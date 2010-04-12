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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 300301302303>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 93
1. меньше 27
12%
11
2. 27 - 28.50
57%
53
3. 28.50 - 30
20%
19
4. 30-35
6%
6
5. больше 35
4%
4
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:23

Zebra

До выборов вполне может быть вплоть до 25...
Абсолютно не удивит...
Дальше будем поглядеть...
8)
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:30

  дарий написав:Боже! Как я Люблю-Либо!


Последнюю неделю Либо любил даже сам Бог.
Восстановление акций, неожиданный выгодный контракт.
- А ведь мизера ходят парами!, - вспомнил он закон преферанса и пошел в казино …
За полтора часа + $700.
Вот сейчас сижу и что-то опять туда настойчиво зовет.
Там явно будет грандиозная субботняя движуха!
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:34

Libo
Лучше ближе к Земле Родимой...
Она и прокормит, и в преф не даст усе просрать.... :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:41

Re: Валютный рынок в контексте

Ребята, хочу посоветовать к прочтению книгу психолога Даниеля Канемана, получившего в 2002г. Нобелевскую премию по экономике "Думай медленно... Решай быстро"
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:04

Игорь

"ошибки интуиции" довольно вещь интересная..
Доки не уверен.
Очень часто интуитивно получается гораздо глубже фактов.... :roll:
Это уже на уровне подсознания..., то таке... :D

Опять таки Либо - лучший пример! :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:14

  Libo написав:и пошел в казино …
За полтора часа + $700.

День выбран как всегда отлично,опять на Хорватию была ставка?
И как всегда ведро брехни,в этот день это вдвойне важно :lol:

п.с. В столице спрос на скв,подросли приёмы,это как понимать,20-е числа не действуют? Уже по 95 на себя,очухались откатчики с бюджета или как?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:17

Re: Валютный рынок в контексте

Выхватив у Сома "Флаг медведя" - пока нет других вариантов!
:D Зображення
Востаннє редагувалось дарий в Суб 19 січ, 2019 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:18

  дарий написав:Выхватив у Сома "Флаг медведя" - пока нет других вариантов!

Бог вас попустит,москальские провокаторы(с)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:21

  Игорь написав:Ребята, хочу посоветовать к прочтению книгу психолога Даниеля Канемана, получившего в 2002г. Нобелевскую премию по экономике "Думай медленно... Решай быстро"

К сожалению, те из здешних писателей, которым не помешало бы прочесть эту книгу, считают себя Гуру непревзойденными :D и им некогда отвлекаться на такие мелочи :D
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:21

somilitark
Сом, я о Вас немного лучше думал...
То таке, извините. :)
дарий
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