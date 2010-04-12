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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 січ, 2019 09:36
дарий написав:
Проехали. Америкосы в понедельник гуляют. Вторник - наше усе... Низ - послеобед. [@image@]
а в середу що, почне рости?*Відправлено з Чату
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Senkiv
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