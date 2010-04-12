prodigy написав:Влада розповідає, що треба піднімати тарифи, бо немає грошей?
Ок, рахуємо: - прибуток Нафтогазу: $1,5 млрд - прибуток Укргазвидобування: $1,1 млрд - заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд - прибуток української ГТС: $3 млрд
Це 250 млрд грн або 1/4 бюджету країни.
Маємо декілька питань:
- Де всі ці гроші? Всі на премії Коболеву пішли? - Що це за європейські посередники? Чому їх 80?!?! - Чому Нафтогаз недопускає Рахункову палату до перевірки? - Чому ціна на газ стрибає від $300 до $500? - Чому мовчить уряд? - Чому керівництво Ради не виносить на голосування проект постанови про мораторій на підвищення тарифів та енергоаудит? https://www.facebook.com/bondarvictorv/ ... 831561756/
prodigy написав:- заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд
Брехня. Імпортували 8 млрд кубів, заплатили, начебто, $3 млрд, виходить, Газпром не те що цим посередникам безкоштовно газ віддав, а ще й доплатив по сто баксів за тисячу кубів. Посередники берут по $30-40 за тисячу кубів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Василь-Рівне написав:Зрадофільство - лайно - вентилятор. 140 мільярдів йде лише на дотацію в пенсійний фонд, 100 мільрдів армія + силові структури, а ще освіта, медицина, субсидіїі т.і. Як Коболєв програв суд Газпрому, то був би нормальний, "Ваш" пацан, вірно ? Але він виграв, тому його треба українофобам та кремлеботам травити, вірно ?
А скажите субсидии (т.е. такое большое количество получателей субсидий) это хорошо или плохо? и чтя это "заслуга"?
Василь-Рівне написав:Зрадофільство - лайно - вентилятор. 140 мільярдів йде лише на дотацію в пенсійний фонд, 100 мільрдів армія + силові структури, а ще освіта, медицина, субсидіїі т.і. Як Коболєв програв суд Газпрому, то був би нормальний, "Ваш" пацан, вірно ? Але він виграв, тому його треба українофобам та кремлеботам травити, вірно ?
А скажите субсидии (т.е. такое большое количество получателей субсидий) это хорошо или плохо? и чтя это "заслуга"?
Можете для понимания объективности и сравнения озвучить шо было в 2016 и шо есть на сегодня?
ДС після Вашого візиту на гілку Улана вранці Ви видалили зайве і невігласа запроторили і це справедливе рішення, я з цим погоджуюсь. Але в мене виникло питання, чому після Вашої модерації невігласа випускають по УДО і знищуюють мої всі дописи до єдиного? А залишають сміття, яке рекламує конкуруючий фін. ресурс і при цьому поливає брудом фінанси. Дайте будь ласка відповідь мені, як так може бути. Дякую.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 20 січ, 2019 19:16, всього редагувалось 1 раз.