поповнюю.....- на моменті, там вже є "під фонд" і ніхто не просить якісь "підтвердження"(ще в Ідеї є, там якусь анкетку заповнював.... нічого такого надзвичайного) - але, всюди стараюсь до фонду!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:00
якi крупнi суми у Долярчика?
$2 гришi на макс!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:01
перепрошую:
2К$
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:08
Re: Валютный рынок в контексте
Флай, ти думаєш за 2К можна зробити ремонт?
- а, ну так, в твоєму цоколі - можна!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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