а в середу що, почне рости?
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 січ, 2019 09:36
а в середу що, почне рости?
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 20 січ, 2019 10:11
Від рекету до томосу: хто такий Нарік поряд з президентом
Спробуйте отримати про себе сюжет-оду на 5 каналі, Хрест Івана Мазепи від Порошенка, орден від Філарета та нагородний пістолет від міністра оборони Степана Полторака після того, як тебе звинувачують у причетності до вбивстві!
Поява Наріка у Стамбулі лише доповнила логічний ряд, де президент спирається на осіб з кримінальним минулим. Якщо в Одесі є Труханов, чому в Дніпрі не може бути Наріка?
Як вплине поява Наріка на частину виборців, які сумніваються за кого голосувати, – питання риторичне. Якщо церква багато століть продає свої індульгенції, то людська довіра побудована інакше. На виборах люди зазвичай шукають кращого життя зараз, а не спокуту гріхів.
Додано: Нед 20 січ, 2019 11:17
Re: Валютный рынок в контексте
Здравствуйте .
Мда ...., в Праздник Иоанна Крестителя пришлось выезжать по просьбам ....после Крещения.
Капельницы ....
Короче , Металлургов -Стандарт Эконом
27,85-27.97
Всем Здоровья.
...ой , совсем ЗАБЫЛ ..
Уважаемый "jump", пусть возле него хоть волки воют ....
Главное полученный РЕЗУЛЬТАТ.
Народ всегда чем то не доволен -вспомните распятого Христа ...и двух бандитов , одного из которых помиловали.
И что , самого лучшего ?
Востаннє редагувалось холява в Нед 20 січ, 2019 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 січ, 2019 11:20
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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