

Прогноз курса на следующую неделю





На уходящей неделе укрепление национальной валюты продолжилось. В пятницу доллар опять опустился ниже 28 гривен.





Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?



Наметившийся тренд укрепления национальной валюты имеет все шансы продолжиться и на следующей неделе. Потребность в гривне для проведения обязательных платежей в бюджет будет способствовать стабильному предложению валюты на межбанковском валютном рынке. Что касается наличного доллара, то на следующей неделе ожидается погашение кредитов и кредитных карт во многих банках (обычно к 25-му числу); многие будут продавать доллар, чтобы получить необходимую сумму гривны. Таким образом, доллар может потерять в цене еще несколько копеек. Предполагаемый коридор, в котором будет торговаться наличный доллар на следующей неделе, - 27,80-28,20 гривен.



Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX. Предполагаемый диапазон котировок евро в мире на следующей неделе – 1,1280-1,1520 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,60 до 32,20 гривен за один евро.



Цена российского рубля будет полностью зависеть от того, как долго будет продолжаться рост цен на нефть. На следующей неделе возможен кратковременный рост ниже 66 рублей за доллар, но основное время рубль продолжит торговаться в диапазоне 66-68 рублей за доллар. В Украине наличный рубль на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 4,05-4,20 гривен за 10 российских рублей.



Егор Зелинский