Гагарін сьогодні працює, треба ж дорожче продати зеленого 27.90/27.98. На ЧР, як і писав днем раніше відпрацюють на підвищених рівнях, зараз почали трохи відкочувати котирування в Містах. Валютный рынок в контексте
prodigy написав:Влада розповідає, що треба піднімати тарифи, бо немає грошей?
Ок, рахуємо: - прибуток Нафтогазу: $1,5 млрд - прибуток Укргазвидобування: $1,1 млрд - заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд - прибуток української ГТС: $3 млрд
Це 250 млрд грн або 1/4 бюджету країни.
Маємо декілька питань:
- Де всі ці гроші? Всі на премії Коболеву пішли? - Що це за європейські посередники? Чому їх 80?!?! - Чому Нафтогаз недопускає Рахункову палату до перевірки? - Чому ціна на газ стрибає від $300 до $500? - Чому мовчить уряд? - Чому керівництво Ради не виносить на голосування проект постанови про мораторій на підвищення тарифів та енергоаудит? https://www.facebook.com/bondarvictorv/ ... 831561756/
budivelnik написав:Таким чином а - длямажоритарників планка скупки голосів різко підніметься б - голосувати будуть тільки ті для кого його переконання вищі від 500 грн
Таким чином вибирати буде більш розумна частина, але при цьому й ті хто отримають по 500 грн - не програють. Копенсація того 1-5 млрд грн на мою думку знайдеться внаслідок того що в політику прийде більше професіоналів і менше популістів.
Для тех, чьи убеждения еще дороже, предлагаю ввести возможность купить дополнительные бюллетени по 500 грн. за штуку. Так снизится нагрузка на бюджет, а в политику придет еще больше профессионалов и еще меньше популистов. И явка составит 146%
холява написав:Уважаемый "jump", пусть возле него хоть волки воют .... Главное полученный РЕЗУЛЬТАТ.
Народ всегда чем то не доволен -вспомните распятого Христа ...и двух бандитов , одного из которых помиловали. И что , самого лучшего ?
А може вийдемо з пропозицією про зміну правил прийняття участі в голосуванні? Як на мене найкращий варіант тим хто хоче продати голос за гречку - заплптити з ДержБюджету... Уявіть що виділено по нехай 500 грн кожному хто має право голосувати за те що він а - зареєструється у списках відмовившихся від голосування і за це отримав 500 грн б - його голос враховується в кількості прийнявших участь в голосування в - його голос не враховується при визначенні скільки відсотків за канддата подано ( тобто відсоток вираховується тільки з кількості тих хто голосував і не отримував грошей)
Таким чином а - длямажоритарників планка скупки голосів різко підніметься б - голосувати будуть тільки ті для кого його переконання вищі від 500 грн
Таким чином вибирати буде більш розумна частина, але при цьому й ті хто отримають по 500 грн - не програють. Копенсація того 1-5 млрд грн на мою думку знайдеться внаслідок того що в політику прийде більше професіоналів і менше популістів.
Уважаемый "budivelnik". Наши люди самые Умные и не барыги ,продающие голоса . Практика показывает , что важен результат