Додано: Суб 19 січ, 2019 20:03

zzzzzz написав: Импорт белый похоже резко тормознули ,зато контрабас цветет.



https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1112463696 Импорт белый похоже резко тормознули ,зато контрабас цветет.

За весь 2018 рік у корупціонерів конфіскували 5 тисяч доларів

Ці кошти впродовж минулого року мали бути витрачені на децентралізацію, ремонт доріг та створення єдиної системи авіаційної безпеки.



"Дана стаття конфіскації статків у корупціонерів з 2015 року окремо вносилася в бюджет, щоб суспільство могло проконтролювати ефективність повернення коштів Януковича", – пояснює Канєвський.



"В бюджеті на 2019 рік така стаття зникла. Це зроблено умисно, щоб перед виборами не можна було порахувати, скільки реально відібрали у екс-президента"

Упродовж 2018 року за рішенням суду у корупціонерів до бюджету конфіскували 140, 6 тисяч гривень, що за курсом Національного банку на кінець року складає 5010 доларів США.Дані кошти отримані за бюджетною статтею, яка включає як конфісковані напряму кошти, так і кошти отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупції.Загалом до кінця року уряд планував повернути до бюджету 4,7 мільярда гривень, конфіскованих судами саме у корупціонерів.добре що понастворювали купу структур, які гризуться між собою і отримують за це все неробство шалене бабло!