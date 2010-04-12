Доброго ранку панове. На ЧР розтягнули спред і намагаються дорожче продати зеленого, близько позначки 28, але вже завтра попустить, знову знизяться на /27.95, це на вихідні так практикує готівковий ч .ринок, поки Банки зачинені. На графіку 16-17-18 р. в цей період початок укріплення гривні і наступний тиждень мабуть буде цікавіший ніж цей, що минає по руху доляра, є зв‘язок якийсь з процесами, які відбуваються однаково кожного року, тобто з‘являється більше пропозиції доляра, як на безготівковому ринку, те саме і на ЧР. На початку лютого від репатріантів йде відскок курсу, а потім далі вниз, бо бізнес, також аграрії починають ворушитися і на свою діяльність є потреба в гривні. Я не думаю, що щось зміниться цього року в цей проміжок сезонності, темпаче треба показати Владі перед виборами міцну гривню. Хоча багато необізнаного люду буде плюватись, бо купили на останні зеленого по 28+ , а їм намалюють 26.50 , але так завжди було, що хтось втрачає, а хтось здобуває.
Бізнес стурбований ситуацією з поверненням ПДВ Станом на середину січня 2019 року від бізнесу продовжують надходити тривожні сигнали щодо погіршення ситуації з відшкодування поточних сум ПДВ.
Про це йдеться у прес-релізі Європейської бізнес асоціації.
"Ще в кінці минулого року до Європейської Бізнес Асоціації почали надходити повідомлення від бізнесу стосовно повторення старої проблеми з відшкодуванням ПДВ. Наразі ситуація не вирішилась. Випадок не одиничний. Це тривожний сигнал для більшості експортерів", - йдеться у повідомленні.
"Компанії стикаються з проблемою фінансування власної операційної діяльності, включаючи виплату заробітної плати працівникам. Так, для деяких втрати складають десятки млн грн", - наголосила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.
Наразі вже утворилась заборгованість по відшкодуванню ПДВ за жовтень та листопад 2018 року.
Зазначається, що у представників бізнесу існують побоювання, що відшкодування знову почне проводитись у ручному режимі, як це було кілька років тому, що може стати причиною корупційних зловживань.
Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. На ЧР розтягнули спред і намагаються дорожче продати зеленого, близько позначки 28, але вже завтра попустить, знову знизяться на /27.95, це на вихідні так практикує готівковий ч .ринок, поки Банки зачинені. На графіку 16-17-18 р. в цей період початок укріплення гривні і наступний тиждень мабуть буде цікавіший ніж цей, що минає по руху доляра, є зв‘язок якийсь з процесами, які відбуваються однаково кожного року, тобто з‘являється більше пропозиції доляра, як на безготівковому ринку, те саме і на ЧР. На початку лютого від репатріантів йде відскок курсу, а потім далі вниз, бо бізнес, також аграрії починають ворушитися і на свою діяльність є потреба в гривні. Я не думаю, що щось зміниться цього року в цей проміжок сезонності, темпаче треба показати Владі перед виборами міцну гривню. Хоча багато необізнаного люду буде плюватись, бо купили на останні зеленого по 28+ , а їм намалюють 26.50 , але так завжди було, що хтось втрачає, а хтось здобуває.
Что касается развития ситуации, то имхо вероятнее вариант со сглаживанием сезонности(к нему будет стремиться нбу), и т о скорее длительная в теч полугода стабильность ок 28 плюс минус(о 26ХХ сложно мечтать).Вверх нельзя, а вниз неправильно
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте . Всех с Крещением Господним ! Всех дотронувшихся до воды ожидают Великие Милости Божьи! Всем Хорошего настроения Здоровья и Любви ! С Уважением.
"... Якщо холодна, ясна погода — літо засушливим буде. Похмура і сніжна — на рясний урожай. У давнину говорили: “День теплий — хліб темний (густий)”, отже, варто було очікувати хорошого врожаю хлібів. Також на хороший врожай вказували сині хмари та сніг пластівцями.
Vitl написав:Что касается развития ситуации, то имхо вероятнее вариант со сглаживанием сезонности(к нему будет стремиться нбу), и т о скорее длительная в теч полугода стабильность ок 28 плюс минус(о 26ХХ сложно мечтать).Вверх нельзя, а вниз неправильно
Є притиріччя у вашому твердженні у завданнях, яким чином тоді Регулятор додасть і наповнить ЗВР? Бо якщо тримати курс, то ейфорія сезонності пройде, струмок щвидко пересохне і що далі? Тільки штовхаючи вниз, Регулятор буде відкупати надлишок валюти, що здійснює кожного року, а потім віддаємо борги. Також ситуація з газом для країни в цьому році неординарна, треба закуповувати раніше і більше, а для цього потрібна валюта якомога дешева.