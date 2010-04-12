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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 302303304305

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 101
1. меньше 27
13%
13
2. 27 - 28.50
55%
56
3. 28.50 - 30
20%
20
4. 30-35
7%
7
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:24

  Василь-Рівне написав: Як Коболєв програв суд Газпрому, то був би нормальний, :wink: ?


суд виграла наймана команда юристів, які отримали за свої послуги 3 млн. євро.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:26

  prodigy написав:Влада розповідає, що треба піднімати тарифи, бо немає грошей?

Ок, рахуємо:
- прибуток Нафтогазу: $1,5 млрд
- прибуток Укргазвидобування: $1,1 млрд
- заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд
- прибуток української ГТС: $3 млрд

Це 250 млрд грн або 1/4 бюджету країни.

Маємо декілька питань:

- Де всі ці гроші? Всі на премії Коболеву пішли?
- Що це за європейські посередники? Чому їх 80?!?!
- Чому Нафтогаз недопускає Рахункову палату до перевірки?
- Чому ціна на газ стрибає від $300 до $500?
- Чому мовчить уряд?
- Чому керівництво Ради не виносить на голосування проект постанови про мораторій на підвищення тарифів та енергоаудит?
https://www.facebook.com/bondarvictorv/ ... 831561756/

воздамо шану богу зубажиння
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:34

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:- заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд

Брехня. Імпортували 8 млрд кубів, заплатили, начебто, $3 млрд, виходить, Газпром не те що цим посередникам безкоштовно газ віддав, а ще й доплатив по сто баксів за тисячу кубів. :mrgreen:
Посередники берут по $30-40 за тисячу кубів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:07

Re: Валютный рынок в контексте

У тебя дома, Вадим, все хорошо, надеюсь... :wink:?
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Востаннє редагувалось дарий в Нед 20 січ, 2019 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:09

Василю!

  Василь-Рівне написав:Зрадофільство - лайно - вентилятор. 140 мільярдів йде лише на дотацію в пенсійний фонд, 100 мільрдів армія + силові структури, а ще освіта, медицина, субсидіїі т.і. Як Коболєв програв суд Газпрому, то був би нормальний, "Ваш" пацан, вірно :wink: ? Але він виграв, тому його треба українофобам та кремлеботам травити, вірно :wink: ?


А скажите субсидии (т.е. такое большое количество получателей субсидий) это хорошо или плохо?
и чтя это "заслуга"?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:16

  uaprofi написав:Василю!

  Василь-Рівне написав:Зрадофільство - лайно - вентилятор. 140 мільярдів йде лише на дотацію в пенсійний фонд, 100 мільрдів армія + силові структури, а ще освіта, медицина, субсидіїі т.і. Як Коболєв програв суд Газпрому, то був би нормальний, "Ваш" пацан, вірно :wink: ? Але він виграв, тому його треба українофобам та кремлеботам травити, вірно :wink: ?


А скажите субсидии (т.е. такое большое количество получателей субсидий) это хорошо или плохо?
и чтя это "заслуга"?

Можете для понимания объективности и сравнения озвучить шо было в 2016 и шо есть на сегодня?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:47

  Vadim V написав:Можете для понимания объективности и сравнения озвучить шо было в 2016 и шо есть на сегодня?


сколько там сейчас 3 млн домохозяйств (или грубо говоря 10 млн человек т.е.
приблизительно 1/4 населения)
так понимаю это таки достижение?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:11

Re: Валютный рынок в контексте

ДС після Вашого візиту на гілку Улана вранці Ви видалили зайве і невігласа запроторили і це справедливе рішення, я з цим погоджуюсь. Але в мене виникло питання, чому після Вашої модерації невігласа випускають по УДО і знищуюють мої всі дописи до єдиного? А залишають сміття, яке рекламує конкуруючий фін. ресурс і при цьому поливає брудом фінанси. Дайте будь ласка відповідь мені, як так може бути. Дякую.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 20 січ, 2019 19:16, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:27

"под вышиванками власти прячутся ряженые(воры), для которых мова и гимн – камуфляж"
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:31

  uaprofi написав:
  Vadim V написав:Можете для понимания объективности и сравнения озвучить шо было в 2016 и шо есть на сегодня?


сколько там сейчас 3 млн домохозяйств (или грубо говоря 10 млн человек т.е.
приблизительно 1/4 населения)
так понимаю это таки достижение?


Достижения в другом. Докладываю.


1. Газификация ВСЕЙ страны. Это само по себе уже ставит Украину в ряд с наиболее развитыми странами мира. Хотя планировалась она с самого начала как диверсия против Украины со стороны РФ. Вспомните начало 90-х ... все стоит, денег ни на что нет, на пенсии нет, на з/п нет, есть только на газификацию даже самых забитых и бесперспективных сел ... Газпром щедро подкидывает ... Как только газификацию закончили, сразу начались проблемы с ценой на газ ... Сразу наш бюджет вошел в штопор ... И угля тогда было еще полным полно, и по дешевке ... А у нас полная газификация ... А в самой пида-рашке всего 30% населенных пунктов до сих пор газифицировано, дровами топят ... Это разведпризнак чего?
Ну да ладно, газифицировались намного раньше нужного. Надо идти дальше.

2. Идем дальше. Нужно выходить на мировые цены. Однозначно. Другого выходы у нас нет. Почему? А потому, что если сделать дешевле, весь этот газ своруют олигархи и продадут дальше, а дельту положат в карман. Вся наша история это подтверждает. Это мы все видели на примере бензина в начале 90-х. В Европе он был 1 евро,а у нас пару центов. Вернее, у нас его совсем не было. Наш пипл заливал его в баки, канистры, бочки и вывозил продавать в разных венгриях ... Поэтому цена должна быть одна для всех и соотносима с европейской. Чтоб ни у кого и соблазна даже не могло возникнуть.

3. А как решить социальную проблему? А социальную проблему решить элементарно. Надо повысить з/п. Что сейчас и делается. Была у вас $100, а стала $500. Вчера субсидия нужна была 5-ти домохозяйствам, сегодня только одному. А завтра, когда вам дадут по тыще, вообще никому не нужна будет.

Вот единственно правильный путь. Но за тепло надо платить. Это не менее важное благо, чем вода и свет. А то у нас на водку есть, на бензин есть, не девок есть, а вот на газ нет. Как платить за газ и прочую коммуналку, сразу справки показываем, что харчуемся на помойках ...
И таких отбросов общества у нас еще хватает. Это питательная среда для ольгинцев и прочей русской нечисти, чтобы нагнетать обстановку. Только большинство у нас все-таки умнее и понимают что к чему. :wink:
Libo
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