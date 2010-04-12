Нельзя процитировать великого кормчего?
Это же не к вам относится,не принимайте близко к сердцу,хотел пошутить
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:25
Нельзя процитировать великого кормчего?
Это же не к вам относится,не принимайте близко к сердцу,хотел пошутить
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:35
Re: Валютный рынок в контексте
Цитировать можно Любого...
Мусли бы Свои были...
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:39
дел
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 19 січ, 2019 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:39
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 20 січ, 2019 02:25
А сегодня только +$150 ... И борьба была жестокая ...
Ведро лобстеров у рыбаков тут порядка $20, какая-нибудь баракуда $30, упитанный козлик столько же, бутылка хорошей водки $20 ... Хорошему повару надо заплатить за пикник порядка $50, пара прислуги на парти обходится порядка $20 за каждого...
И запомни, село неасфальтоване, Либо никогда не врет. Тем более ведрами.
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