Zebra
До выборов вполне может быть вплоть до 25...
Абсолютно не удивит...
Дальше будем поглядеть...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 січ, 2019 21:23
Zebra
До выборов вполне может быть вплоть до 25...
Абсолютно не удивит...
Дальше будем поглядеть...
Додано: Суб 19 січ, 2019 21:30
Последнюю неделю Либо любил даже сам Бог.
Восстановление акций, неожиданный выгодный контракт.
- А ведь мизера ходят парами!, - вспомнил он закон преферанса и пошел в казино …
За полтора часа + $700.
Вот сейчас сижу и что-то опять туда настойчиво зовет.
Там явно будет грандиозная субботняя движуха!
Додано: Суб 19 січ, 2019 21:34
Libo
Лучше ближе к Земле Родимой...
Она и прокормит, и в преф не даст усе просрать....
Додано: Суб 19 січ, 2019 21:41
Re: Валютный рынок в контексте
Ребята, хочу посоветовать к прочтению книгу психолога Даниеля Канемана, получившего в 2002г. Нобелевскую премию по экономике "Думай медленно... Решай быстро"
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:04
Игорь
"ошибки интуиции" довольно вещь интересная..
Доки не уверен.
Очень часто интуитивно получается гораздо глубже фактов....
Это уже на уровне подсознания..., то таке...
Опять таки Либо - лучший пример!
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:14
День выбран как всегда отлично,опять на Хорватию была ставка?
И как всегда ведро брехни,в этот день это вдвойне важно
п.с. В столице спрос на скв,подросли приёмы,это как понимать,20-е числа не действуют? Уже по 95 на себя,очухались откатчики с бюджета или как?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:17
Re: Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось дарий в Суб 19 січ, 2019 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:18
Бог вас попустит,москальские провокаторы(с)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:21
К сожалению, те из здешних писателей, которым не помешало бы прочесть эту книгу, считают себя Гуру непревзойденными и им некогда отвлекаться на такие мелочи
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