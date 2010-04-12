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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 302303304305

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 101
1. меньше 27
13%
13
2. 27 - 28.50
55%
56
3. 28.50 - 30
20%
20
4. 30-35
7%
7
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:22

  холява написав:prodigy
Я ведь не ориентировался на выбранную компанию .
Я ориентировался на поступок народа в своем выборе ...


а где вы увидели выбор народа? в 2018 или в 2014? это все полит технологии
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:24

  Василь-Рівне написав: Як Коболєв програв суд Газпрому, то був би нормальний, :wink: ?


суд виграла наймана команда юристів, які отримали за свої послуги 3 млн. євро.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:26

  prodigy написав:Влада розповідає, що треба піднімати тарифи, бо немає грошей?

Ок, рахуємо:
- прибуток Нафтогазу: $1,5 млрд
- прибуток Укргазвидобування: $1,1 млрд
- заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд
- прибуток української ГТС: $3 млрд

Це 250 млрд грн або 1/4 бюджету країни.

Маємо декілька питань:

- Де всі ці гроші? Всі на премії Коболеву пішли?
- Що це за європейські посередники? Чому їх 80?!?!
- Чому Нафтогаз недопускає Рахункову палату до перевірки?
- Чому ціна на газ стрибає від $300 до $500?
- Чому мовчить уряд?
- Чому керівництво Ради не виносить на голосування проект постанови про мораторій на підвищення тарифів та енергоаудит?
https://www.facebook.com/bondarvictorv/ ... 831561756/

воздамо шану богу зубажиння
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:34

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:- заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд

Брехня. Імпортували 8 млрд кубів, заплатили, начебто, $3 млрд, виходить, Газпром не те що цим посередникам безкоштовно газ віддав, а ще й доплатив по сто баксів за тисячу кубів. :mrgreen:
Посередники берут по $30-40 за тисячу кубів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:38

Василь-Рівне

под вышиванками власти прячутся ряженые(воры), для которых мова и гимн – камуфляж
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:44

Василь-Рівне
отупел от своей злобы? или сам воруешь

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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:50

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:Зрадофільство - лайно - вентилятор. 140 мільярдів йде лише на дотацію в пенсійний фонд, 100 мільрдів армія + силові структури, а ще освіта, медицина, субсидії і т.і. Як Коболєв програв суд Газпрому, то був би нормальний, "Ваш" пацан, вірно ? Але він виграв, тому його треба українофобам та кремлеботам травити, вірно ?


Чому, коли на форумі пишуть україномовні - то зразу зрада і москалі...?
Мабуть, взагалі, усі інши Непотреби?

Может, у Вас с мозгами проблемы?
Василь - то до Вас....
:oops:
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