Мда ...
Напоминает ВСЕ это медлабораторию .
Кто то приносит ГУАНО , а потом все это разбирают ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 січ, 2019 20:52
Re: Валютный рынок в контексте
Мда ...
Напоминает ВСЕ это медлабораторию .
Кто то приносит ГУАНО , а потом все это разбирают ...
Додано: Нед 20 січ, 2019 20:52
точно окупится !?
за 18 лет нужно в ребенка вложить от 150 до 250 т. баксов.
ты уверен, что твой ребенок эти деньги тебе вернет???
скорей всего пошлет нах. и отберет у тебя квартиру, а тебя в дом престарелых, как это делается в США.
Додано: Нед 20 січ, 2019 20:56
Libo
Не тупи...
Украинцы - народ работящий. И призывать их *бери лопату и копай* побольше - это советы азирова.
Аргументом являются массы заробитчан...
Нужно лишь создать условия ... на СВОЁМ местном рынке.
Условия же создают порошенки,гройсманы, парубии и т.д.
Так что свои призывы работать лучше адресуй к ним. К можновладцям.
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