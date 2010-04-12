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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 296297298299>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 88
1. меньше 27
13%
11
2. 27 - 28.50
57%
50
3. 28.50 - 30
22%
19
4. 30-35
6%
5
5. больше 35
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:19

  vitaliian написав:при инфляции 10%

Это бред.
В магазинах подорожало всё.
Коммуналка растёт не по дням, а по часам.
И "инфляция 10%"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:21

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:при инфляции 10%

Это бред.
В магазинах подорожало всё.
Коммуналка растёт не по дням, а по часам.
И "инфляция 10%"?

конечно больше, но декларируется 9,8% чтобы обмануть инвесторов и запустить экономику.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:34

  Вкладчик1234 написав:
  Vitl написав:Очень спорно.Вниз толкает совсем не регулятор, а другие участники рынка.Регулятор на днях совсем не стемился обронить курс и откупал дороговато.В долговой петле не шибко пооброняешь, нужно собирать что дают.Конечно, если валюта попрёт огромными порциями дальше, то регулятор не будет сдерживать цену на высоких уровнях.

НБУ может подыграть власти, и поднять учётку, спровоцировав вход в гривневые бумаги (из-за процента, и возможного укрепления грн).

Конечно, расплата будет жесткой, но это будет "потом"


- что значит подыграть власти, если нбу это и есть представитель интересов власти, квота власти, он всегда играет на стороне власти
- учётку по последним намерениям опускать собрались
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:35

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:при инфляции 10%

Это бред.
В магазинах подорожало всё.
Коммуналка растёт не по дням, а по часам.
И "инфляция 10%"?


Согласен с уточнением.Это не бред, а наипа.о.о.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:40

  Vitl написав:- учётку по последним намерениям опускать собрались


Обещать - не значит жениться. Так и с учетной ставкой: пытаются заманить реальных нерезидентов, вот и проводят вербальные интервенции. Но чтобы снизить, надо быть твердо уверенным, что народ не ломанется из депосертификатов и ОВГЗ... Вряд ли такие эксперименты станут проводить перед выборами.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:42

  Перес де Куэльяр написав:Є притиріччя у вашому твердженні у завданнях, яким чином тоді Регулятор додасть і наповнить ЗВР? Бо якщо тримати курс, то ейфорія сезонності пройде, струмок щвидко пересохне і що далі? Тільки штовхаючи вниз, Регулятор буде відкупати надлишок валюти, що здійснює кожного року, а потім віддаємо борги. Також ситуація з газом для країни в цьому році неординарна, треба закуповувати раніше і більше, а для цього потрібна валюта якомога дешева.

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*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:42

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:при инфляции 10%

Это бред.
В магазинах подорожало всё.
Коммуналка растёт не по дням, а по часам.
И "инфляция 10%"?

конечно больше, но декларируется 9,8% чтобы обмануть инвесторов и запустить экономику.

Во ольгінці шпарять по методичці! Цукор подешевшав майже на половину, олія подешевшала, бензин подешевшав, м"ясо не змінилося, сало ні, курятина трішки дешевше, гречка дешевше, яблука дешевше, банани дешевше, навіть долар і той подешевшав, зарплати сильно вищі - ми підняли на 25 - 40% за рік, а прокремлівські боти в поті чола антиукраїнське лайно на лопати і на вентилятор аж пукани їм рве :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 19 січ, 2019 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:44

Грають вони — платите ви. Як Рада "продала" бюджет країни за сім поправок

Бюджет країни не був би ухвалений два місяці тому, якби Рада не підтримала низку скандальних поправок на користь певних олігархів і депутатів.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 18/644405/
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:52

  Искатель написав:
  Vitl написав:- учётку по последним намерениям опускать собрались


Обещать - не значит жениться. Так и с учетной ставкой: пытаются заманить реальных нерезидентов, вот и проводят вербальные интервенции. Но чтобы снизить, надо быть твердо уверенным, что народ не ломанется из депосертификатов и ОВГЗ...

В лютому минулого року нерезиденти продавали долари по курсам від 26.10 до 27.70 і входили в ОВДП під 16.ХХ% річних.
Зараз умови кращі.Вище курс і вища ставка в гривнях.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:03

Re: Валютный рынок в контексте

  Вкладчик1234 написав:НБУ может подыграть власти, и поднять учётку, спровоцировав вход в гривневые бумаги (из-за процента, и возможного укрепления грн).

Это слишком сложно и глупо.
Если бы НБУ шел на поводу власти, было бы значительно проще самому выкупить облигации за счет эмиссии, как это делали всегда. В прошлом году только перестали. Это надежней, не так заметно и расплата чуть менее жесткая.
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