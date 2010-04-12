Додано: Нед 20 січ, 2019 19:31

uaprofi написав: Vadim V написав: Можете для понимания объективности и сравнения озвучить шо было в 2016 и шо есть на сегодня? Можете для понимания объективности и сравнения озвучить шо было в 2016 и шо есть на сегодня?



сколько там сейчас 3 млн домохозяйств (или грубо говоря 10 млн человек т.е.

приблизительно 1/4 населения)

так понимаю это таки достижение? сколько там сейчас 3 млн домохозяйств (или грубо говоря 10 млн человек т.е.приблизительно 1/4 населения)так понимаю это таки достижение?

Достижения в другом. Докладываю.1. Газификация ВСЕЙ страны. Это само по себе уже ставит Украину в ряд с наиболее развитыми странами мира. Хотя планировалась она с самого начала как диверсия против Украины со стороны РФ. Вспомните начало 90-х ... все стоит, денег ни на что нет, на пенсии нет, на з/п нет, есть только на газификацию даже самых забитых и бесперспективных сел ... Газпром щедро подкидывает ... Как только газификацию закончили, сразу начались проблемы с ценой на газ ... Сразу наш бюджет вошел в штопор ... И угля тогда было еще полным полно, и по дешевке ... А у нас полная газификация ... А в самой пида-рашке всего 30% населенных пунктов до сих пор газифицировано, дровами топят ... Это разведпризнак чего?Ну да ладно, газифицировались намного раньше нужного. Надо идти дальше.2. Идем дальше. Нужно выходить на мировые цены. Однозначно. Другого выходы у нас нет. Почему? А потому, что если сделать дешевле, весь этот газ своруют олигархи и продадут дальше, а дельту положат в карман. Вся наша история это подтверждает. Это мы все видели на примере бензина в начале 90-х. В Европе он был 1 евро,а у нас пару центов. Вернее, у нас его совсем не было. Наш пипл заливал его в баки, канистры, бочки и вывозил продавать в разных венгриях ... Поэтому цена должна быть одна для всех и соотносима с европейской. Чтоб ни у кого и соблазна даже не могло возникнуть.3. А как решить социальную проблему? А социальную проблему решить элементарно. Надо повысить з/п. Что сейчас и делается. Была у вас $100, а стала $500. Вчера субсидия нужна была 5-ти домохозяйствам, сегодня только одному. А завтра, когда вам дадут по тыще, вообще никому не нужна будет.Вот единственно правильный путь. Но за тепло надо платить. Это не менее важное благо, чем вода и свет. А то у нас на водку есть, на бензин есть, не девок есть, а вот на газ нет. Как платить за газ и прочую коммуналку, сразу справки показываем, что харчуемся на помойках ...И таких отбросов общества у нас еще хватает. Это питательная среда для ольгинцев и прочей русской нечисти, чтобы нагнетать обстановку. Только большинство у нас все-таки умнее и понимают что к чему.