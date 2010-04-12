А може вийдемо з пропозицією про зміну правил прийняття участі в голосуванні?
Як на мене найкращий варіант тим хто хоче продати голос за гречку - заплптити з ДержБюджету...
Уявіть що виділено по нехай 500 грн кожному хто має право голосувати за те що він
а - зареєструється у списках відмовившихся від голосування і за це отримав 500 грн
б - його голос враховується в кількості прийнявших участь в голосування
в - його голос не враховується при визначенні скільки відсотків за канддата подано ( тобто відсоток вираховується тільки з кількості тих хто голосував і не отримував грошей)
Таким чином
а - длямажоритарників планка скупки голосів різко підніметься
б - голосувати будуть тільки ті для кого його переконання вищі від 500 грн
Таким чином вибирати буде більш розумна частина, але при цьому й ті хто отримають по 500 грн - не програють.
Копенсація того 1-5 млрд грн на мою думку знайдеться внаслідок того що в політику прийде більше професіоналів і менше популістів.