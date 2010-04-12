Додано: Нед 20 січ, 2019 20:16

Lion+ написав: Вы там совсем уже?

Это где была 100, а стала 500 долларов?

Наоборот , в долларах средняя упала по сравнению с 2013 годов, а цены в долларах на тот же газ для населения выросли, хотя рыночная цена упала.



Что людей заставляет выгораживать таких воров как Коболев, диву даешься. Вы там совсем уже?Это где была 100, а стала 500 долларов?Наоборот , в долларах средняя упала по сравнению с 2013 годов, а цены в долларах на тот же газ для населения выросли, хотя рыночная цена упала.Что людей заставляет выгораживать таких воров как Коболев, диву даешься.

Допускаю, что з/п могла стать меньше у лузеров, пьяниц, лентяев, бездельников и прочих отбросов.Если тебе мало, то надо больше работать. Если жаба давит за Коболева, то надо было в школе хорошо учиться, учить английский язык, ехать в Америку учиться ...А то прогуливал уроки, по чердакам вино пил и девчонок шпилил, траву курил, без мата двух слов не научился связывать, книги и поэзию не читал, а теперь хочет з/п как у Коболева.Если тебе не повезло, то инвестируй в своих детей, их развитие. Это точно окупится. Учи их добиваться успеха, а не провтыкать все по жизни и ныть про маленькую зарплату.Неучи, пьяницы и лодыри во всем мире мало получают.