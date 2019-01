Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:38

alex_dvornichenko написав: [url][/url]hamster bear



Важнейший, если не единственный плюс нашей экспортной продукции это цена. Чем крепче гривня, тем менее конкурента наша продукция на внешних рынках, экспорт уменьшится, импорт увеличится...к чему это приведёт и дураку понятно.

Если на то пошло бизнесу и государству максимально интересен прогнозируемый, контролируемый, плавный девал гривны. [url][/url]Важнейший, если не единственный плюс нашей экспортной продукции это цена. Чем крепче гривня, тем менее конкурента наша продукция на внешних рынках, экспорт уменьшится, импорт увеличится...к чему это приведёт и дураку понятно.Если на то пошло бизнесу и государству максимально интересен прогнозируемый, контролируемый, плавный девал гривны.

В "нормальних" економіках, в першу чергу, намагаються зменшити витрати та збільшити продуктивність праці (як там у ахмєткі з оновленням основних фондів, до речі?).

На гілці колись вже наводили посилання на результати відповідного дослідження: немає кореляції між девальвацією гривні та розміром експорту. Крапка. В "нормальних" економіках, в першу чергу, намагаються зменшити витрати та збільшити продуктивність праці (як там у ахмєткі з оновленням основних фондів, до речі?).На гілці колись вже наводили посилання на результати відповідного дослідження:. Крапка.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell