Курсы засветите ( я как бы в гостях , неудобно )
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:09
Курсы засветите ( я как бы в гостях , неудобно )
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:24
Зачем ты начинаешь разборку , ни я ни Орест тебя не чипали.Мы даже сёдня что то пытались обсудить по теме с тобой.Ты постепенно улучшайся, пробуй каждый раз не скандалить, уважать других, уходить от склок...и у тебя всё получится.У меня ни времени ни желания скандалить нету.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:33
афроукраінець ще якось стукає модератору, навіть якщо повідомлення його не стосується, і нічого не порушує, тому його простині навіть не читаю, тільки проглядаю бігло, а може яка думка проб"ється. Хоча не такий вишитий як Вася з Рівного (то й в ігнорі)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:45
Re: Валютный рынок в контексте
Тоди послухаемо план Баксика...
За видео - Отдельное Пасиба!
Седня внимательно посмотрел "фильм" в шести частях по три: Гордон-Беня, Гордон-Зеля... Долго, однако - Прикольно!
Для инфо.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 19 січ, 2019 18:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:59
Так в чому річ? Люди просять розібратись, а я відповідаю. Якщо боягуз не може відповісти, то я дам посилання, щоб все стало зрозуміло, от і все ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:09
Re: Валютный рынок в контексте
Всегда с удовольствием читаю простыни Куэльяра.
Человек пытается Думать - Умничка!
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:30
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:13
Импорт белый похоже резко тормознули ,зато контрабас цветет.
Живите своим умом!
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:16
Прийшов час почати з себе!
Василь-Рівне, бачу Ви під цим плюсанули, то може б ми для початку і ТУТ закінчили "війну", а там, може, і справжня війна закінчилася б?!
- то як?...може, отако при святі, взяли б і закопали сокиру війни?
п. с.
....а також, закликаю УСІХ форумчан для "підписання миру на форумі"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:17
Прийшов час почати з себе!
Василь-Рівне, бачу Ви під цим плюсанули, то може б ми для початку і ТУТ закінчили "війну", а там, може, і справжня війна закінчилася б?!
- то як?...може, отако при святі, взяли б і закопали сокиру війни?
п. с.
....а також, закликаю УСІХ форумчан для "підписання миру на форумі"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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