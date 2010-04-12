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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 300301302303

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 98
1. меньше 27
12%
12
2. 27 - 28.50
56%
55
3. 28.50 - 30
20%
20
4. 30-35
6%
6
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:36

  дарий написав:Проехали. Америкосы в понедельник гуляют. Вторник - наше усе... Низ - послеобед. [@image@]

а в середу що, почне рости?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:11

Від рекету до томосу: хто такий Нарік поряд з президентом

Спробуйте отримати про себе сюжет-оду на 5 каналі, Хрест Івана Мазепи від Порошенка, орден від Філарета та нагородний пістолет від міністра оборони Степана Полторака після того, як тебе звинувачують у причетності до вбивстві!

Поява Наріка у Стамбулі лише доповнила логічний ряд, де президент спирається на осіб з кримінальним минулим. Якщо в Одесі є Труханов, чому в Дніпрі не може бути Наріка?

Як вплине поява Наріка на частину виборців, які сумніваються за кого голосувати, – питання риторичне. Якщо церква багато століть продає свої індульгенції, то людська довіра побудована інакше. На виборах люди зазвичай шукають кращого життя зараз, а не спокуту гріхів.
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/01/17/7204015/
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:17

Re: Валютный рынок в контексте

Здравствуйте .
Мда ...., в Праздник Иоанна Крестителя пришлось выезжать по просьбам ....после Крещения.
Капельницы ....
Короче , Металлургов -Стандарт Эконом
27,85-27.97

Всем Здоровья.

...ой , совсем ЗАБЫЛ ..

Уважаемый "jump", пусть возле него хоть волки воют ....
Главное полученный РЕЗУЛЬТАТ.

Народ всегда чем то не доволен -вспомните распятого Христа ...и двух бандитов , одного из которых помиловали.
И что , самого лучшего ?
Востаннє редагувалось холява в Нед 20 січ, 2019 11:23, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:20

  холява написав:Здравствуйте .
Мда ...., в Праздник Иоанна Крестителя пришлось выезжать по просьбам ....после Крещения.
Всем Здоровья.

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:23

Мизантрóп
Людей с клиникой Сколько Хочешь ...
холява
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  #<1 ... 300301302303
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