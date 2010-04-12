RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 298299300301

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 91
1. меньше 27
12%
11
2. 27 - 28.50
57%
52
3. 28.50 - 30
21%
19
4. 30-35
7%
6
5. больше 35
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:22

  Долярчик написав:п. с.
....а також, закликаю УСІХ форумчан для "підписання миру на форумі"!

Начните, хотя бы писать так, чтобы глаза не выпадали
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 31.08.09
Подякував: 167 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:31

Прошло 5 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=KBK_JlT ... YYWOHrmv5s
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30381
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2984 раз.
Подякували: 5072 раз.
 
Профіль
11
2
1
  #<1 ... 298299300301
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6530 1394742
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 січ, 2019 00:12
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1419, 1420, 1421
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14202 1640105
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 13:16
Аlександр
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 264059
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.