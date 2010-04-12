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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 302303304305

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 101
1. меньше 27
13%
13
2. 27 - 28.50
55%
56
3. 28.50 - 30
20%
20
4. 30-35
7%
7
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:24

  Василь-Рівне написав: Як Коболєв програв суд Газпрому, то був би нормальний, :wink: ?


суд виграла наймана команда юристів, які отримали за свої послуги 3 млн. євро.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:26

  prodigy написав:Влада розповідає, що треба піднімати тарифи, бо немає грошей?

Ок, рахуємо:
- прибуток Нафтогазу: $1,5 млрд
- прибуток Укргазвидобування: $1,1 млрд
- заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд
- прибуток української ГТС: $3 млрд

Це 250 млрд грн або 1/4 бюджету країни.

Маємо декілька питань:

- Де всі ці гроші? Всі на премії Коболеву пішли?
- Що це за європейські посередники? Чому їх 80?!?!
- Чому Нафтогаз недопускає Рахункову палату до перевірки?
- Чому ціна на газ стрибає від $300 до $500?
- Чому мовчить уряд?
- Чому керівництво Ради не виносить на голосування проект постанови про мораторій на підвищення тарифів та енергоаудит?
https://www.facebook.com/bondarvictorv/ ... 831561756/

воздамо шану богу зубажиння
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:34

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:- заробіток 80 європейських посередників: $3 млрд

Брехня. Імпортували 8 млрд кубів, заплатили, начебто, $3 млрд, виходить, Газпром не те що цим посередникам безкоштовно газ віддав, а ще й доплатив по сто баксів за тисячу кубів. :mrgreen:
Посередники берут по $30-40 за тисячу кубів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:07

Re: Валютный рынок в контексте

У тебя дома, Вадим, все хорошо, надеюсь... :wink:?
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Востаннє редагувалось дарий в Нед 20 січ, 2019 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:09

Василю!

  Василь-Рівне написав:Зрадофільство - лайно - вентилятор. 140 мільярдів йде лише на дотацію в пенсійний фонд, 100 мільрдів армія + силові структури, а ще освіта, медицина, субсидіїі т.і. Як Коболєв програв суд Газпрому, то був би нормальний, "Ваш" пацан, вірно :wink: ? Але він виграв, тому його треба українофобам та кремлеботам травити, вірно :wink: ?


А скажите субсидии (т.е. такое большое количество получателей субсидий) это хорошо или плохо?
и чтя это "заслуга"?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:16

  uaprofi написав:Василю!

  Василь-Рівне написав:Зрадофільство - лайно - вентилятор. 140 мільярдів йде лише на дотацію в пенсійний фонд, 100 мільрдів армія + силові структури, а ще освіта, медицина, субсидіїі т.і. Як Коболєв програв суд Газпрому, то був би нормальний, "Ваш" пацан, вірно :wink: ? Але він виграв, тому його треба українофобам та кремлеботам травити, вірно :wink: ?


А скажите субсидии (т.е. такое большое количество получателей субсидий) это хорошо или плохо?
и чтя это "заслуга"?

Можете для понимания объективности и сравнения озвучить шо было в 2016 и шо есть на сегодня?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:47

  Vadim V написав:Можете для понимания объективности и сравнения озвучить шо было в 2016 и шо есть на сегодня?


сколько там сейчас 3 млн домохозяйств (или грубо говоря 10 млн человек т.е.
приблизительно 1/4 населения)
так понимаю это таки достижение?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:11

Re: Валютный рынок в контексте

ДС після Вашого візиту на гілку Улана вранці Ви видалили зайве і невігласа запроторили і це справедливе рішення, я з цим погоджуюсь. Але в мене виникло питання, чому після Вашої модерації невігласа випускають по УДО і знищуюють мої всі дописи до єдиного? А залишають сміття, яке рекламує конкуруючий фін. ресурс і при цьому поливає брудом фінанси. Дайте будь ласка відповідь мені, як так може бути. Дякую.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 20 січ, 2019 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:27

"под вышиванками власти прячутся ряженые(воры), для которых мова и гимн – камуфляж"
не спілкуюсь з порохоботами
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