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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 293294295296

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 88
1. меньше 27
13%
11
2. 27 - 28.50
57%
50
3. 28.50 - 30
22%
19
4. 30-35
6%
5
5. больше 35
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:39

Vitl
... я раніше стовпці понабивав! - і до кожного отримав +1%
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:41

  4x4 написав:НБУ выкупал и вчера (немного выше 28), и сегодня (чуть-чуть ниже 28). Я смотрю, на форуме ничего не поменялось-все те же мерялки "инсайдерскими" пи... данными :)


Никто не препятствует изложению своего видения проблемы. И не требует справки о поверке измерительного прибора в областной метрологии. :D
В более цивилизованной форме, разумеется.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:43

  Долярчик написав:Vitl
... я раніше стовпці понабивав! - і до кожного отримав +1%

Молоток :) А как подтверждаешь крупные суммы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:00

  Vitl написав:
  Долярчик написав:Vitl
... я раніше стовпці понабивав! - і до кожного отримав +1%

Молоток :) А как подтверждаешь крупные суммы.

.... а я зразу вношу малі суми і поповнюю.....- на моменті, там вже є "під фонд" і ніхто не просить якісь "підтвердження"(ще в Ідеї є, там якусь анкетку заповнював.... нічого такого надзвичайного) - але, всюди стараюсь до фонду!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:00

якi крупнi суми у Долярчика?
$2 гришi на макс!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:01

перепрошую:
2К$
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:08

Re: Валютный рынок в контексте

Флай, ти думаєш за 2К можна зробити ремонт?
- а, ну так, в твоєму цоколі - можна!!! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:38

  alex_dvornichenko написав:[url][/url]hamster bear

Важнейший, если не единственный плюс нашей экспортной продукции это цена. Чем крепче гривня, тем менее конкурента наша продукция на внешних рынках, экспорт уменьшится, импорт увеличится...к чему это приведёт и дураку понятно.
Если на то пошло бизнесу и государству максимально интересен прогнозируемый, контролируемый, плавный девал гривны.

В "нормальних" економіках, в першу чергу, намагаються зменшити витрати та збільшити продуктивність праці (як там у ахмєткі з оновленням основних фондів, до речі?).
На гілці колись вже наводили посилання на результати відповідного дослідження: немає кореляції між девальвацією гривні та розміром експорту. Крапка.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 08:15

  centurionus написав:
  alex_dvornichenko написав:[url][/url]hamster bear

Важнейший, если не единственный плюс нашей экспортной продукции это цена. Чем крепче гривня, тем менее конкурента наша продукция на внешних рынках, экспорт уменьшится, импорт увеличится...к чему это приведёт и дураку понятно.
Если на то пошло бизнесу и государству максимально интересен прогнозируемый, контролируемый, плавный девал гривны.

В "нормальних" економіках, в першу чергу, намагаються зменшити витрати та збільшити продуктивність праці (як там у ахмєткі з оновленням основних фондів, до речі?).
На гілці колись вже наводили посилання на результати відповідного дослідження: немає кореляції між девальвацією гривні та розміром експорту. Крапка.

Слабовато. Девальвация валюты может не приводит к увеличению экспорта банально из-за насыщения рынка или достижения локального предела производства. Но ревальвация валюты может привести к потере доли и снижению экспорта. Разумеется, с существенным лагом по времени, пока снижение маржи из-за увеличения валютной себестоимости товара не станет критичным для производителя. Разумеется, на растущем спросе и цене всё будет неплохо. Проблемы начнутся на обратном ходе - подушки для прохождения дна уже не будет.
Skypups
 
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