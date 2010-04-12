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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 304305306307>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 101
1. меньше 27
13%
13
2. 27 - 28.50
55%
56
3. 28.50 - 30
20%
20
4. 30-35
7%
7
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:55

  Libo написав: Что сейчас и делается. Была у вас $100, а стала $500. Вчера субсидия нужна была 5-ти домохозяйствам, сегодня только одному. А завтра, когда вам дадут по тыще, вообще никому не нужна будет.


Вы там совсем уже? :shock:
Это где была 100, а стала 500 долларов?
Наоборот , в долларах средняя упала по сравнению с 2013 годов, а цены в долларах на тот же газ для населения выросли, хотя рыночная цена упала.

Что людей заставляет выгораживать таких воров как Коболев, диву даешься. :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:59

  Lion+ написав:
  Libo написав: Что сейчас и делается. Была у вас $100, а стала $500. Вчера субсидия нужна была 5-ти домохозяйствам, сегодня только одному. А завтра, когда вам дадут по тыще, вообще никому не нужна будет.


Вы там совсем уже? :shock:
Это где была 100, а стала 500 долларов?
Наоборот , в долларах средняя упала по сравнению с 2013 годов, а цены в долларах на тот же газ для населения выросли, хотя рыночная цена упала.

Что людей заставляет выгораживать таких воров как Коболев, диву даешься. :idea:


не люди, это аморальные подонки
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:05

  prodigy написав:не люди, это аморальные подонки

А есть моральные подонки ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:12

  pesikot написав:
  prodigy написав:не люди, это аморальные подонки

А есть моральные подонки ?



которые крестятся когда деньги воруют
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:16

  Lion+ написав:Вы там совсем уже? :shock:
Это где была 100, а стала 500 долларов?
Наоборот , в долларах средняя упала по сравнению с 2013 годов, а цены в долларах на тот же газ для населения выросли, хотя рыночная цена упала.

Что людей заставляет выгораживать таких воров как Коболев, диву даешься. :idea:


Допускаю, что з/п могла стать меньше у лузеров, пьяниц, лентяев, бездельников и прочих отбросов.
Если тебе мало, то надо больше работать. Если жаба давит за Коболева, то надо было в школе хорошо учиться, учить английский язык, ехать в Америку учиться ...
А то прогуливал уроки, по чердакам вино пил и девчонок шпилил, траву курил, без мата двух слов не научился связывать, книги и поэзию не читал, а теперь хочет з/п как у Коболева.
Если тебе не повезло, то инвестируй в своих детей, их развитие. Это точно окупится. Учи их добиваться успеха, а не провтыкать все по жизни и ныть про маленькую зарплату.
Неучи, пьяницы и лодыри во всем мире мало получают. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:24

  Libo написав:
  Lion+ написав:Вы там совсем уже? :shock:
Это где была 100, а стала 500 долларов?
Наоборот , в долларах средняя упала по сравнению с 2013 годов, а цены в долларах на тот же газ для населения выросли, хотя рыночная цена упала.

Что людей заставляет выгораживать таких воров как Коболев, диву даешься. :idea:


Допускаю, что з/п могла стать меньше у лузеров, пьяниц, лентяев, бездельников и прочих отбросов.
Если тебе мало, то надо больше работать. Если жаба давит за Коболева, то надо было в школе хорошо учиться, учить английский язык, ехать в Америку учиться ...
А то прогуливал уроки, по чердакам вино пил и девчонок шпилил, траву курил, без мата двух слов не научился связывать, книги и поэзию не читал, а теперь хочет з/п как у Коболева.
Если тебе не повезло, то инвестируй в своих детей, их развитие. Это точно окупится. Учи их добиваться успеха, а не провтыкать все по жизни и ныть про маленькую зарплату.
Неучи, пьяницы и лодыри во всем мире мало получают. :wink:


Не надо фантазий, есть оффициальная статистика, которая говорит, что в долларе средняя по стране зарплата в долларах упала.А цена газа в том же долларе выросла, хотя рыночная цена газа упала по сравнению с 2013г.

Зачем эта вода это ж экономический форум, а не форум пустословия :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:27

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:ою, ватніками, вишиватніками та різних мастей ольгінцями-українофобами прірва, а плюсував не тебе, а відео сутність якого, на жаль, до тебе так і не дійшла.
а як побачити хто і кого плюсанув ?
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:29

  Libo написав:
  Lion+ написав:Вы там совсем уже? :shock:
Это где была 100, а стала 500 долларов?
Наоборот , в долларах средняя упала по сравнению с 2013 годов, а цены в долларах на тот же газ для населения выросли, хотя рыночная цена упала.

Что людей заставляет выгораживать таких воров как Коболев, диву даешься. :idea:


Допускаю, что з/п могла стать меньше у лузеров, пьяниц, лентяев, бездельников и прочих отбросов.
Если тебе мало, то надо больше работать. Если жаба давит за Коболева, то надо было в школе хорошо учиться, учить английский язык, ехать в Америку учиться ...
А то прогуливал уроки, по чердакам вино пил и девчонок шпилил, траву курил, без мата двух слов не научился связывать, книги и поэзию не читал, а теперь хочет з/п как у Коболева.
Если тебе не повезло, то инвестируй в своих детей, их развитие. Это точно окупится. Учи их добиваться успеха, а не провтыкать все по жизни и ныть про маленькую зарплату.
Неучи, пьяницы и лодыри во всем мире мало получают. :wink:



Либо , ..
..я коротко .
Учитель -методист , математика (ну если вы понимаете о чем я ).
В прошлом году 13-14 , начиная с середины 18 года и до наших дней 12 от силы .
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холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:32

  Lion+ написав:Не надо фантазий, есть оффициальная статистика, которая говорит, что в долларе средняя по стране зарплата в долларах упала.А цена газа в том же долларе выросла, хотя рыночная цена газа упала по сравнению с 2013г.

Зачем эта вода это ж экономический форум, а не форум пустословия :idea:

Да, это экономический и финансовый форум. И надо учитывать фактор субсидий. Как в любых финансах
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:47

  Libo написав:3. А как решить социальную проблему? А социальную проблему решить элементарно. Надо повысить з/п. Что сейчас и делается. Была у вас $100, а стала $500. Вчера субсидия нужна была 5-ти домохозяйствам, сегодня только одному. А завтра, когда вам дадут по тыще, вообще никому не нужна будет.

Вот единственно правильный путь. Но за тепло надо платить.

вы ошибается ! при том круто, откройте тот же work.ua
https://www.work.ua/jobs-lviv/?advs=1&e ... ort=salary и посмотрите на зарплаты уже давно не 500 , уже $ 700 ! так что не вводите людей в заблуждение !
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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