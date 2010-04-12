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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 300301302303

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 94
1. меньше 27
12%
11
2. 27 - 28.50
56%
53
3. 28.50 - 30
20%
19
4. 30-35
6%
6
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:25

  дарий написав:somilitark
Сом, я о Вас немного лучше думал...
То таке, извините. :)

Нельзя процитировать великого кормчего?
Это же не к вам относится,не принимайте близко к сердцу,хотел пошутить :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:34

somilitark
А кто у Вас Великий?
:mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:35

Re: Валютный рынок в контексте

Цитировать можно Любого...

Мусли бы Свои были...
:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:39

дел
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 19 січ, 2019 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:39

Re: Валютный рынок в контексте

Проехали.
Америкосы в понедельник гуляют.
Вторник - наше усе...

Низ - послеобед.

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дарий
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 02:25

  somilitark написав:
  Libo написав:и пошел в казино …
За полтора часа + $700.

День выбран как всегда отлично,опять на Хорватию была ставка?
И как всегда ведро брехни,в этот день это вдвойне важно


А сегодня только +$150 ... :? И борьба была жестокая ... :shock:
Ведро лобстеров у рыбаков тут порядка $20, какая-нибудь баракуда $30, упитанный козлик столько же, бутылка хорошей водки $20 ... Хорошему повару надо заплатить за пикник порядка $50, пара прислуги на парти обходится порядка $20 за каждого...
И запомни, село неасфальтоване, Либо никогда не врет. Тем более ведрами.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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  #<1 ... 300301302303
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