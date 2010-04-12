Libo написав: Что сейчас и делается. Была у вас $100, а стала $500. Вчера субсидия нужна была 5-ти домохозяйствам, сегодня только одному. А завтра, когда вам дадут по тыще, вообще никому не нужна будет.
Вы там совсем уже? Это где была 100, а стала 500 долларов? Наоборот , в долларах средняя упала по сравнению с 2013 годов, а цены в долларах на тот же газ для населения выросли, хотя рыночная цена упала.
Что людей заставляет выгораживать таких воров как Коболев, диву даешься.
Libo написав: Что сейчас и делается. Была у вас $100, а стала $500. Вчера субсидия нужна была 5-ти домохозяйствам, сегодня только одному. А завтра, когда вам дадут по тыще, вообще никому не нужна будет.
Вы там совсем уже? Это где была 100, а стала 500 долларов? Наоборот , в долларах средняя упала по сравнению с 2013 годов, а цены в долларах на тот же газ для населения выросли, хотя рыночная цена упала.
Что людей заставляет выгораживать таких воров как Коболев, диву даешься.
Lion+ написав:Вы там совсем уже? Это где была 100, а стала 500 долларов? Наоборот , в долларах средняя упала по сравнению с 2013 годов, а цены в долларах на тот же газ для населения выросли, хотя рыночная цена упала.
Что людей заставляет выгораживать таких воров как Коболев, диву даешься.
Допускаю, что з/п могла стать меньше у лузеров, пьяниц, лентяев, бездельников и прочих отбросов. Если тебе мало, то надо больше работать. Если жаба давит за Коболева, то надо было в школе хорошо учиться, учить английский язык, ехать в Америку учиться ... А то прогуливал уроки, по чердакам вино пил и девчонок шпилил, траву курил, без мата двух слов не научился связывать, книги и поэзию не читал, а теперь хочет з/п как у Коболева. Если тебе не повезло, то инвестируй в своих детей, их развитие. Это точно окупится. Учи их добиваться успеха, а не провтыкать все по жизни и ныть про маленькую зарплату. Неучи, пьяницы и лодыри во всем мире мало получают.
Lion+ написав:Вы там совсем уже? Это где была 100, а стала 500 долларов? Наоборот , в долларах средняя упала по сравнению с 2013 годов, а цены в долларах на тот же газ для населения выросли, хотя рыночная цена упала.
Что людей заставляет выгораживать таких воров как Коболев, диву даешься.
Допускаю, что з/п могла стать меньше у лузеров, пьяниц, лентяев, бездельников и прочих отбросов. Если тебе мало, то надо больше работать. Если жаба давит за Коболева, то надо было в школе хорошо учиться, учить английский язык, ехать в Америку учиться ... А то прогуливал уроки, по чердакам вино пил и девчонок шпилил, траву курил, без мата двух слов не научился связывать, книги и поэзию не читал, а теперь хочет з/п как у Коболева. Если тебе не повезло, то инвестируй в своих детей, их развитие. Это точно окупится. Учи их добиваться успеха, а не провтыкать все по жизни и ныть про маленькую зарплату. Неучи, пьяницы и лодыри во всем мире мало получают.
Не надо фантазий, есть оффициальная статистика, которая говорит, что в долларе средняя по стране зарплата в долларах упала.А цена газа в том же долларе выросла, хотя рыночная цена газа упала по сравнению с 2013г.
Зачем эта вода это ж экономический форум, а не форум пустословия
Lion+ написав:Вы там совсем уже? Это где была 100, а стала 500 долларов? Наоборот , в долларах средняя упала по сравнению с 2013 годов, а цены в долларах на тот же газ для населения выросли, хотя рыночная цена упала.
Что людей заставляет выгораживать таких воров как Коболев, диву даешься.
Допускаю, что з/п могла стать меньше у лузеров, пьяниц, лентяев, бездельников и прочих отбросов. Если тебе мало, то надо больше работать. Если жаба давит за Коболева, то надо было в школе хорошо учиться, учить английский язык, ехать в Америку учиться ... А то прогуливал уроки, по чердакам вино пил и девчонок шпилил, траву курил, без мата двух слов не научился связывать, книги и поэзию не читал, а теперь хочет з/п как у Коболева. Если тебе не повезло, то инвестируй в своих детей, их развитие. Это точно окупится. Учи их добиваться успеха, а не провтыкать все по жизни и ныть про маленькую зарплату. Неучи, пьяницы и лодыри во всем мире мало получают.
Либо , .. ..я коротко . Учитель -методист , математика (ну если вы понимаете о чем я ). В прошлом году 13-14 , начиная с середины 18 года и до наших дней 12 от силы . Нагрузка , как была 27 часов и три пачки контрольных и самостоятельных так и осталась. Шо скажешь ,шо киндеры умней стали ? ???
Lion+ написав:Не надо фантазий, есть оффициальная статистика, которая говорит, что в долларе средняя по стране зарплата в долларах упала.А цена газа в том же долларе выросла, хотя рыночная цена газа упала по сравнению с 2013г.
Зачем эта вода это ж экономический форум, а не форум пустословия
Да, это экономический и финансовый форум. И надо учитывать фактор субсидий. Как в любых финансах
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Libo написав:3. А как решить социальную проблему? А социальную проблему решить элементарно. Надо повысить з/п. Что сейчас и делается. Была у вас $100, а стала $500. Вчера субсидия нужна была 5-ти домохозяйствам, сегодня только одному. А завтра, когда вам дадут по тыще, вообще никому не нужна будет.
Вот единственно правильный путь. Но за тепло надо платить.