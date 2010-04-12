Харків Роза 27.90/27.97 , відкриття було /28.00.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:09
Харків Роза 27.90/27.97 , відкриття було /28.00.
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:34
Re: Валютный рынок в контексте
Бізнес стурбований ситуацією з поверненням ПДВ
Станом на середину січня 2019 року від бізнесу продовжують надходити тривожні сигнали щодо погіршення ситуації з відшкодування поточних сум ПДВ.
Про це йдеться у прес-релізі Європейської бізнес асоціації.
"Ще в кінці минулого року до Європейської Бізнес Асоціації почали надходити повідомлення від бізнесу стосовно повторення старої проблеми з відшкодуванням ПДВ. Наразі ситуація не вирішилась. Випадок не одиничний. Це тривожний сигнал для більшості експортерів", - йдеться у повідомленні.
"Компанії стикаються з проблемою фінансування власної операційної діяльності, включаючи виплату заробітної плати працівникам. Так, для деяких втрати складають десятки млн грн", - наголосила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.
Наразі вже утворилась заборгованість по відшкодуванню ПДВ за жовтень та листопад 2018 року.
Зазначається, що у представників бізнесу існують побоювання, що відшкодування знову почне проводитись у ручному режимі, як це було кілька років тому, що може стати причиною корупційних зловживань.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:55
Что касается развития ситуации, то имхо вероятнее вариант со сглаживанием сезонности(к нему будет стремиться нбу), и т о скорее длительная в теч полугода стабильность ок 28 плюс минус(о 26ХХ сложно мечтать).Вверх нельзя, а вниз неправильно
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:59
Re: Валютный рынок в контексте
Здравствуйте .
Всех с Крещением Господним !
Всех дотронувшихся до воды ожидают Великие Милости Божьи!
Всем Хорошего настроения Здоровья и Любви !
С Уважением.
"... Якщо холодна, ясна погода — літо засушливим буде. Похмура і сніжна — на рясний урожай. У давнину говорили: “День теплий — хліб темний (густий)”, отже, варто було очікувати хорошого врожаю хлібів. Також на хороший врожай вказували сині хмари та сніг пластівцями.
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:21
Re: Валютный рынок в контексте
Є притиріччя у вашому твердженні у завданнях, яким чином тоді Регулятор додасть і наповнить ЗВР? Бо якщо тримати курс, то ейфорія сезонності пройде, струмок щвидко пересохне і що далі? Тільки штовхаючи вниз, Регулятор буде відкупати надлишок валюти, що здійснює кожного року, а потім віддаємо борги. Також ситуація з газом для країни в цьому році неординарна, треба закуповувати раніше і більше, а для цього потрібна валюта якомога дешева.
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:29
Re: Валютный рынок в контексте
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:34
Re: Валютный рынок в контексте
Запорожье .
ОКНА... Фортечна 27.90 -28.05 .
Анголенко ---28 отдача -ВСЕ.
Додано: Суб 19 січ, 2019 13:11
Перес де Куэльяр
Тільки штовхаючи вниз, Регулятор буде відкупати надлишок валюти, що здійснює кожного року
Очень спорно.Вниз толкает совсем не регулятор, а другие участники рынка.Регулятор на днях совсем не стемился обронить курс и откупал дороговато.В долговой петле не шибко пооброняешь, нужно собирать что дают.Конечно, если валюта попрёт огромными порциями дальше, то регулятор не будет сдерживать цену на высоких уровнях.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 19 січ, 2019 13:16
НБУ может подыграть власти, и поднять учётку, спровоцировав вход в гривневые бумаги (из-за процента, и возможного укрепления грн).
Конечно, расплата будет жесткой, но это будет "потом"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 19 січ, 2019 13:17
скорее всего её снизят
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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