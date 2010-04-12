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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 295296297298299>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 88
1. меньше 27
13%
11
2. 27 - 28.50
57%
50
3. 28.50 - 30
22%
19
4. 30-35
6%
5
5. больше 35
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:09

Харків Роза 27.90/27.97 , відкриття було /28.00.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:34

Re: Валютный рынок в контексте

Бізнес стурбований ситуацією з поверненням ПДВ
Станом на середину січня 2019 року від бізнесу продовжують надходити тривожні сигнали щодо погіршення ситуації з відшкодування поточних сум ПДВ.

Про це йдеться у прес-релізі Європейської бізнес асоціації.

"Ще в кінці минулого року до Європейської Бізнес Асоціації почали надходити повідомлення від бізнесу стосовно повторення старої проблеми з відшкодуванням ПДВ. Наразі ситуація не вирішилась. Випадок не одиничний. Це тривожний сигнал для більшості експортерів", - йдеться у повідомленні.

"Компанії стикаються з проблемою фінансування власної операційної діяльності, включаючи виплату заробітної плати працівникам. Так, для деяких втрати складають десятки млн грн", - наголосила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Наразі вже утворилась заборгованість по відшкодуванню ПДВ за жовтень та листопад 2018 року.

Зазначається, що у представників бізнесу існують побоювання, що відшкодування знову почне проводитись у ручному режимі, як це було кілька років тому, що може стати причиною корупційних зловживань.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:55

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. На ЧР розтягнули спред і намагаються дорожче продати зеленого, близько позначки 28, але вже завтра попустить, знову знизяться на /27.95, це на вихідні так практикує готівковий ч .ринок, поки Банки зачинені. На графіку 16-17-18 р. в цей період початок укріплення гривні і наступний тиждень мабуть буде цікавіший ніж цей, що минає по руху доляра, є зв‘язок якийсь з процесами, які відбуваються однаково кожного року, тобто з‘являється більше пропозиції доляра, як на безготівковому ринку, те саме і на ЧР. На початку лютого від репатріантів йде відскок курсу, а потім далі вниз, бо бізнес, також аграрії починають ворушитися і на свою діяльність є потреба в гривні. Я не думаю, що щось зміниться цього року в цей проміжок сезонності, темпаче треба показати Владі перед виборами міцну гривню. Хоча багато необізнаного люду буде плюватись, бо купили на останні зеленого по 28+ , а їм намалюють 26.50 , але так завжди було, що хтось втрачає, а хтось здобуває.

*Відправлено з Чату


Что касается развития ситуации, то имхо вероятнее вариант со сглаживанием сезонности(к нему будет стремиться нбу), и т о скорее длительная в теч полугода стабильность ок 28 плюс минус(о 26ХХ сложно мечтать).Вверх нельзя, а вниз неправильно :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:59

Re: Валютный рынок в контексте

Здравствуйте .
Всех с Крещением Господним !
Всех дотронувшихся до воды ожидают Великие Милости Божьи!
Всем Хорошего настроения Здоровья и Любви !
С Уважением.

"... Якщо холодна, ясна погода — літо засушливим буде. Похмура і сніжна — на рясний урожай. У давнину говорили: “День теплий — хліб темний (густий)”, отже, варто було очікувати хорошого врожаю хлібів. Також на хороший врожай вказували сині хмари та сніг пластівцями.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:21

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:Что касается развития ситуации, то имхо вероятнее вариант со сглаживанием сезонности(к нему будет стремиться нбу), и т о скорее длительная в теч полугода стабильность ок 28 плюс минус(о 26ХХ сложно мечтать).Вверх нельзя, а вниз неправильно
Є притиріччя у вашому твердженні у завданнях, яким чином тоді Регулятор додасть і наповнить ЗВР? Бо якщо тримати курс, то ейфорія сезонності пройде, струмок щвидко пересохне і що далі? Тільки штовхаючи вниз, Регулятор буде відкупати надлишок валюти, що здійснює кожного року, а потім віддаємо борги. Також ситуація з газом для країни в цьому році неординарна, треба закуповувати раніше і більше, а для цього потрібна валюта якомога дешева.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:29

Re: Валютный рынок в контексте

Зображення
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:34

Re: Валютный рынок в контексте

Запорожье .
ОКНА... Фортечна 27.90 -28.05 .
Анголенко ---28 отдача -ВСЕ.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:11

Перес де Куэльяр

Тільки штовхаючи вниз, Регулятор буде відкупати надлишок валюти, що здійснює кожного року

Очень спорно.Вниз толкает совсем не регулятор, а другие участники рынка.Регулятор на днях совсем не стемился обронить курс и откупал дороговато.В долговой петле не шибко пооброняешь, нужно собирать что дают.Конечно, если валюта попрёт огромными порциями дальше, то регулятор не будет сдерживать цену на высоких уровнях.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:16

  Vitl написав:Очень спорно.Вниз толкает совсем не регулятор, а другие участники рынка.Регулятор на днях совсем не стемился обронить курс и откупал дороговато.В долговой петле не шибко пооброняешь, нужно собирать что дают.Конечно, если валюта попрёт огромными порциями дальше, то регулятор не будет сдерживать цену на высоких уровнях.

НБУ может подыграть власти, и поднять учётку, спровоцировав вход в гривневые бумаги (из-за процента, и возможного укрепления грн).

Конечно, расплата будет жесткой, но это будет "потом"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:17

  Вкладчик1234 написав:
  Vitl написав:Очень спорно.Вниз толкает совсем не регулятор, а другие участники рынка.Регулятор на днях совсем не стемился обронить курс и откупал дороговато.В долговой петле не шибко пооброняешь, нужно собирать что дают.Конечно, если валюта попрёт огромными порциями дальше, то регулятор не будет сдерживать цену на высоких уровнях.

НБУ может подыграть власти, и поднять учётку, спровоцировав вход в гривневые бумаги (из-за процента, и возможного укрепления грн).
Конечно, расплата будет жесткой, но это будет "потом"

скорее всего её снизят
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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