Додано: Нед 20 січ, 2019 17:07

Коболєв не має права критикувати газові угоди-2009, оскільки сам їх розробляв

пан Коболєв на момент укладання контракту на постачаня газу між Росією та Україною працював радником голови правління НАК "Нафтогаз України". Він брав безпосередню участь у розробці контракту. Більше того, був присутній на переговорах у Москві і не висловлював заперечень проти його основних положень

Підписання контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" напередодні 2009-го року було зірвано через втручання тодішнього президента Віктора Ющенка. Після двотижневої газової блокади з боку Росії, коли в розпал січневих морозів газ не отримувала Україна і Європа, прем’єр-міністр Юлія Тимошенко домоглася поновлення переговорів. Контракт, який був підписаний у підсумку, був типовим для всіх країн Європи. Він містив спеціальну знижку для України і запобіжні механізми оскарження, які врешті і дозволили команді Коболева домогтися позитивних для України рішень у Стокгольмському арбітражі.

Тому сьогоднішня критика угод-2009 з боку пана Коболєва - це навіть не лукавство, а відпрацювання прямого політичного замовлення. І одночасно - намагання перевести увагу суспільства від декількох проблем"



"Перша проблема, яку хоче "заговорити" Коболев – це мільйонні премії, які він виписав собі і своєму оточенню і вже вивів за кордон. Друга проблема – повний провал переговорів про новий контракт щодо транзиту російського газу територією України

Керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв не має права критикувати контракт на постачання газу між Україною та Росією від 2009-го року, оскільки сам був безпосереднім розробником того контракту."Нагадаю, що