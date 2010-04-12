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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 301302303304>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 99
1. меньше 27
12%
12
2. 27 - 28.50
57%
56
3. 28.50 - 30
20%
20
4. 30-35
6%
6
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:17

Re: Валютный рынок в контексте

Здравствуйте .
Мда ...., в Праздник Иоанна Крестителя пришлось выезжать по просьбам ....после Крещения.
Капельницы ....
Короче , Металлургов -Стандарт Эконом
27,85-27.97

Всем Здоровья.

...ой , совсем ЗАБЫЛ ..

Уважаемый "jump", пусть возле него хоть волки воют ....
Главное полученный РЕЗУЛЬТАТ.

Народ всегда чем то не доволен -вспомните распятого Христа ...и двух бандитов , одного из которых помиловали.
И что , самого лучшего ?
Востаннє редагувалось холява в Нед 20 січ, 2019 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:23

Мизантрóп
Людей с клиникой Сколько Хочешь ...
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:36

Мизантрóп
АГОНЬ :shock: :mrgreen: Хотя после того как с 2014-го евреи от влады начали креститься то.... И этот бы смог :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:47

:arrow:
Востаннє редагувалось Bayern в Нед 20 січ, 2019 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:55

  Bayern написав:
  moniks написав:Мизантрóп
АГОНЬ :shock: :mrgreen: Хотя после того как с 2014-го евреи от влады начали креститься то.... Агонь короче.


И стратегия на следующие пять лет уже озвучена во время томос-тура
Молитесь, и Бог попустит /цитата/

По моему круче чем медведевское Денег нет,но вы держитесь.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:03

  холява написав: Уважаемый "jump", пусть возле него хоть волки воют ....
Главное полученный РЕЗУЛЬТАТ.

Народ всегда чем то не доволен -вспомните распятого Христа ...и двух бандитов , одного из которых помиловали.
И что , самого лучшего ?


Цель оправдывает средства(с)

какой президент -такое и окружение

п.с. про Христа ..он себе компанию на Голгофу не выбирал

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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:14

Влада розповідає, що треба піднімати тарифи, бо немає грошей?

Ок, рахуємо:
- прибуток Нафтогазу: $1,5 млрд
- прибуток Укргазвидобування: $1,1 млрд
- заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд
- прибуток української ГТС: $3 млрд

Це 250 млрд грн або 1/4 бюджету країни.

Маємо декілька питань:

- Де всі ці гроші? Всі на премії Коболеву пішли?
- Що це за європейські посередники? Чому їх 80?!?!
- Чому Нафтогаз недопускає Рахункову палату до перевірки?
- Чому ціна на газ стрибає від $300 до $500?
- Чому мовчить уряд?
- Чому керівництво Ради не виносить на голосування проект постанови про мораторій на підвищення тарифів та енергоаудит?
https://www.facebook.com/bondarvictorv/ ... 831561756/
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:43

  prodigy написав:Влада розповідає, що треба піднімати тарифи, бо немає грошей?
Ок, рахуємо:
- прибуток Нафтогазу: $1,5 млрд
- прибуток Укргазвидобування: $1,1 млрд
- заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд
- прибуток української ГТС: $3 млрд
Це 250 млрд грн або 1/4 бюджету країни.

Маємо декілька питань:
- Де всі ці гроші? Всі на премії Коболеву пішли?
- Що це за європейські посередники? Чому їх 80?!?!
- Чому Нафтогаз недопускає Рахункову палату до перевірки?
- Чому ціна на газ стрибає від $300 до $500?
- Чому мовчить уряд?
- Чому керівництво Ради не виносить на голосування проект постанови про мораторій на підвищення тарифів та енергоаудит?

"Корову" нужно чаще доить. И реже кормить :twisted:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:47

prodigy
Я ведь не ориентировался на выбранную компанию .
Я ориентировался на поступок народа в своем выборе ...
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:53

  prodigy написав:Влада розповідає, що треба піднімати тарифи, бо немає грошей?

Ок, рахуємо:
- прибуток Нафтогазу: $1,5 млрд
- прибуток Укргазвидобування: $1,1 млрд
- заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд
- прибуток української ГТС: $3 млрд

Це 250 млрд грн або 1/4 бюджету країни.

Маємо декілька питань:

- Де всі ці гроші? Всі на премії Коболеву пішли?
- Що це за європейські посередники? Чому їх 80?!?!
- Чому Нафтогаз недопускає Рахункову палату до перевірки?
- Чому ціна на газ стрибає від $300 до $500?
- Чому мовчить уряд?
- Чому керівництво Ради не виносить на голосування проект постанови про мораторій на підвищення тарифів та енергоаудит?
https://www.facebook.com/bondarvictorv/ ... 831561756/
Доброго дня. Ми багато чого не знаємо. Можливо в ціну газа і тарифи, закладують обслуговування ГТС, розподільчих мереж, а також неплатежі з окупованих територій і все це повісили на плечі простих громадян. Тільки після незалежного розслідування треба робити висновки. Але як помітили, Гройсман почав вже шукати на кого повісити весь негатив і перейнявся керівництвом Нафтогазу. Скоро все стане відомо, хто чим займався.
Перес де Куэльяр
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