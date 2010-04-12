Нельзя процитировать великого кормчего?
Это же не к вам относится,не принимайте близко к сердцу,хотел пошутить
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:25
Нельзя процитировать великого кормчего?
Это же не к вам относится,не принимайте близко к сердцу,хотел пошутить
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:35
Re: Валютный рынок в контексте
Цитировать можно Любого...
Мусли бы Свои были...
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:39
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:39
Re: Валютный рынок в контексте
Проехали.
Америкосы в понедельник гуляют.
Вторник - наше усе...
Низ - послеобед.
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