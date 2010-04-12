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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:06
Сибарит написав:
Это слишком сложно и глупо.
Если бы НБУ шел на поводу власти, было бы значительно проще самому выкупить облигации за счет эмиссии, как это делали всегда. В прошлом году только перестали. Это надежней, не так заметно и расплата чуть менее жесткая.
Где-то читал, что МВФ запретил так схемачить.
Всем понятно, что это очень слабо прикрытая эмиссия
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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