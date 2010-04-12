RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 304305306307

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 101
1. меньше 27
13%
13
2. 27 - 28.50
55%
56
3. 28.50 - 30
20%
20
4. 30-35
7%
7
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:52

Re: Валютный рынок в контексте

Мда ...
Напоминает ВСЕ это медлабораторию .
Кто то приносит ГУАНО , а потом все это разбирают ...
холява
2
 
Повідомлень: 2117
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1709 раз.
Подякували: 1502 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:52

  Libo написав:Если тебе не повезло, то инвестируй в своих детей, их развитие. Это точно окупится. Учи их добиваться успеха, а не провтыкать все по жизни и ныть про маленькую зарплату.
Неучи, пьяницы и лодыри во всем мире мало получают. :wink:

точно окупится !? :shock:
за 18 лет нужно в ребенка вложить от 150 до 250 т. баксов.
ты уверен, что твой ребенок эти деньги тебе вернет???
скорей всего пошлет нах. и отберет у тебя квартиру, а тебя в дом престарелых, как это делается в США.
dima_beleb
 
Повідомлень: 79
З нами з: 11.10.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:56

Libo
Не тупи...
Украинцы - народ работящий. И призывать их *бери лопату и копай* побольше - это советы азирова.
Аргументом являются массы заробитчан...

Нужно лишь создать условия ... на СВОЁМ местном рынке.
Условия же создают порошенки,гройсманы, парубии и т.д.

Так что свои призывы работать лучше адресуй к ним. К можновладцям.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20813
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 304305306307
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dima_beleb, imlex, холява, ЧИА і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6530 1395413
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 січ, 2019 00:12
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1419, 1420, 1421
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14202 1640956
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 13:16
Аlександр
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 264605
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (997)
20.01.2019 20:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.