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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:22
Долярчик написав:
п. с.
....а також, закликаю УСІХ форумчан для "підписання миру на форумі"!
Начните, хотя бы писать так, чтобы глаза не выпадали
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Додано: Суб 19 січ, 2019 19:31
Живите своим умом!
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