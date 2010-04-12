Влада розповідає, що треба піднімати тарифи, бо немає грошей?
Ок, рахуємо: - прибуток Нафтогазу: $1,5 млрд - прибуток Укргазвидобування: $1,1 млрд - заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд - прибуток української ГТС: $3 млрд
Це 250 млрд грн або 1/4 бюджету країни.
Маємо декілька питань:
- Де всі ці гроші? Всі на премії Коболеву пішли? - Що це за європейські посередники? Чому їх 80?!?! - Чому Нафтогаз недопускає Рахункову палату до перевірки? - Чому ціна на газ стрибає від $300 до $500? - Чому мовчить уряд? - Чому керівництво Ради не виносить на голосування проект постанови про мораторій на підвищення тарифів та енергоаудит? https://www.facebook.com/bondarvictorv/ ... 831561756/
prodigy написав:Влада розповідає, що треба піднімати тарифи, бо немає грошей? Ок, рахуємо: - прибуток Нафтогазу: $1,5 млрд - прибуток Укргазвидобування: $1,1 млрд - заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд - прибуток української ГТС: $3 млрд Це 250 млрд грн або 1/4 бюджету країни.
Маємо декілька питань: - Де всі ці гроші? Всі на премії Коболеву пішли? - Що це за європейські посередники? Чому їх 80?!?! - Чому Нафтогаз недопускає Рахункову палату до перевірки? - Чому ціна на газ стрибає від $300 до $500? - Чому мовчить уряд? - Чому керівництво Ради не виносить на голосування проект постанови про мораторій на підвищення тарифів та енергоаудит?
prodigy написав:Влада розповідає, що треба піднімати тарифи, бо немає грошей?
Ок, рахуємо: - прибуток Нафтогазу: $1,5 млрд - прибуток Укргазвидобування: $1,1 млрд - заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд - прибуток української ГТС: $3 млрд
Це 250 млрд грн або 1/4 бюджету країни.
Маємо декілька питань:
- Де всі ці гроші? Всі на премії Коболеву пішли? - Що це за європейські посередники? Чому їх 80?!?! - Чому Нафтогаз недопускає Рахункову палату до перевірки? - Чому ціна на газ стрибає від $300 до $500? - Чому мовчить уряд? - Чому керівництво Ради не виносить на голосування проект постанови про мораторій на підвищення тарифів та енергоаудит? https://www.facebook.com/bondarvictorv/ ... 831561756/
Доброго дня. Ми багато чого не знаємо. Можливо в ціну газа і тарифи, закладують обслуговування ГТС, розподільчих мереж, а також неплатежі з окупованих територій і все це повісили на плечі простих громадян. Тільки після незалежного розслідування треба робити висновки. Але як помітили, Гройсман почав вже шукати на кого повісити весь негатив і перейнявся керівництвом Нафтогазу. Скоро все стане відомо, хто чим займався.