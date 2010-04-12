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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 300301302303

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 93
1. меньше 27
12%
11
2. 27 - 28.50
57%
53
3. 28.50 - 30
20%
19
4. 30-35
6%
6
5. больше 35
4%
4
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:25

  дарий написав:somilitark
Сом, я о Вас немного лучше думал...
То таке, извините. :)

Нельзя процитировать великого кормчего?
Это же не к вам относится,не принимайте близко к сердцу,хотел пошутить :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:34

somilitark
А кто у Вас Великий?
:mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:35

Re: Валютный рынок в контексте

Цитировать можно Любого...

Мусли бы Свои были...
:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:39

  дарий написав:somilitark
А кто у Вас Великий?
:mrgreen:

https://censor.net.ua/news/3107191/poro ... magayutsya
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:39

Re: Валютный рынок в контексте

Проехали.
Америкосы в понедельник гуляют.
Вторник - наше усе...

Низ - послеобед.
дарий
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  #<1 ... 300301302303
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