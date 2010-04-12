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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 298299300301

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 92
1. меньше 27
12%
11
2. 27 - 28.50
57%
52
3. 28.50 - 30
21%
19
4. 30-35
7%
6
5. больше 35
4%
4
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:22

  Долярчик написав:п. с.
....а також, закликаю УСІХ форумчан для "підписання миру на форумі"!

Начните, хотя бы писать так, чтобы глаза не выпадали
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:31

Прошло 5 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=KBK_JlT ... YYWOHrmv5s
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:03

  zzzzzz написав:Импорт белый похоже резко тормознули ,зато контрабас цветет.

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1112463696



За весь 2018 рік у корупціонерів конфіскували 5 тисяч доларів
Упродовж 2018 року за рішенням суду у корупціонерів до бюджету конфіскували 140, 6 тисяч гривень, що за курсом Національного банку на кінець року складає 5010 доларів США.
Дані кошти отримані за бюджетною статтею, яка включає як конфісковані напряму кошти, так і кошти отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупції.
Загалом до кінця року уряд планував повернути до бюджету 4,7 мільярда гривень, конфіскованих судами саме у корупціонерів. Ці кошти впродовж минулого року мали бути витрачені на децентралізацію, ремонт доріг та створення єдиної системи авіаційної безпеки.

"Дана стаття конфіскації статків у корупціонерів з 2015 року окремо вносилася в бюджет, щоб суспільство могло проконтролювати ефективність повернення коштів Януковича", – пояснює Канєвський.

"В бюджеті на 2019 рік така стаття зникла. Це зроблено умисно, щоб перед виборами не можна було порахувати, скільки реально відібрали у екс-президента"
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/18/7204151/

добре що понастворювали купу структур, які гризуться між собою і отримують за це все неробство шалене бабло!
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:11

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:Василь-Рівне, бачу Ви під цим плюсанули, то може б ми для початку і ТУТ закінчили "війну", а там, може, і справжня війна закінчилася б?!
- то як?...може, отако при святі, взяли б і закопали сокиру війни?

Долярчику, сьогодні велике Свято, тому відповім максимально ввічливо - між мною, ватніками, вишиватніками та різних мастей ольгінцями-українофобами прірва, а плюсував не тебе, а відео сутність якого, на жаль, до тебе так і не дійшла. Я хотів би щоб дійшла до всіх тут, але це не реально, в дрібних, злісних, задрісних, душонках хробак зрадофільства буде жити вічно - у когось за грошИ, у когось за вроджену тупість-обмеженість, у когось за лінь, у когось за штампи совка та заскорузлу гігантоманію. Я за прозріння, є тут один форумчанин - Ukrainian - він прозрів (після розстрілу наших моряків у керченській протоці), я вражений, це диво, але це факт, тому бажаю прозріти Вам всім. Любіть Україну не гаманцем, не калькулятором-арифмометром долар-гривня-кешбек прі крєпкіх хазяйствєнніках біло луччє, а серцем, душею, пам"ятаючи, що ми славетний народ і наша незламність буде прославлена у віках. Лише це зупинило нашого північного сусіда монстра, бо за нами правда, за нами Бог, лише Божа благодать допомогла нам отримати справжню Незалежність, Томос, Волю, безвіз. А мир буде, тільки не колінопреклоний по зеленські, а наш, потужний, звитяжний і такий, що з нами буде рахуватися не лише Європа, а і весь світ. Така моя відповідь зрадофілам, та різного роду українофобській нечисті.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:31

Василь-Рівне

Василю - Браво!
:!:
Плиз, по пунктам...

УРА ми вже у першу мирову бачили...
:|
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:33

  Долярчик написав:.... та вже бачу реакцію на наступних сторінках, що ми(українці)...... приречені!
... приречені своїм менталітетом!

та ні, ми Європа!!!
хоча ні, чомусь масу цікавить в основному курс долара,
а не Євро!?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:59

  Долярчик написав:Христос Хрещається!!!
https://youtu.be/od0brEdTU64
... усім добра!!! - і щоб цього року закінчилась війна!


У річці Йордан!
:lol:
Окончание войны только путем разгрома русской гадины и удалением этой больной аппендиксной русской нации из здорового организма человечества. :?

Иорданился одно км заплывом в океане комбинированным стилем. В здоровом теле - здоровый дух. Почти на экваторе. В Африке. Интернациональный финансовый долг. Тут тоже своего рода крещенские морозы. Появились облака, солнышко в дымке и температура с обычных +35С сегодня понизилась до +27С. Православие рулит. Местная аристократия одела ботфорты, шляпки, шарфы и кожаные куртки. Джизес у нас один, а капитан Либо всегда с вами. Позор модерам.

Слава Україні!
Смерть москалям! :shock:

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:04

  freeze написав:
  blindtrust написав:Після фішок популістів курс гепнеться після виборів. Хоча якщо прикласти Томаса, то може попустить...


Судя по голосовалке вверху, лишь 9 процентов считают, что курс рванет после выборов.
я с вам солидарен, рванет еще как.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Libo

Боже! Как я Люблю-Либо!

Искренне Ваш. :D
:oops:
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:08

  yama написав:
  freeze написав:
  blindtrust написав:Після фішок популістів курс гепнеться після виборів. Хоча якщо прикласти Томаса, то може попустить...


Судя по голосовалке вверху, лишь 9 процентов считают, что курс рванет после выборов.
я с вам солидарен, рванет еще как.

Курс гривны рвал вверх только на серьезных финансово-экономико-военных событиях. На политические события на моей памяти он никогда не реагировал.
Zebra
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