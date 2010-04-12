Сибарит написав:Это слишком сложно и глупо. Если бы НБУ шел на поводу власти, было бы значительно проще самому выкупить облигации за счет эмиссии, как это делали всегда. В прошлом году только перестали. Это надежней, не так заметно и расплата чуть менее жесткая.
Где-то читал, что МВФ запретил так схемачить.
Всем понятно, что это очень слабо прикрытая эмиссия
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Где власть и где НБУ. Человека на должность Главы НБУ выдвигает исключительно Президент, Рада только утверждает кандидатуру Президента и не может рассмотреть другие кандидатуры. Плюс половина членов Рады НБУ назначается просто Указом Президента. Другая половина утверждается Радой. Естественно глава НБУ не может не учитывать пожелания любого Президента, иначе глава НБУ должен будет уйти в отставку, или его уйдут. Поэтому НБУ - одно из ответвлений государственной властной структуры. А оппозиция в банковском секторе, как я понимаю, отсутствует )))
"Регулятор об 11:30 оголосив аукціон по купівлі долара на $100млн у відкритому форматі по курсу 27.48. Пропозиція доляра на Мб валютному ринку сьогдні перевищує попит, гравці позбуваються стрімко дешевіючої валюти відносно гривні, щоб не втратити на курсовій різниці, динаміка вражаюча. Десь близько о 14:00, після перепочинку, доляр продовжив втрачати свою вагу, навіть поява Регулятора з аукціоном на $100млн не подіяла на рух безготівково, а тільки пригальмувала, так як надлишок в пропозиції є приблизно до $200млн і ринок не здатний її переварити, тенденція на похід далі вниз збережеться на ближчих сесіях МБ, Злагоджені, та вчасні дії Регулятора по втручанню в міжбанківські торги відіграють свою роль в гальмуванні падіння котирувань "американця", а також є позитивним фактором до збільшення золотовалютних резервів Країни, вся викуплена валюта йде в "Закрома Родины".
Перес де Куэльяр написав:Є притиріччя у вашому твердженні у завданнях, яким чином тоді Регулятор додасть і наповнить ЗВР? Бо якщо тримати курс, то ейфорія сезонності пройде, струмок щвидко пересохне і що далі? Тільки штовхаючи вниз, Регулятор буде відкупати надлишок валюти, що здійснює кожного року, а потім віддаємо борги. Також ситуація з газом для країни в цьому році неординарна, треба закуповувати раніше і більше, а для цього потрібна валюта якомога дешева.
Ебонит вже видав своє бачення на гілці Улана, після того, як пошоркав тут, треба ж в крок йти, а не відрізнятися, якщо халепа то не він. Розумний же, навіщо хибити, але проглядний, як склянка чистої води, якщо через неї прискіпливо подивитись
На уходящей неделе укрепление национальной валюты продолжилось. В пятницу доллар опять опустился ниже 28 гривен.
Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?
Наметившийся тренд укрепления национальной валюты имеет все шансы продолжиться и на следующей неделе. Потребность в гривне для проведения обязательных платежей в бюджет будет способствовать стабильному предложению валюты на межбанковском валютном рынке. Что касается наличного доллара, то на следующей неделе ожидается погашение кредитов и кредитных карт во многих банках (обычно к 25-му числу); многие будут продавать доллар, чтобы получить необходимую сумму гривны. Таким образом, доллар может потерять в цене еще несколько копеек. Предполагаемый коридор, в котором будет торговаться наличный доллар на следующей неделе, - 27,80-28,20 гривен.
Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX. Предполагаемый диапазон котировок евро в мире на следующей неделе – 1,1280-1,1520 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,60 до 32,20 гривен за один евро.
Цена российского рубля будет полностью зависеть от того, как долго будет продолжаться рост цен на нефть. На следующей неделе возможен кратковременный рост ниже 66 рублей за доллар, но основное время рубль продолжит торговаться в диапазоне 66-68 рублей за доллар. В Украине наличный рубль на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 4,05-4,20 гривен за 10 российских рублей.
Егор Зелинский
Прикольно Єгор придумав, мабуть нічого на думку не прийшло, на чому зміцниться гривня, а кредітки да, йому гасити можливо й треба, тільки дія цього фактору мізерна, як для впливу на готівковий ЧР.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 19 січ, 2019 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Где власть и где НБУ. Человека на должность Главы НБУ выдвигает исключительно Президент, Рада только утверждает кандидатуру Президента и не может рассмотреть другие кандидатуры. Плюс половина членов Рады НБУ назначается просто Указом Президента. Другая половина утверждается Радой. Естественно глава НБУ не может не учитывать пожелания любого Президента, иначе глава НБУ должен будет уйти в отставку, или его уйдут. Поэтому НБУ - одно из ответвлений государственной властной структуры. А оппозиция в банковском секторе, как я понимаю, отсутствует )))
Да НБУ это ответвление власти но на кону кредиты. Если НБУ будет проводить неконтролируемую эмиссию кредитов не будет, пойдут дефолты ну далее все по списку.
Вопросы роста гос.долга и дефицитита бюджета это очень важные вещи для внешних кредиторов и международных фин.институтов.
В этом году планируется доп эмиссия 14 млрд для докапа гос.банков, но это все 150 раз обговорено и согласовано.