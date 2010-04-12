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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 294295296297

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 88
1. меньше 27
13%
11
2. 27 - 28.50
57%
50
3. 28.50 - 30
22%
19
4. 30-35
6%
5
5. больше 35
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:37

Доброго ранку панове. На ЧР розтягнули спред і намагаються дорожче продати зеленого, близько позначки 28, але вже завтра попустить, знову знизяться на /27.95, це на вихідні так практикує готівковий ч .ринок, поки Банки зачинені. На графіку 16-17-18 р. в цей період початок укріплення гривні і наступний тиждень мабуть буде цікавіший ніж цей, що минає по руху доляра, є зв‘язок якийсь з процесами, які відбуваються однаково кожного року, тобто з‘являється більше пропозиції доляра, як на безготівковому ринку, те саме і на ЧР. На початку лютого від репатріантів йде відскок курсу, а потім далі вниз, бо бізнес, також аграрії починають ворушитися і на свою діяльність є потреба в гривні. Я не думаю, що щось зміниться цього року в цей проміжок сезонності, темпаче треба показати Владі перед виборами міцну гривню. Хоча багато необізнаного люду буде плюватись, бо купили на останні зеленого по 28+ , а їм намалюють 26.50 , але так завжди було, що хтось втрачає, а хтось здобуває.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 19 січ, 2019 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:47

Киев светит на прием 90-93 , странно, я ожидал ниже после вчерашнего пролива на межбанке
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:09

Харків Роза 27.90/27.97 , відкриття було /28.00.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:34

Re: Валютный рынок в контексте

Бізнес стурбований ситуацією з поверненням ПДВ
Станом на середину січня 2019 року від бізнесу продовжують надходити тривожні сигнали щодо погіршення ситуації з відшкодування поточних сум ПДВ.

Про це йдеться у прес-релізі Європейської бізнес асоціації.

"Ще в кінці минулого року до Європейської Бізнес Асоціації почали надходити повідомлення від бізнесу стосовно повторення старої проблеми з відшкодуванням ПДВ. Наразі ситуація не вирішилась. Випадок не одиничний. Це тривожний сигнал для більшості експортерів", - йдеться у повідомленні.

"Компанії стикаються з проблемою фінансування власної операційної діяльності, включаючи виплату заробітної плати працівникам. Так, для деяких втрати складають десятки млн грн", - наголосила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Наразі вже утворилась заборгованість по відшкодуванню ПДВ за жовтень та листопад 2018 року.

Зазначається, що у представників бізнесу існують побоювання, що відшкодування знову почне проводитись у ручному режимі, як це було кілька років тому, що може стати причиною корупційних зловживань.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:55

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. На ЧР розтягнули спред і намагаються дорожче продати зеленого, близько позначки 28, але вже завтра попустить, знову знизяться на /27.95, це на вихідні так практикує готівковий ч .ринок, поки Банки зачинені. На графіку 16-17-18 р. в цей період початок укріплення гривні і наступний тиждень мабуть буде цікавіший ніж цей, що минає по руху доляра, є зв‘язок якийсь з процесами, які відбуваються однаково кожного року, тобто з‘являється більше пропозиції доляра, як на безготівковому ринку, те саме і на ЧР. На початку лютого від репатріантів йде відскок курсу, а потім далі вниз, бо бізнес, також аграрії починають ворушитися і на свою діяльність є потреба в гривні. Я не думаю, що щось зміниться цього року в цей проміжок сезонності, темпаче треба показати Владі перед виборами міцну гривню. Хоча багато необізнаного люду буде плюватись, бо купили на останні зеленого по 28+ , а їм намалюють 26.50 , але так завжди було, що хтось втрачає, а хтось здобуває.

*Відправлено з Чату


Что касается развития ситуации, то имхо вероятнее вариант со сглаживанием сезонности(к нему будет стремиться нбу), и т о скорее длительная в теч полугода стабильность ок 28 плюс минус(о 26ХХ сложно мечтать).Вверх нельзя, а вниз неправильно :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:59

Re: Валютный рынок в контексте

Здравствуйте .
Всех с Крещением Господним !
Всех дотронувшихся до воды ожидают Великие Милости Божьи!
Всем Хорошего настроения Здоровья и Любви !
С Уважением.

"... Якщо холодна, ясна погода — літо засушливим буде. Похмура і сніжна — на рясний урожай. У давнину говорили: “День теплий — хліб темний (густий)”, отже, варто було очікувати хорошого врожаю хлібів. Також на хороший врожай вказували сині хмари та сніг пластівцями.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:21

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:Что касается развития ситуации, то имхо вероятнее вариант со сглаживанием сезонности(к нему будет стремиться нбу), и т о скорее длительная в теч полугода стабильность ок 28 плюс минус(о 26ХХ сложно мечтать).Вверх нельзя, а вниз неправильно
Є притиріччя у вашому твердженні у завданнях, яким чином тоді Регулятор додасть і наповнить ЗВР? Бо якщо тримати курс, то ейфорія сезонності пройде, струмок щвидко пересохне і що далі? Тільки штовхаючи вниз, Регулятор буде відкупати надлишок валюти, що здійснює кожного року, а потім віддаємо борги. Також ситуація з газом для країни в цьому році неординарна, треба закуповувати раніше і більше, а для цього потрібна валюта якомога дешева.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:29

Re: Валютный рынок в контексте

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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:34

Re: Валютный рынок в контексте

Запорожье .
ОКНА... Фортечна 27.90 -28.05 .
Анголенко ---28 отдача -ВСЕ.
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