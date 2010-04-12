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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 297298299300

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 89
1. меньше 27
12%
11
2. 27 - 28.50
57%
51
3. 28.50 - 30
21%
19
4. 30-35
6%
5
5. больше 35
3%
3
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:19

Re: Валютный рынок в контексте

Після фішок популістів курс гепнеться після виборів. Хоча якщо прикласти Томаса, то може попустить...
blindtrust
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:22

  Бабай написав:Это они с афроукраинцем друг друга так величают

Помиляєтесь, афро українець СЦ , а ти (Орест) ебоніт , твоя красівше. Я сам хочу почути від Vitla чому він таке придумав.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:36

  blindtrust написав:Після фішок популістів курс гепнеться після виборів. Хоча якщо прикласти Томаса, то може попустить...


Судя по голосовалке вверху, лишь 9 процентов считают, что курс рванет после выборов.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:09

Курсы засветите ( я как бы в гостях , неудобно )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:24

  Перес де Куэльяр написав:
  Бабай написав:Это они с афроукраинцем друг друга так величают

Помиляєтесь, афро українець СЦ , а ти (Орест) ебоніт , твоя красівше. Я сам хочу почути від Vitla чому він таке придумав.

*Відправлено з Чату


Зачем ты начинаешь разборку , ни я ни Орест тебя не чипали.Мы даже сёдня что то пытались обсудить по теме с тобой.Ты постепенно улучшайся, пробуй каждый раз не скандалить, уважать других, уходить от склок...и у тебя всё получится.У меня ни времени ни желания скандалить нету. :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:33

  Vitl написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Бабай написав:Это они с афроукраинцем друг друга так величают

Помиляєтесь, афро українець СЦ , а ти (Орест) ебоніт , твоя красівше. Я сам хочу почути від Vitla чому він таке придумав.

*Відправлено з Чату


Зачем ты начинаешь разборку , ни я ни Орест тебя не чипали.Мы даже сёдня что то пытались обсудить по теме с тобой.Ты постепенно улучшайся, пробуй каждый раз не скандалить, уважать других, уходить от склок...и у тебя всё получится.У меня ни времени ни желания скандалить нету. :)

афроукраінець ще якось стукає модератору, навіть якщо повідомлення його не стосується, і нічого не порушує, тому його простині навіть не читаю, тільки проглядаю бігло, а може яка думка проб"ється. Хоча не такий вишитий як Вася з Рівного (то й в ігнорі)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:Христос Хрещається!!!
https://youtu.be/od0brEdTU64
... усім добра!!! - і щоб цього року закінчилась війна!


Тоди послухаемо план Баксика...

За видео - Отдельное Пасиба! :!:
дарий
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