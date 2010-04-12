Начните, хотя бы писать так, чтобы глаза не выпадали
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:22
Начните, хотя бы писать так, чтобы глаза не выпадали
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:31
Живите своим умом!
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:03
За весь 2018 рік у корупціонерів конфіскували 5 тисяч доларів
Упродовж 2018 року за рішенням суду у корупціонерів до бюджету конфіскували 140, 6 тисяч гривень, що за курсом Національного банку на кінець року складає 5010 доларів США.
Дані кошти отримані за бюджетною статтею, яка включає як конфісковані напряму кошти, так і кошти отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупції.
Загалом до кінця року уряд планував повернути до бюджету 4,7 мільярда гривень, конфіскованих судами саме у корупціонерів. Ці кошти впродовж минулого року мали бути витрачені на децентралізацію, ремонт доріг та створення єдиної системи авіаційної безпеки.
"Дана стаття конфіскації статків у корупціонерів з 2015 року окремо вносилася в бюджет, щоб суспільство могло проконтролювати ефективність повернення коштів Януковича", – пояснює Канєвський.
"В бюджеті на 2019 рік така стаття зникла. Це зроблено умисно, щоб перед виборами не можна було порахувати, скільки реально відібрали у екс-президента"
добре що понастворювали купу структур, які гризуться між собою і отримують за це все неробство шалене бабло!
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:11
Re: Валютный рынок в контексте
Долярчику, сьогодні велике Свято, тому відповім максимально ввічливо - між мною, ватніками, вишиватніками та різних мастей ольгінцями-українофобами прірва, а плюсував не тебе, а відео сутність якого, на жаль, до тебе так і не дійшла. Я хотів би щоб дійшла до всіх тут, але це не реально, в дрібних, злісних, задрісних, душонках хробак зрадофільства буде жити вічно - у когось за грошИ, у когось за вроджену тупість-обмеженість, у когось за лінь, у когось за штампи совка та заскорузлу гігантоманію. Я за прозріння, є тут один форумчанин - Ukrainian - він прозрів (після розстрілу наших моряків у керченській протоці), я вражений, це диво, але це факт, тому бажаю прозріти Вам всім. Любіть Україну не гаманцем, не калькулятором-арифмометром долар-гривня-кешбек прі крєпкіх хазяйствєнніках біло луччє, а серцем, душею, пам"ятаючи, що ми славетний народ і наша незламність буде прославлена у віках. Лише це зупинило нашого північного сусіда монстра, бо за нами правда, за нами Бог, лише Божа благодать допомогла нам отримати справжню Незалежність, Томос, Волю, безвіз. А мир буде, тільки не колінопреклоний по зеленські, а наш, потужний, звитяжний і такий, що з нами буде рахуватися не лише Європа, а і весь світ. Така моя відповідь зрадофілам, та різного роду українофобській нечисті.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:31
Василь-Рівне
Василю - Браво!
Плиз, по пунктам...
УРА ми вже у першу мирову бачили...
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:33
та ні, ми Європа!!!
хоча ні, чомусь масу цікавить в основному курс долара,
а не Євро!?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:59
У річці Йордан!
Окончание войны только путем разгрома русской гадины и удалением этой больной аппендиксной русской нации из здорового организма человечества.
Иорданился одно км заплывом в океане комбинированным стилем. В здоровом теле - здоровый дух. Почти на экваторе. В Африке. Интернациональный финансовый долг. Тут тоже своего рода крещенские морозы. Появились облака, солнышко в дымке и температура с обычных +35С сегодня понизилась до +27С. Православие рулит. Местная аристократия одела ботфорты, шляпки, шарфы и кожаные куртки. Джизес у нас один, а капитан Либо всегда с вами. Позор модерам.
Слава Україні!
Смерть москалям!
Додано: Суб 19 січ, 2019 21:04
я с вам солидарен, рванет еще как.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Суб 19 січ, 2019 21:08
Курс гривны рвал вверх только на серьезных финансово-экономико-военных событиях. На политические события на моей памяти он никогда не реагировал.
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