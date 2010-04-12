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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 300301302303

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 97
1. меньше 27
11%
11
2. 27 - 28.50
57%
55
3. 28.50 - 30
21%
20
4. 30-35
6%
6
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:36

  дарий написав:Проехали. Америкосы в понедельник гуляют. Вторник - наше усе... Низ - послеобед. [@image@]

а в середу що, почне рости?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
Повідомлень: 191
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  #<1 ... 300301302303
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