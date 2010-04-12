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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 січ, 2019 16:19
Після фішок популістів курс гепнеться після виборів. Хоча якщо прикласти Томаса, то може попустить...
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blindtrust
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Додано: Суб 19 січ, 2019 16:22
Бабай написав:
Это они с афроукраинцем друг друга так величают
Помиляєтесь, афро українець СЦ , а ти (Орест) ебоніт , твоя красівше. Я сам хочу почути від Vitla чому він таке придумав.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 19 січ, 2019 16:36
blindtrust написав:
Після фішок популістів курс гепнеться після виборів. Хоча якщо прикласти Томаса, то може попустить...
Судя по голосовалке вверху, лишь 9 процентов считают, что курс рванет после выборов.
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freeze
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Додано: Суб 19 січ, 2019 17:09
Курсы засветите ( я как бы в гостях , неудобно )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Суб 19 січ, 2019 17:24
Перес де Куэльяр написав: Бабай написав:
Это они с афроукраинцем друг друга так величают
Помиляєтесь, афро українець СЦ , а ти (Орест) ебоніт , твоя красівше. Я сам хочу почути від Vitla чому він таке придумав.*Відправлено з Чату
Зачем ты начинаешь разборку , ни я ни Орест тебя не чипали.Мы даже сёдня что то пытались обсудить по теме с тобой.Ты постепенно улучшайся, пробуй каждый раз не скандалить, уважать других, уходить от склок...и у тебя всё получится.У меня ни времени ни желания скандалить нету.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 19 січ, 2019 17:33
Vitl написав: Перес де Куэльяр написав: Бабай написав:
Это они с афроукраинцем друг друга так величают
Помиляєтесь, афро українець СЦ , а ти (Орест) ебоніт , твоя красівше. Я сам хочу почути від Vitla чому він таке придумав.*Відправлено з Чату
Зачем ты начинаешь разборку , ни я ни Орест тебя не чипали.Мы даже сёдня что то пытались обсудить по теме с тобой.Ты постепенно улучшайся, пробуй каждый раз не скандалить, уважать других, уходить от склок...и у тебя всё получится.У меня ни времени ни желания скандалить нету.
афроукраінець ще якось стукає модератору, навіть якщо повідомлення його не стосується, і нічого не порушує, тому його простині навіть не читаю, тільки проглядаю бігло, а може яка думка проб"ється. Хоча не такий вишитий як Вася з Рівного (то й в ігнорі)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 19 січ, 2019 17:45
Тоди послухаемо план Баксика...
За видео - Отдельное Пасиба!
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дарий
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