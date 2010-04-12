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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 301302303304

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 99
1. меньше 27
12%
12
2. 27 - 28.50
57%
56
3. 28.50 - 30
20%
20
4. 30-35
6%
6
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:05

  холява написав:Уважаемый "jump", пусть возле него хоть волки воют ....
Главное полученный РЕЗУЛЬТАТ.

Народ всегда чем то не доволен -вспомните распятого Христа ...и двух бандитов , одного из которых помиловали.
И что , самого лучшего ?
А може вийдемо з пропозицією про зміну правил прийняття участі в голосуванні?
Як на мене найкращий варіант тим хто хоче продати голос за гречку - заплптити з ДержБюджету...
Уявіть що виділено по нехай 500 грн кожному хто має право голосувати за те що він
а - зареєструється у списках відмовившихся від голосування і за це отримав 500 грн
б - його голос враховується в кількості прийнявших участь в голосування
в - його голос не враховується при визначенні скільки відсотків за канддата подано ( тобто відсоток вираховується тільки з кількості тих хто голосував і не отримував грошей)

Таким чином
а - длямажоритарників планка скупки голосів різко підніметься
б - голосувати будуть тільки ті для кого його переконання вищі від 500 грн

Таким чином вибирати буде більш розумна частина, але при цьому й ті хто отримають по 500 грн - не програють.
Копенсація того 1-5 млрд грн на мою думку знайдеться внаслідок того що в політику прийде більше професіоналів і менше популістів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:40

Re: Валютный рынок в контексте

Гагарін сьогодні працює, треба ж дорожче продати зеленого 27.90/27.98.
На ЧР, як і писав днем раніше відпрацюють на підвищених рівнях, зараз почали трохи відкочувати котирування в Містах. Валютный рынок в контексте
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 301302303304
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