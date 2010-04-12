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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 302303304305>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 101
1. меньше 27
13%
13
2. 27 - 28.50
55%
56
3. 28.50 - 30
20%
20
4. 30-35
7%
7
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:40

Re: Валютный рынок в контексте

Гагарін сьогодні працює, треба ж дорожче продати зеленого 27.90/27.98.
На ЧР, як і писав днем раніше відпрацюють на підвищених рівнях, зараз почали трохи відкочувати котирування в Містах. Валютный рынок в контексте
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:38

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодня евро купил по 31.8
BiBiGo
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:59

запоріжжя 27.85/27.95
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:07

  prodigy написав:Влада розповідає, що треба піднімати тарифи, бо немає грошей?

Ок, рахуємо:
- прибуток Нафтогазу: $1,5 млрд
- прибуток Укргазвидобування: $1,1 млрд
- заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд
- прибуток української ГТС: $3 млрд

Це 250 млрд грн або 1/4 бюджету країни.

Маємо декілька питань:

- Де всі ці гроші? Всі на премії Коболеву пішли?
- Що це за європейські посередники? Чому їх 80?!?!
- Чому Нафтогаз недопускає Рахункову палату до перевірки?
- Чому ціна на газ стрибає від $300 до $500?
- Чому мовчить уряд?
- Чому керівництво Ради не виносить на голосування проект постанови про мораторій на підвищення тарифів та енергоаудит?
https://www.facebook.com/bondarvictorv/ ... 831561756/

Эти деньги и уходят в оффшоры чиновников :idea:
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:07

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:Таким чином
а - длямажоритарників планка скупки голосів різко підніметься
б - голосувати будуть тільки ті для кого його переконання вищі від 500 грн

Таким чином вибирати буде більш розумна частина, але при цьому й ті хто отримають по 500 грн - не програють.
Копенсація того 1-5 млрд грн на мою думку знайдеться внаслідок того що в політику прийде більше професіоналів і менше популістів.

Для тех, чьи убеждения еще дороже, предлагаю ввести возможность купить дополнительные бюллетени по 500 грн. за штуку.
Так снизится нагрузка на бюджет, а в политику придет еще больше профессионалов и еще меньше популистов.
И явка составит 146% :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:10

  budivelnik написав:
  холява написав:Уважаемый "jump", пусть возле него хоть волки воют ....
Главное полученный РЕЗУЛЬТАТ.

Народ всегда чем то не доволен -вспомните распятого Христа ...и двух бандитов , одного из которых помиловали.
И что , самого лучшего ?
А може вийдемо з пропозицією про зміну правил прийняття участі в голосуванні?
Як на мене найкращий варіант тим хто хоче продати голос за гречку - заплптити з ДержБюджету...
Уявіть що виділено по нехай 500 грн кожному хто має право голосувати за те що він
а - зареєструється у списках відмовившихся від голосування і за це отримав 500 грн
б - його голос враховується в кількості прийнявших участь в голосування
в - його голос не враховується при визначенні скільки відсотків за канддата подано ( тобто відсоток вираховується тільки з кількості тих хто голосував і не отримував грошей)

Таким чином
а - длямажоритарників планка скупки голосів різко підніметься
б - голосувати будуть тільки ті для кого його переконання вищі від 500 грн

Таким чином вибирати буде більш розумна частина, але при цьому й ті хто отримають по 500 грн - не програють.
Копенсація того 1-5 млрд грн на мою думку знайдеться внаслідок того що в політику прийде більше професіоналів і менше популістів.


Уважаемый "budivelnik".
Наши люди самые Умные и не барыги ,продающие голоса .
Практика показывает , что важен результат
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:55

  prodigy написав:Влада розповідає, що треба піднімати тарифи, бо немає грошей?

Ок, рахуємо:
- прибуток Нафтогазу: $1,5 млрд
- прибуток Укргазвидобування: $1,1 млрд
- заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд
- прибуток української ГТС: $3 млрд

Це 250 млрд грн або 1/4 бюджету країни.

Маємо декілька питань:

- Де всі ці гроші? Всі на премії Коболеву пішли?
- Що це за європейські посередники? Чому їх 80?!?!
- Чому Нафтогаз недопускає Рахункову палату до перевірки?
- Чому ціна на газ стрибає від $300 до $500?
- Чому мовчить уряд?
- Чому керівництво Ради не виносить на голосування проект постанови про мораторій на підвищення тарифів та енергоаудит?
https://www.facebook.com/bondarvictorv/ ... 831561756/

Зрадофільство - лайно - вентилятор. 140 мільярдів йде лише на дотацію в пенсійний фонд, 100 мільрдів армія + силові структури, а ще освіта, медицина, субсидії і т.і. Як Коболєв програв суд Газпрому, то був би нормальний, "Ваш" пацан, вірно :wink: ? Але він виграв, тому його треба українофобам та кремлеботам травити, вірно :wink: ?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:07

Коболєв не має права критикувати газові угоди-2009, оскільки сам їх розробляв

Керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв не має права критикувати контракт на постачання газу між Україною та Росією від 2009-го року, оскільки сам був безпосереднім розробником того контракту.


"Нагадаю, що пан Коболєв на момент укладання контракту на постачаня газу між Росією та Україною працював радником голови правління НАК "Нафтогаз України". Він брав безпосередню участь у розробці контракту. Більше того, був присутній на переговорах у Москві і не висловлював заперечень проти його основних положень"

Підписання контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" напередодні 2009-го року було зірвано через втручання тодішнього президента Віктора Ющенка. Після двотижневої газової блокади з боку Росії, коли в розпал січневих морозів газ не отримувала Україна і Європа, прем’єр-міністр Юлія Тимошенко домоглася поновлення переговорів. Контракт, який був підписаний у підсумку, був типовим для всіх країн Європи. Він містив спеціальну знижку для України і запобіжні механізми оскарження, які врешті і дозволили команді Коболева домогтися позитивних для України рішень у Стокгольмському арбітражі.

"Тому сьогоднішня критика угод-2009 з боку пана Коболєва - це навіть не лукавство, а відпрацювання прямого політичного замовлення. І одночасно - намагання перевести увагу суспільства від декількох проблем"

"Перша проблема, яку хоче "заговорити" Коболев – це мільйонні премії, які він виписав собі і своєму оточенню і вже вивів за кордон. Друга проблема – повний провал переговорів про новий контракт щодо транзиту російського газу територією України
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... kspert.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:12

  холява написав:Здравствуйте .
Мда ...., в Праздник Иоанна Крестителя пришлось выезжать по просьбам ....после Крещения.
Капельницы ....
Короче , Металлургов -Стандарт Эконом

Рибаків не привозили? :mrgreen:

http://prikollol.ru/wp-content/uploads/1136.jpg

Пізнайко - на наступний день після шкільного випускного знову виличуть,готуйтесь.
http://skachat-kartinki.ru/img/picture/ ... mini_5.jpg

http://ru-prikol.ru/_pu/3/87169344.jpg

http://bm.img.com.ua/nxs/img/prikol/ima ... 258407.jpg
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:20

  jump написав:Коболєв не має права критикувати газові угоди-2009, оскільки сам їх розробляв

Керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв не має права критикувати контракт на постачання газу між Україною та Росією від 2009-го року, оскільки сам був безпосереднім розробником того контракту.


"Нагадаю, що пан Коболєв на момент укладання контракту на постачаня газу між Росією та Україною працював радником голови правління НАК "Нафтогаз України". Він брав безпосередню участь у розробці контракту. Більше того, був присутній на переговорах у Москві і не висловлював заперечень проти його основних положень"

Підписання контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" напередодні 2009-го року було зірвано через втручання тодішнього президента Віктора Ющенка. Після двотижневої газової блокади з боку Росії, коли в розпал січневих морозів газ не отримувала Україна і Європа, прем’єр-міністр Юлія Тимошенко домоглася поновлення переговорів. Контракт, який був підписаний у підсумку, був типовим для всіх країн Європи. Він містив спеціальну знижку для України і запобіжні механізми оскарження, які врешті і дозволили команді Коболева домогтися позитивних для України рішень у Стокгольмському арбітражі.

"Тому сьогоднішня критика угод-2009 з боку пана Коболєва - це навіть не лукавство, а відпрацювання прямого політичного замовлення. І одночасно - намагання перевести увагу суспільства від декількох проблем"

"Перша проблема, яку хоче "заговорити" Коболев – це мільйонні премії, які він виписав собі і своєму оточенню і вже вивів за кордон. Друга проблема – повний провал переговорів про новий контракт щодо транзиту російського газу територією України
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... kspert.htm

Вата ніяк не може заспокоїтись своїм програшем в суді, тому постійно і лиє бруд на Коболєва, а це означає, що він робить все правильно, вата казиться, а караван іде :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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