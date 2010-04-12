prodigy написав:Влада розповідає, що треба піднімати тарифи, бо немає грошей?
Ок, рахуємо: - прибуток Нафтогазу: $1,5 млрд - прибуток Укргазвидобування: $1,1 млрд - заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд - прибуток української ГТС: $3 млрд
Це 250 млрд грн або 1/4 бюджету країни.
Маємо декілька питань:
- Де всі ці гроші? Всі на премії Коболеву пішли? - Що це за європейські посередники? Чому їх 80?!?! - Чому Нафтогаз недопускає Рахункову палату до перевірки? - Чому ціна на газ стрибає від $300 до $500? - Чому мовчить уряд? - Чому керівництво Ради не виносить на голосування проект постанови про мораторій на підвищення тарифів та енергоаудит? https://www.facebook.com/bondarvictorv/ ... 831561756/
prodigy написав:- заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд
Брехня. Імпортували 8 млрд кубів, заплатили, начебто, $3 млрд, виходить, Газпром не те що цим посередникам безкоштовно газ віддав, а ще й доплатив по сто баксів за тисячу кубів. Посередники берут по $30-40 за тисячу кубів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Василь-Рівне написав:Зрадофільство - лайно - вентилятор. 140 мільярдів йде лише на дотацію в пенсійний фонд, 100 мільрдів армія + силові структури, а ще освіта, медицина, субсидії і т.і. Як Коболєв програв суд Газпрому, то був би нормальний, "Ваш" пацан, вірно ? Але він виграв, тому його треба українофобам та кремлеботам травити, вірно ?
Чому, коли на форумі пишуть україномовні - то зразу зрада і москалі...? Мабуть, взагалі, усі інши Непотреби?
Может, у Вас с мозгами проблемы? Василь - то до Вас....